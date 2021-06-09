Изысканные десерты с ароматной, сладкой и сочной клубникой, понравятся всем. Их можно подавать к праздничному столу и в будни.

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К вашему вниманию – итальянский панна кота с клубникой, ванильные капкейки со сливочным кремом и нежный творожный чизкейк.

Панна кота с клубникой

  • Время: 5 часов
  • Порции: 2 – 3
  • Калорийность на 100 граммов: 187 ккал
  1. В миску с холодной водой выложите желатин, оставьте для набухания на несколько минут.
  2. Стручок ванили разрежьте вдоль, очистите от семечек.
  3. В кастрюле соедините молоко со сливками, поставьте на огонь, разогрейте, добавьте стручок ванили. Доведите до кипения, снимите с огня, добавьте сахар и перемешайте.
  4. Достаньте из кастрюли стручки ванили, процедите через мелкое сито.
  5. Далее – добавьте желатин к сливкам, перемешайте до полного его растворения.
  6. Вылейте молочную смесь в силиконовые формы, оставьте для охлаждения и отправьте в холодильник на 5 часов.
  7. Клубнику тщательно помойте, очистите, нарежьте ломтиками.
  8. Выложите десерт на тарелку, задекорируйте клубникой.

Панна кота / Фото Unsplash

Капкейки со сливочным кремом

  • Время: 50 минут
  • Порции: 4 – 6
  • Калорийность на 100 граммов: 305 ккал

Капкейки с клубникой / Фото Unsplash

  1. В миске взбейте миксером сливочное масло с сахаром, добавьте ванильный сахар, яйца, молоко. Далее постепенно добавляйте просеянную муку, разрыхлитель, перемешайте тесто до однородной консистенции.
  2. В формы выложите тесто, отправьте запекаться в течение 30 минут при температуре 180 градусов.
  3. Для приготовления крема в миске смешайте холодный сливочный сыр с сахарной пудрой, аккуратно взбейте миксером, постепенно влейте сливки, взбивайте до однородной консистенции.
  4. Готовые капкейки задекорируйте кремом или клубникой в шоколаде.

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Ванильный чизкейк с клубникой

  • Время: 55 минут
  • Порции: 4 – 8
  • Калорийность на 100 граммов: 349 ккал

Чизкейк с клубникой / Фото Pexels

  1. Для приготовления основы измельчите печенье в крошку с помощью комбайна, добавьте растопленное сливочное масло, перемешайте до однородной консистенции.
  2. Форму для выпекания выстелить пергаментом, выложите тесто и отправьте выпекаться в разогретую духовку до 170 градусов на десять минут.
  3. В миске смешайте сметану с сахаром, добавьте ванильный сахар, аккуратно взбейте миксером. Далее – добавьте сливочный сыр, перемешайте, постепенно вбейте яйца, перемешайте до однородной консистенции.
  4. Достаньте из духовки тесто, вылейте сверху в форму крем, отправьте запекаться на 50 – 55 минут при температуре 160 градусов. Готовый торт оставьте на 2 часа в духовке для охлаждения. Достаньте из духовки, отправьте в холодильник на 6 часов.
  5. Для декора очистите клубнику, нарежьте ломтиками.
  6. Готовый чизкейк разрежьте на порции, задекорируйте шоколадным сиропом и клубникой. Приятного аппетита!