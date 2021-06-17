Что приготовить на гриле: куриный шашлык, лосось, грибы и овощи

Летом прекрасная погода для того, чтобы собраться в кругу друзей и приготовить вкусные блюда на гриле. Мы подготовили три рецепта блюд, которые всем понравятся.
Ароматные овощи, грибы, нежный сочный шашлык и запеченный лосось с золотой корочкой – все блюда, которые можно приготовить на гриле на природе.
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Для приготовления блюд лучше всего заранее подготовить маринад. По желанию добавьте гарнир – запеченный картофель и любимые соусы.
Куриный шашлык/Фото Freepik
Куриный шашлык
- Время: 10 – 12 минут
- Порции: 4 – 6
- Калорийность на 100 граммов: 147 ккал
– 600 граммов куриного филе;
– 1 столовая ложка оливкового масла;
– 100 граммов лимонного сока;
– 2 зубчика чеснока;
– 1 луковица;
– щепотка сушеного орегано;
– щепотка молотой паприки;
– 1 сладкий перец;
– оливковое масло;
– шпажки для мяса.
- Филе заранее помойте, нарежьте на крупные кубики.
- Чеснок, лук очистите, нарежьте ломтиками.
- Перец помойте, очистите, нарежьте ломтиками.
- В блендер выложите чеснок, лук, добавьте оливковое масло, лимонный сок, специи, измельчите до однородной консистенции, выложите в маринад мясо, оставьте на 30 минут.
- На шпажки нанизывайте слоями мясо, сладкий перец, сформируйте шашлык.
- Разогрейте гриль до температуры 180 – 200 градусов, обжарьте с двух сторон в течение 10– 20 минут до готовности мяса.
- Выложите на тарелку.
Запеченный лосось на гриле /Фото Pexels
Запеченный лосось на гриле
- Время: 5 – 8 минут
- Порции: 2 – 3
- Калорийность на 100 граммов: 282 ккал
– 2 – 3 филе лосося;
– 1 – 2 столовые ложки оливкового масла;
– 1 лимон;
– щепотка морской соли;
– щепотка перца.
- Рыбу помойте, обсушите полотенцем.
- Смажьте оливковым маслом, обжарьте на гриле в течение 3 – 4 минут с двух сторон до золотой корочки.
- Выложите на тарелку, сбрызните лимонным соком, добавьте соль и перец.
Овощи на гриле / Фото Pexels
Как приготовить овощи на гриле
- Время: 10 –15 минут
- Порции: 4 – 8
- Калорийность на 100 граммов: 67 ккал
– 2 кабачка;
– 10 – 15 шт. грибов шампиньоны;
– 3 – 4 томата;
– 4 – 8 сладких перца;
– 2 веточки розмарина;
– 150 миллилитров оливковое (растительного) масло;
– 50 миллилитров соевого соуса;
– 3 грамма сушеного чеснока;
– 20 миллилитров лимонного сока;
– щепотка соли;
– щепотка черного молотого перца.
- Для маринада смешайте оливковое масло с соевым соусом и специями, оставьте для настаивания.
- Кабачки, помойте, нарежьте кружочками. Грибы помойте, очистите.
- Томаты, перец помойте, очистите.
- Окуните овощи в соус, оставьте на 15 – 20 минут, баклажаны выложите на гриль, готовьте с двух сторон в течение 3 – 5 минут.
- Далее – перец, томаты, грибы, готовьте в течение 1 – 2 минут.
- Готовые овощи выложите на тарелку. Приятного аппетита!