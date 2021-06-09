Вишукані десерти з ароматною, солодкою та соковитою полуницею, сподобаються усім. Їх можна подавати до святкового столу та у будні.

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До вашої уваги – італійська панна котта з полуницею, ванільні капкейки з вершковим кремом та ніжний сирний чізкейк.

Панна котта з полуницею

Час: 5 годин

5 годин Порції: 2 – 3

2 – 3 Калорійність на 100 грамів: 187 ккал

Інгредієнти:

– 250 грамів вершків 33%;

– 125 грамів молока 3,2%;

– 8 грамів желатину;

– 50 грамів цукру;

– 1 стручок ванілі;

– 50 грамів води.

У миску з холодною водою викладіть желатин, залиште для набухання на кілька хвилин. Стручок ванілі розріжте уздовж, почистіть від насіння. У каструлі з'єднайте молоко з вершками, поставте на вогонь, розігрійте, додайте стручок ванілі. Доведіть до кипіння, зніміть з вогню, додайте цукор та перемішайте. Дістаньте з каструлі стручки ванілі, процідіть через дрібне сито. Далі – додайте желатин до вершків, перемішайте до повного його розчинення. Вилийте молочну суміш у силіконові форми, залиште для охолодження та відправте в холодильник на п'ять годин. Полуницю ретельно помийте, почистіть, наріжте скибочками. Викладіть десерт на тарілку, задекоруйте полуницею.

Панна котта/ Фото Unsplash

Капкейки з вершковим кремом

Час: 50 хвилин

50 хвилин Порції: 4 – 6

4 – 6 Калорійність на 100 грамів: 305 ккал

Інгредієнти:

– 220 грамів борошна;

– 100 мілілітрів молока 3,2%;

– 120 грамів вершкового масла 82%;

– 120 грамів цукру;

– 10 грамів ванільного цукру;

– 1 чайна ложка розпушувача;

– 2 яйця;

– дрібка солі.

Інгредієнти для крему:

– 150 грамів вершкового сиру;

– 50 грамів цукрової пудри;

– 50 мілілітрів вершків;

– ванільний цукор.

Капкейки з полуницею/ Фото Unsplash

У мисці збийте міксером вершкове масло з цукром, додайте ванільний цукор, яйця, молоко. Далі – поступово додавайте просіяне борошно, розпушувач, перемішайте тісто до однорідної консистенції. У форми викладіть тісто, відправте запікатись протягом 30 хвилин при температурі 180 градусів. Для приготування крему у мисці змішайте холодний вершковий сир з цукровою пудрою, акуратно збийте міксером, поступово влийте вершки, збивайте до однорідної консистенції. Готові булочки задекоруйте кремом або полуницею в шоколаді.

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Ванільний чізкейк з полуницею

Час: 55 хвилин

55 хвилин Порції: 4 – 8

4 – 8 Калорійність на 100 грамів: 349 ккал

Інгредієнти:

– 120 грамів вершкового масла 82%;

– 220 грамів пісочного печива;

Інгредієнти для крему:

– 250 грамів вершкового сиру (Філадельфія);

– 350 мілілітрів сметани 20 – 25%;

– ванільний цукор;

– 120 грамів цукру;

– 3 яйця.

Чізкейк з полуницею / Фото Pexels