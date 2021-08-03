Торт бите скло

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  • Час: 4 години
  • Порції: 4 – 6


Торт / Фото Смачно юа

Приготування:

  1. Залийте теплою водою желатин, залишіть його на 10 хвилин, щоб він набух.
  2. Для приготування галяретки чітко дотримуйте інструкції та пропорцій води на етикетці. Адже в кожного виробника вони різняться. Перелийте різнокольорові желе по мисках та дайте їм загуснути в холодильнику.
  3. Готові галяретки наріжте гострим ножем на кубики та викладіть в глибоку миску.
  4. Фрукти наріжте невеликими шматочками та додайте до галяретки.
  5. Сметану та цукор збийте міксером до повного розчинення, залийте сумішшю галяретку та додайте набухлий желатин.
  6. Ретельно вимішайте всі інгредієнти, залийте масою деко для торта в роз’ємній формі.
  7. Відправте торт в холодильник на ніч.
  8. Готовий торт наріжте шматочками та подавайте до столу. Смачного!

Пана кота з ягодами

  • Час: 4 – 6 годин
  • Порції: 4 – 6


Пана кота / Фото Чудо кухар

Приготування:

  1. Залийте теплою водою желатин, залишіть його на 10 хвилин, щоб він набух.
  2. Обережно розріжте стручки ванілі на дві половини та лезом ножа вийміть серединку. Використані стручки ванілі не викидайте, на них ми будемо варити молочну заготовку.
  3. Вичавіть сік з лимона та зріжте цедру.
  4. 300 мілілітрів вершків з’єднайте з цедрою та соком лимона. Додайте молоко, цукор, стручки ванілі та зернята – варіть на слабкому вогні 15 хвилин. Стручки ванілі витягніть, а цедру процідіть.
  5. Набухлий желатин додайте до молочної суміші, помішуйте до повного його розчинення.
  6. Охолодіть каструлю з молочним кремом при кімнатній температурі.
  7. Вершки, що залишилися збийте міксером в стійку масу та обережно з’єднайте її з молочним охолодженим кремом.
  8. Розлийте крем по формах та відправте в холодильник охолоджуватися.
  9. Викладіть пана коту на тарілки та задекоруйте дрібно нарізаними ягодами. Смачного!

Тірамісу

  • Час: 4 години
  • Порції: 4 – 6


Тірамісу класичний / Фото Гастроном

Приготування:

  1. Заваріть міцну каву та охолодіть.
  2. У глибокій мисці збийте вершки з цукровою пудрою до м'яких піків. Невеликими порціями додавайте до вершків сир та обережно вимішайте масу.
  3. З’єднайте охолоджену каву з лікером та занурюйте у суміш печиво, щоб воно не встигло розм'якнути.
  4. На дно форми викладіть шар крему, далі печиво. На шар печива викладіть шар крему, далі знову печиво.
  5. Крем, що залишився рівномірно розподіліть по поверхні десерту.
  6. Посипте готовий десерт какао та відправте в холодильник охолоджуватись на кілька годин. Смачного!