Что приготовить на гриле: куриный шашлык, лосось, грибы и овощи

Летом прекрасная погода для того, чтобы собраться в кругу друзей и приготовить вкусные блюда на гриле. Мы подготовили три рецепта блюд, которые всем понравятся.

Ароматные овощи, грибы, нежный сочный шашлык и запеченный лосось с золотой корочкой – все блюда, которые можно приготовить на гриле на природе.

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Для приготовления блюд лучше всего заранее подготовить маринад. По желанию добавьте гарнир – запеченный картофель и любимые соусы.

Куриный шашлык/Фото Freepik

Куриный шашлык

Время: 10 – 12 минут

10 – 12 минут Порции: 4 – 6

4 – 6 Калорийность на 100 граммов: 147 ккал

Филе заранее помойте, нарежьте на крупные кубики. Чеснок, лук очистите, нарежьте ломтиками. Перец помойте, очистите, нарежьте ломтиками. В блендер выложите чеснок, лук, добавьте оливковое масло, лимонный сок, специи, измельчите до однородной консистенции, выложите в маринад мясо, оставьте на 30 минут. На шпажки нанизывайте слоями мясо, сладкий перец, сформируйте шашлык. Разогрейте гриль до температуры 180 – 200 градусов, обжарьте с двух сторон в течение 10– 20 минут до готовности мяса. Выложите на тарелку.

– 600 граммов куриного филе;– 1 столовая ложка оливкового масла;– 100 граммов лимонного сока;– 2 зубчика чеснока;– 1 луковица;– щепотка сушеного орегано;– щепотка молотой паприки;– 1 сладкий перец;– оливковое масло;– шпажки для мяса.

Запеченный лосось на гриле /Фото Pexels

Запеченный лосось на гриле

Время: 5 – 8 минут

5 – 8 минут Порции: 2 – 3

2 – 3 Калорийность на 100 граммов: 282 ккал

Рыбу помойте, обсушите полотенцем. Смажьте оливковым маслом, обжарьте на гриле в течение 3 – 4 минут с двух сторон до золотой корочки. Выложите на тарелку, сбрызните лимонным соком, добавьте соль и перец.

– 2 – 3 филе лосося;– 1 – 2 столовые ложки оливкового масла;– 1 лимон;– щепотка морской соли;– щепотка перца.

Овощи на гриле / Фото Pexels

Как приготовить овощи на гриле

Время: 10 –15 минут

10 –15 минут Порции: 4 – 8

4 – 8 Калорийность на 100 граммов: 67 ккал

Для маринада смешайте оливковое масло с соевым соусом и специями, оставьте для настаивания. Кабачки, помойте, нарежьте кружочками. Грибы помойте, очистите. Томаты, перец помойте, очистите. Окуните овощи в соус, оставьте на 15 – 20 минут, баклажаны выложите на гриль, готовьте с двух сторон в течение 3 – 5 минут. Далее – перец, томаты, грибы, готовьте в течение 1 – 2 минут. Готовые овощи выложите на тарелку. Приятного аппетита!

– 2 кабачка;– 10 – 15 шт. грибов шампиньоны;– 3 – 4 томата;– 4 – 8 сладких перца;– 2 веточки розмарина;– 150 миллилитров оливковое (растительного) масло;– 50 миллилитров соевого соуса;– 3 грамма сушеного чеснока;– 20 миллилитров лимонного сока;– щепотка соли;– щепотка черного молотого перца.