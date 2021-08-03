Торт "Битое стекло"
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- Время: 4 часа
- Порции: 4 – 6
Торт / Фото Смачно юа
Приготовление:
- Залейте теплой водой желатин, оставьте его на 10 минут, чтобы он набух.
- Для приготовления галаретки четко соблюдайте инструкции и пропорций воды на этикетке. Ведь у каждого производителя они отличаются. Перелейте разноцветные желе по мискам и дайте им загустеть в холодильнике.
- Готовые галаретки нарежьте острым ножом на кубики и выложите в глубокую миску.
- Фрукты нарежьте небольшими кусочками и добавьте к галаретке.
- Сметану и сахар взбейте миксером до полного растворения, залейте смесью галаретку и добавьте набухший желатин.
- Тщательно перемешайте все ингредиенты, залейте массой противень для торта в разъемной форме.
- Отправьте торт в холодильник на ночь.
- Готовый торт нарежьте кусочками и подавайте к столу.
Приятного аппетита!
Панакота с ягодами
- Время: 4 – 6 часов
- Порции: 4 – 6
Панакотта / Фото Чудо кухар
Приготовление:
- Залейте теплой водой желатин, оставьте его на 10 минут, чтобы он набух.
- Осторожно разрежьте стручки ванили на две половины и лезвием ножа выньте серединку. Использованные стручки ванили не выбрасывайте, на них мы будем варить молочную заготовку.
- Выжмите сок из лимона и срежьте цедру.
- 300 миллилитров сливок соедините с цедрой и соком лимона. Добавьте молоко, сахар, стручки ванили и зерна – варите на слабом огне 15 минут. Стручки ванили вытяните, а цедру процедите.
- Набухший желатин добавьте к молочной смеси, помешивайте до полного его растворения.
- Охладите кастрюлю с молочным кремом при комнатной температуре.
- Оставшиеся сливки взбейте миксером до устойчивой массы и осторожно соедините ее с молочным охлажденным кремом.
- Разлейте крем по формочкам и отправьте в холодильник охлаждаться.
- Выложите панакоту на тарелки и задекорируйте мелко нарезанными ягодами.
Приятного аппетита!
Тирамису
- Время: 4 часа
- Порции: 4 – 6
Тирамису классический / Фото Гастроном
Приготовление:
- Заварите крепкий кофе и охладите.
- В глубокой миске взбейте сливки с сахарной пудрой до мягких пиков. Небольшими порциями добавляйте к сливкам сыр и осторожно перемешайте массу.
- Соедините охлажденный кофе с ликером и погрузите в смесь печенье, чтобы оно не успело размякнуть.
- На дно формы выложите слой крема, дальше печенье. На слой печенья выложите слой крема, затем снова печенье.
- Оставшийся крем равномерно распределите по поверхности десерта.
- Посыпьте готовый десерт какао и отправьте в холодильник охлаждаться на несколько часов.
Приятного аппетита!