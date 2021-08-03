Вкусные десерты, для которых не нужна духовка: "Битое стекло", панакота и тирамису
3 августа 2021 , 16:51Читати новину українською
Источник:24 канал
Летом так хочется посмаковать прохладным десертом, не требующим долгого приготовления и использования духовки. Предлагаем вам три рецепта вкусных десертов, для которых духовка совершенно не нужна.
Торт "Битое стекло"
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- Время: 4 часа
- Порции: 4 – 6
Торт / Фото Смачно юа
– 1 большой апельсин;
– 1 большой спелый банан;
– 4 ст. л. желатина;
– 4 желе разных цветов;
– 200 г сахарной пудры;
– 2 упаковки сметаны.
Приготовление:
- Залейте теплой водой желатин, оставьте его на 10 минут, чтобы он набух.
- Для приготовления галаретки четко соблюдайте инструкции и пропорций воды на этикетке. Ведь у каждого производителя они отличаются. Перелейте разноцветные желе по мискам и дайте им загустеть в холодильнике.
- Готовые галаретки нарежьте острым ножом на кубики и выложите в глубокую миску.
- Фрукты нарежьте небольшими кусочками и добавьте к галаретке.
- Сметану и сахар взбейте миксером до полного растворения, залейте смесью галаретку и добавьте набухший желатин.
- Тщательно перемешайте все ингредиенты, залейте массой противень для торта в разъемной форме.
- Отправьте торт в холодильник на ночь.
- Готовый торт нарежьте кусочками и подавайте к столу.
Приятного аппетита!
Панакота с ягодами
- Время: 4 – 6 часов
- Порции: 4 – 6
Панакотта / Фото Чудо кухар
– 18 – 20 г желатина;
– 200 г свежих ягод;
– 1 лимон;
– 100 мл молока
– 80 г сахара,
– 400 мл жирных сливок 30 – 33%;
– ванильный сахар или стручок ванили.
Приготовление:
- Залейте теплой водой желатин, оставьте его на 10 минут, чтобы он набух.
- Осторожно разрежьте стручки ванили на две половины и лезвием ножа выньте серединку. Использованные стручки ванили не выбрасывайте, на них мы будем варить молочную заготовку.
- Выжмите сок из лимона и срежьте цедру.
- 300 миллилитров сливок соедините с цедрой и соком лимона. Добавьте молоко, сахар, стручки ванили и зерна – варите на слабом огне 15 минут. Стручки ванили вытяните, а цедру процедите.
- Набухший желатин добавьте к молочной смеси, помешивайте до полного его растворения.
- Охладите кастрюлю с молочным кремом при комнатной температуре.
- Оставшиеся сливки взбейте миксером до устойчивой массы и осторожно соедините ее с молочным охлажденным кремом.
- Разлейте крем по формочкам и отправьте в холодильник охлаждаться.
- Выложите панакоту на тарелки и задекорируйте мелко нарезанными ягодами.
Приятного аппетита!
Тирамису
- Время: 4 часа
- Порции: 4 – 6
Тирамису классический / Фото Гастроном
– 40 г молотого кофе;
– 50 мл ликера амаретто;
– 1 пачка печенья савоярди;
– 100 г сахарной пудры;
– 200 мл жирных сливок 30 – 33%;
– 500 г сыра маскарпоне;
– какао-порошок.
Приготовление:
- Заварите крепкий кофе и охладите.
- В глубокой миске взбейте сливки с сахарной пудрой до мягких пиков. Небольшими порциями добавляйте к сливкам сыр и осторожно перемешайте массу.
- Соедините охлажденный кофе с ликером и погрузите в смесь печенье, чтобы оно не успело размякнуть.
- На дно формы выложите слой крема, дальше печенье. На слой печенья выложите слой крема, затем снова печенье.
- Оставшийся крем равномерно распределите по поверхности десерта.
- Посыпьте готовый десерт какао и отправьте в холодильник охлаждаться на несколько часов.
Приятного аппетита!