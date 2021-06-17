Ароматные овощи, грибы, нежный сочный шашлык и запеченный лосось с золотой корочкой – все блюда, которые можно приготовить на гриле на природе.

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Для приготовления блюд лучше всего заранее подготовить маринад. По желанию добавьте гарнир – запеченный картофель и любимые соусы.

Куриный шашлык/Фото Freepik

Куриный шашлык

Время: 10– 12 минут

10– 12 минут Порции: 4 – 6

Калорийность на 100 граммов: 147 ккал

Ингредиенты:

– 600 граммов куриного филе;

– 1 столовая ложка оливкового масла;

– 100 граммов лимонного сока;

– 2 зубчика чеснока;

– 1 луковица;

– щепотка сушеного орегано;

– щепотка молотой паприки;

– 1 сладкий перец;

– оливковое масло

– шпажки для мяса.

Филе заранее помойте, нарежьте на крупные кубики Чеснок, лук очистите, нарежьте ломтиками. Перец помойте, почистите, нарежьте ломтиками. В блендер выложите чеснок, лук, добавьте оливковое масло, лимонный сок, специи, измельчите до однородной консистенции, выложите в маринад мясо, оставьте на 30 минут. На шпажки нанизывайте слоями мясо, сладкий перец, сформируйте шашлык. Разогрейте гриль до температуры 180 – 200 градусов, обжарьте с двух сторон в течение 10– 20 минут до готовности мяса. Выложите на тарелку.

Запеченный лосось на гриле /Фото Pexels

Запеченный лосось на гриле

Время: 5 – 8 минут

Порции: 2 – 3

Калорийность на 100 граммов: 282 ккал

Ингредиенты:

– 2 – 3 филе лосося;

– 1– 2 столовые ложки оливкового масла;

– 1 лимон;

– щепотка морской соли;

– щепотка перца.

Рыбу помойте, обсушите полотенцем. Смажьте оливковым маслом, обжарьте на гриле в течение 3 – 4 минут с двух сторон до золотой корочки. Выложите на тарелку, сбрызните лимонным соком, добавьте соль и перец.

Овощи на гриле / Фото Pexels

Как приготовить овощи на гриле

Время: 10 –15 минут

Порции: 4 – 8

Калорийность на 100 граммов: 67 ккал

Ингредиенты:

– 2 кабачка

– 10 – 15 шт. грибов шампиньоны;

– 3 – 4 томата;

– 4 – 8 сладких перца;

– 2 веточки розмарина;

– 150 миллилитров оливковое (растительного) масло;

– 50 миллилитров соевого соуса;

– 3 грамма сушеного чеснока;

– 20 миллилитров лимонного сока;

– щепотка соли;

– щепотка черного молотого перца.