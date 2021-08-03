Торт бите скло
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- Час: 4 години
- Порції: 4 – 6
Торт / Фото Смачно юа
Приготування:
- Залийте теплою водою желатин, залишіть його на 10 хвилин, щоб він набух.
- Для приготування галяретки чітко дотримуйте інструкції та пропорцій води на етикетці. Адже в кожного виробника вони різняться. Перелийте різнокольорові желе по мисках та дайте їм загуснути в холодильнику.
- Готові галяретки наріжте гострим ножем на кубики та викладіть в глибоку миску.
- Фрукти наріжте невеликими шматочками та додайте до галяретки.
- Сметану та цукор збийте міксером до повного розчинення, залийте сумішшю галяретку та додайте набухлий желатин.
- Ретельно вимішайте всі інгредієнти, залийте масою деко для торта в роз’ємній формі.
- Відправте торт в холодильник на ніч.
- Готовий торт наріжте шматочками та подавайте до столу. Смачного!
Пана кота з ягодами
- Час: 4 – 6 годин
- Порції: 4 – 6
Пана кота / Фото Чудо кухар
Приготування:
- Залийте теплою водою желатин, залишіть його на 10 хвилин, щоб він набух.
- Обережно розріжте стручки ванілі на дві половини та лезом ножа вийміть серединку. Використані стручки ванілі не викидайте, на них ми будемо варити молочну заготовку.
- Вичавіть сік з лимона та зріжте цедру.
- 300 мілілітрів вершків з’єднайте з цедрою та соком лимона. Додайте молоко, цукор, стручки ванілі та зернята – варіть на слабкому вогні 15 хвилин. Стручки ванілі витягніть, а цедру процідіть.
- Набухлий желатин додайте до молочної суміші, помішуйте до повного його розчинення.
- Охолодіть каструлю з молочним кремом при кімнатній температурі.
- Вершки, що залишилися збийте міксером в стійку масу та обережно з’єднайте її з молочним охолодженим кремом.
- Розлийте крем по формах та відправте в холодильник охолоджуватися.
- Викладіть пана коту на тарілки та задекоруйте дрібно нарізаними ягодами. Смачного!
Тірамісу
- Час: 4 години
- Порції: 4 – 6
Тірамісу класичний / Фото Гастроном
Приготування:
- Заваріть міцну каву та охолодіть.
- У глибокій мисці збийте вершки з цукровою пудрою до м'яких піків. Невеликими порціями додавайте до вершків сир та обережно вимішайте масу.
- З’єднайте охолоджену каву з лікером та занурюйте у суміш печиво, щоб воно не встигло розм'якнути.
- На дно форми викладіть шар крему, далі печиво. На шар печива викладіть шар крему, далі знову печиво.
- Крем, що залишився рівномірно розподіліть по поверхні десерту.
- Посипте готовий десерт какао та відправте в холодильник охолоджуватись на кілька годин. Смачного!