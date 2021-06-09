Лучшие рецепты десертов с клубникой: панна котта, капкейк и творожный чизкейк

Сезон клубники в самом разгаре. На кухне можно экспериментировать с десертами. Мы подготовили для вас три рецепта с клубникой, которые вы легко приготовите дома.

Изысканные десерты с ароматной, сладкой и сочной клубникой, понравятся всем. Их можно подавать к праздничному столу и в будни.

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К вашему вниманию – итальянский панна кота с клубникой, ванильные капкейки со сливочным кремом и нежный творожный чизкейк.

Панна кота с клубникой

Время: 5 часов

5 часов Порции: 2 – 3

2 – 3 Калорийность на 100 граммов: 187 ккал

В миску с холодной водой выложите желатин, оставьте для набухания на несколько минут. Стручок ванили разрежьте вдоль, очистите от семечек. В кастрюле соедините молоко со сливками, поставьте на огонь, разогрейте, добавьте стручок ванили. Доведите до кипения, снимите с огня, добавьте сахар и перемешайте. Достаньте из кастрюли стручки ванили, процедите через мелкое сито. Далее – добавьте желатин к сливкам, перемешайте до полного его растворения. Вылейте молочную смесь в силиконовые формы, оставьте для охлаждения и отправьте в холодильник на 5 часов. Клубнику тщательно помойте, очистите, нарежьте ломтиками. Выложите десерт на тарелку, задекорируйте клубникой.

– 250 граммов сливок 33%;– 125 граммов молока 3,2%;– 8 граммов желатина;– 50 граммов сахара;– 1 стручок ванили;– 50 граммов воды.

Панна кота / Фото Unsplash

Капкейки со сливочным кремом

Время: 50 минут

50 минут Порции: 4 – 6

4 – 6 Калорийность на 100 граммов: 305 ккал

– 220 граммов муки;– 100 миллилитров молока 3,2%;– 120 граммов сливочного масла 82%;– 120 граммов сахара;– 10 граммов ванильного сахара;– 1 чайная ложка разрыхлителя;– 2 яйца;– щепотка соли.– 150 граммов сливочного сыра;– 50 граммов сахарной пудры;– 50 миллилитров сливок;– ванильный сахар.

Капкейки с клубникой / Фото Unsplash

В миске взбейте миксером сливочное масло с сахаром, добавьте ванильный сахар, яйца, молоко. Далее постепенно добавляйте просеянную муку, разрыхлитель, перемешайте тесто до однородной консистенции. В формы выложите тесто, отправьте запекаться в течение 30 минут при температуре 180 градусов. Для приготовления крема в миске смешайте холодный сливочный сыр с сахарной пудрой, аккуратно взбейте миксером, постепенно влейте сливки, взбивайте до однородной консистенции. Готовые капкейки задекорируйте кремом или клубникой в шоколаде.

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Ванильный чизкейк с клубникой

Время: 55 минут

55 минут Порции : 4 – 8

: 4 – 8 Калорийность на 100 граммов: 349 ккал

– 120 граммов сливочного масла 82%;– 220 граммов песочного печенья;– 250 граммов сливочного сыра (Филадельфия);– 350 миллилитров сметаны 20 – 25%;– ванильный сахар;– 120 граммов сахара;– 3 яйца.

Чизкейк с клубникой / Фото Pexels