Ароматні овочі, гриби, ніжний соковитий шашлик та запечений лосось із золотою скоринкою – усі страви, які можна приготувати на грилі на природі.
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Для приготування страв найкраще заздалегідь підготувати маринад. За бажанням додайте гарнір – запечену картоплю та улюблені соуси.
Шашлик з курятини/ Фото Freepik
Шашлик з філе курятини
- Час: 10– 12 хвилин
- Порції: 4 – 6
- Калорійність на 100 грамів: 147 ккал
- Філе помийте, наріжте на великі кубики.
- Часник, цибулю почистіть, наріжте скибочками.
- Перець помийте, почистіть, наріжте скибочками.
- У блендер викладіть часник, цибулю, додайте оливкову олію, лимонний сік, спеції, подрібніть до однорідної консистенції, викладіть у маринад м'ясо, залиште на 30 хвилин.
- На шпажки нанизуйте шарами м'ясо, солодкий перець, сформуйте шашлик.
- Розігрійте гриль до температури 180 – 200 градусів, обсмажте з двох сторін протягом 10 – 20 хвилин до готовності м'яса.
- Викладіть на тарілку.
Запечений лосось на грилі / Фото Pexels
Запечений лосось на грилі
- Час: 5 – 8 хвилин
- Порції: 2 – 3
- Калорійність на 100 грамів: 282 ккал
- Рибу помийте, обсушіть рушником.
- Змастіть оливковою олією, обсмажте на грилі протягом 3–4 хвилин з двох сторін до золотої скоринки.
- Викладіть на тарілку, збризніть лимонним соком, додайте сіль та перець.
Овочі на грилі / Фото Pexels
Як запекти овочі на грилі
- Час: 10 –15 хвилин
- Порції: 4 – 8
- Калорійність на 100 грамів: 67 ккал
- Для маринаду змішайте оливкову олію з соєвим соусом та спеціями, залиште для настоювання.
- Кабачки, помийте, наріжте кружечками. Гриби помийте, почистіть.
- Томати, перець помийте, почистіть.
- Занурте овочі у соус, залиште на 15 – 20 хвилин, баклажани викладіть на гриль, готуйте з двох сторін протягом 3–5 хвилин.
- Далі – перець, томати, гриби, готуйте протягом 1 –2 хвилин.
- Готові овочі викладіть на тарілку. Смачного!