Изысканные десерты с ароматной, сладкой и сочной клубникой, понравятся всем. Их можно подавать к праздничному столу и в будни.

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К вашему вниманию – итальянский панна кота с клубникой, ванильные капкейки со сливочным кремом и нежный творожный чизкейк.

Панна кота с клубникой

Время: 5 часов

5 часов Порции: 2 – 3

2 – 3 Калорийность на 100 граммов: 187 ккал

Ингредиенты:

– 250 граммов сливок 33%;

– 125 граммов молока 3,2%;

– 8 граммов желатина;

– 50 граммов сахара;

– 1 стручок ванили;

– 50 граммов воды.

В миску с холодной водой выложите желатин, оставьте для набухания на несколько минут. Стручок ванили разрежьте вдоль, очистите от семечек. В кастрюле соедините молоко со сливками, поставьте на огонь, разогрейте, добавьте стручок ванили. Доведите до кипения, снимите с огня, добавьте сахар и перемешайте. Достаньте из кастрюли стручки ванили, процедите через мелкое сито. Далее – добавьте желатин к сливкам, перемешайте до полного его растворения. Вылейте молочную смесь в силиконовые формы, оставьте для охлаждения и отправьте в холодильник на 5 часов. Клубнику тщательно помойте, очистите, нарежьте ломтиками. Выложите десерт на тарелку, задекорируйте клубникой.

Панна кота / Фото Unsplash

Капкейки со сливочным кремом

Время: 50 минут

50 минут Порции: 4 – 6

4 – 6 Калорийность на 100 граммов: 305 ккал

Ингредиенты:

– 220 граммов муки;

– 100 миллилитров молока 3,2%;

– 120 граммов сливочного масла 82%;

– 120 граммов сахара;

– 10 граммов ванильного сахара;

– 1 чайная ложка разрыхлителя;

– 2 яйца;

– щепотка соли.

Ингредиенты для крема:

– 150 граммов сливочного сыра;

– 50 граммов сахарной пудры;

– 50 миллилитров сливок;

– ванильный сахар.

Капкейки с клубникой / Фото Unsplash

В миске взбейте миксером сливочное масло с сахаром, добавьте ванильный сахар, яйца, молоко. Далее постепенно добавляйте просеянную муку, разрыхлитель, перемешайте тесто до однородной консистенции. В формы выложите тесто, отправьте запекаться в течение 30 минут при температуре 180 градусов. Для приготовления крема в миске смешайте холодный сливочный сыр с сахарной пудрой, аккуратно взбейте миксером, постепенно влейте сливки, взбивайте до однородной консистенции. Готовые капкейки задекорируйте кремом или клубникой в шоколаде.

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Ванильный чизкейк с клубникой

Время: 55 минут

55 минут Порции : 4 – 8

: 4 – 8 Калорийность на 100 граммов: 349 ккал

Ингредиенты:

– 120 граммов сливочного масла 82%;

– 220 граммов песочного печенья;

Ингредиенты для крема:

– 250 граммов сливочного сыра (Филадельфия);

– 350 миллилитров сметаны 20 – 25%;

– ванильный сахар;

– 120 граммов сахара;

– 3 яйца.

Чизкейк с клубникой / Фото Pexels