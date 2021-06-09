Изысканные десерты с ароматной, сладкой и сочной клубникой, понравятся всем. Их можно подавать к праздничному столу и в будни.
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К вашему вниманию – итальянский панна кота с клубникой, ванильные капкейки со сливочным кремом и нежный творожный чизкейк.
Панна кота с клубникой
- Время: 5 часов
- Порции: 2 – 3
- Калорийность на 100 граммов: 187 ккал
- В миску с холодной водой выложите желатин, оставьте для набухания на несколько минут.
- Стручок ванили разрежьте вдоль, очистите от семечек.
- В кастрюле соедините молоко со сливками, поставьте на огонь, разогрейте, добавьте стручок ванили. Доведите до кипения, снимите с огня, добавьте сахар и перемешайте.
- Достаньте из кастрюли стручки ванили, процедите через мелкое сито.
- Далее – добавьте желатин к сливкам, перемешайте до полного его растворения.
- Вылейте молочную смесь в силиконовые формы, оставьте для охлаждения и отправьте в холодильник на 5 часов.
- Клубнику тщательно помойте, очистите, нарежьте ломтиками.
- Выложите десерт на тарелку, задекорируйте клубникой.
Панна кота / Фото Unsplash
Капкейки со сливочным кремом
- Время: 50 минут
- Порции: 4 – 6
- Калорийность на 100 граммов: 305 ккал
Капкейки с клубникой / Фото Unsplash
- В миске взбейте миксером сливочное масло с сахаром, добавьте ванильный сахар, яйца, молоко. Далее постепенно добавляйте просеянную муку, разрыхлитель, перемешайте тесто до однородной консистенции.
- В формы выложите тесто, отправьте запекаться в течение 30 минут при температуре 180 градусов.
- Для приготовления крема в миске смешайте холодный сливочный сыр с сахарной пудрой, аккуратно взбейте миксером, постепенно влейте сливки, взбивайте до однородной консистенции.
- Готовые капкейки задекорируйте кремом или клубникой в шоколаде.
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Ванильный чизкейк с клубникой
- Время: 55 минут
- Порции: 4 – 8
- Калорийность на 100 граммов: 349 ккал
Чизкейк с клубникой / Фото Pexels
- Для приготовления основы измельчите печенье в крошку с помощью комбайна, добавьте растопленное сливочное масло, перемешайте до однородной консистенции.
- Форму для выпекания выстелить пергаментом, выложите тесто и отправьте выпекаться в разогретую духовку до 170 градусов на десять минут.
- В миске смешайте сметану с сахаром, добавьте ванильный сахар, аккуратно взбейте миксером. Далее – добавьте сливочный сыр, перемешайте, постепенно вбейте яйца, перемешайте до однородной консистенции.
- Достаньте из духовки тесто, вылейте сверху в форму крем, отправьте запекаться на 50 – 55 минут при температуре 160 градусов. Готовый торт оставьте на 2 часа в духовке для охлаждения. Достаньте из духовки, отправьте в холодильник на 6 часов.
- Для декора очистите клубнику, нарежьте ломтиками.
- Готовый чизкейк разрежьте на порции, задекорируйте шоколадным сиропом и клубникой. Приятного аппетита!