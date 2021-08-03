Торт "Битое стекло"

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  • Время: 4 часа
  • Порции: 4 – 6


Торт / Фото Смачно юа

Приготовление:

  1. Залейте теплой водой желатин, оставьте его на 10 минут, чтобы он набух.
  2. Для приготовления галаретки четко соблюдайте инструкции и пропорций воды на этикетке. Ведь у каждого производителя они отличаются. Перелейте разноцветные желе по мискам и дайте им загустеть в холодильнике.
  3. Готовые галаретки нарежьте острым ножом на кубики и выложите в глубокую миску.
  4. Фрукты нарежьте небольшими кусочками и добавьте к галаретке.
  5. Сметану и сахар взбейте миксером до полного растворения, залейте смесью галаретку и добавьте набухший желатин.
  6. Тщательно перемешайте все ингредиенты, залейте массой противень для торта в разъемной форме.
  7. Отправьте торт в холодильник на ночь.
  8. Готовый торт нарежьте кусочками и подавайте к столу.

Приятного аппетита!

Панакота с ягодами

  • Время: 4 – 6 часов
  • Порции: 4 – 6


Панакотта / Фото Чудо кухар

Приготовление:

  1. Залейте теплой водой желатин, оставьте его на 10 минут, чтобы он набух.
  2. Осторожно разрежьте стручки ванили на две половины и лезвием ножа выньте серединку. Использованные стручки ванили не выбрасывайте, на них мы будем варить молочную заготовку.
  3. Выжмите сок из лимона и срежьте цедру.
  4. 300 миллилитров сливок соедините с цедрой и соком лимона. Добавьте молоко, сахар, стручки ванили и зерна – варите на слабом огне 15 минут. Стручки ванили вытяните, а цедру процедите.
  5. Набухший желатин добавьте к молочной смеси, помешивайте до полного его растворения.
  6. Охладите кастрюлю с молочным кремом при комнатной температуре.
  7. Оставшиеся сливки взбейте миксером до устойчивой массы и осторожно соедините ее с молочным охлажденным кремом.
  8. Разлейте крем по формочкам и отправьте в холодильник охлаждаться.
  9. Выложите панакоту на тарелки и задекорируйте мелко нарезанными ягодами.

Приятного аппетита!

Тирамису

  • Время: 4 часа
  • Порции: 4 – 6


Тирамису классический / Фото Гастроном

Приготовление:

  1. Заварите крепкий кофе и охладите.
  2. В глубокой миске взбейте сливки с сахарной пудрой до мягких пиков. Небольшими порциями добавляйте к сливкам сыр и осторожно перемешайте массу.
  3. Соедините охлажденный кофе с ликером и погрузите в смесь печенье, чтобы оно не успело размякнуть.
  4. На дно формы выложите слой крема, дальше печенье. На слой печенья выложите слой крема, затем снова печенье.
  5. Оставшийся крем равномерно распределите по поверхности десерта.
  6. Посыпьте готовый десерт какао и отправьте в холодильник охлаждаться на несколько часов.

Приятного аппетита!