Ароматные овощи, грибы, нежный сочный шашлык и запеченный лосось с золотой корочкой – все блюда, которые можно приготовить на гриле на природе.

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Для приготовления блюд лучше всего заранее подготовить маринад. По желанию добавьте гарнир – запеченный картофель и любимые соусы.

Куриный шашлык/Фото Freepik

Куриный шашлык 

  • Время: 10– 12 минут
  • Порции: 4 – 6
  • Калорийность на 100 граммов: 147 ккал

 

  1. Филе заранее помойте, нарежьте на крупные кубики
  2. Чеснок, лук очистите, нарежьте ломтиками.
  3. Перец помойте, почистите, нарежьте ломтиками.
  4. В блендер выложите чеснок, лук, добавьте оливковое масло, лимонный сок, специи, измельчите до однородной консистенции, выложите в маринад мясо, оставьте на 30 минут.
  5. На шпажки нанизывайте слоями мясо, сладкий перец, сформируйте шашлык.
  6. Разогрейте гриль до температуры 180 – 200 градусов, обжарьте с двух сторон в течение 10– 20 минут до готовности мяса.
  7. Выложите на тарелку.

Запеченный лосось на гриле /Фото Pexels

Запеченный лосось на гриле

 

  • Время: 5 – 8 минут
  • Порции: 2 – 3
  • Калорийность на 100 граммов: 282 ккал
  1. Рыбу помойте, обсушите полотенцем.
  2. Смажьте оливковым маслом, обжарьте на гриле в течение 3 – 4 минут с двух сторон до золотой корочки.
  3. Выложите на тарелку, сбрызните лимонным соком, добавьте соль и перец.

Овощи на гриле / Фото Pexels

Как приготовить овощи на гриле

  • Время: 10 –15 минут
  • Порции: 4 – 8
  • Калорийность на 100 граммов: 67 ккал
  1. Для маринада смешайте оливковое масло с соевым соусом и специями, оставьте для настаивания.
  2. Кабачки, помойте, нарежьте кружочками. Грибы помойте, почистите.
  3. Томаты, перец помойте, почистите.
  4. Окуните овощи в соус, оставьте на 15 – 20 минут, баклажаны выложите на гриль, готовьте с двух сторон в течение 3 – 5 минут.
  5. Далее – перец, томаты, грибы, готовьте в течение 1 – 2 минут.
  6. Готовые овощи выложите на тарелку. Приятного аппетита!