Ароматні овочі, гриби, ніжний соковитий шашлик та запечений лосось із золотою скоринкою – усі страви, які можна приготувати на грилі на природі.

Читайте також Що взяти з собою на пікнік: список необхідних речей та продуктів

Для приготування страв найкраще заздалегідь підготувати маринад. За бажанням додайте гарнір – запечену картоплю та улюблені соуси.

Шашлик з курятини/ Фото Freepik

Шашлик з філе курятини

Час: 10– 12 хвилин

10– 12 хвилин Порції: 4 – 6

4 – 6 Калорійність на 100 грамів: 147 ккал

Інгредієнти:

– 600 грамів курячого філе;

– 1 столова ложка оливкової олії;

– 100 грамів лимонного соку;

– 2 зубчики часнику;

– 1 цибуля;

– дрібка сушеного орегано;

– дрібка меленої паприки;

– 1 солодкий перець;

– оливкова олія

– шпажки для мяса.

Філе помийте, наріжте на великі кубики. Часник, цибулю почистіть, наріжте скибочками. Перець помийте, почистіть, наріжте скибочками. У блендер викладіть часник, цибулю, додайте оливкову олію, лимонний сік, спеції, подрібніть до однорідної консистенції, викладіть у маринад м'ясо, залиште на 30 хвилин. На шпажки нанизуйте шарами м'ясо, солодкий перець, сформуйте шашлик. Розігрійте гриль до температури 180 – 200 градусів, обсмажте з двох сторін протягом 10 – 20 хвилин до готовності м'яса. Викладіть на тарілку.

Запечений лосось на грилі / Фото Pexels

Запечений лосось на грилі

Час: 5 – 8 хвилин

5 – 8 хвилин Порції: 2 – 3

2 – 3 Калорійність на 100 грамів: 282 ккал

Інгредієнти:

– 2 – 3 філе лосося;

– 1– 2 столові ложки оливкової олії;

– 1 лимон;

– дрібка морської солі;

– дрібка перцю.

Рибу помийте, обсушіть рушником. Змастіть оливковою олією, обсмажте на грилі протягом 3–4 хвилин з двох сторін до золотої скоринки. Викладіть на тарілку, збризніть лимонним соком, додайте сіль та перець.

Овочі на грилі / Фото Pexels

Як запекти овочі на грилі

Час: 10 –15 хвилин

Порції: 4 – 8

4 – 8 Калорійність на 100 грамів: 67 ккал

Інгредієнти:

– 2 кабачки;

– 10 – 15 шт. грибів печериці;

– 3 – 4 томати;

– 4 – 8 солодких перці;

– 2 гілочки розмарину;

– 150 мілілітрів оливкова (рослинної) олія;

– 50 мілілітрів соєвого соусу;

– 3 грами сушеного часнику;

– 20 мілілітрів лимонного соку;

– дрібка солі;

– дрібка чорного меленого перцю.