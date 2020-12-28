Если вы заботитесь о своей фигуре или не употребляете майонез – салаты с курочкой для вас. Вкусные рецепты салатов на любой вкус прекрасно подойдут к праздничному столу.

SmachnoNews подготовил для вас три рецепты вкусных салатов с курицей, томатами, картофелем, с черносливом, которые вы с легкостью можете приготовить дома. Читайте также Диетические салаты с курицей – праздничные рецепты Салат с курицей и томатами Салат с курицей Ингредиенты:

– 150 г куриного филе;

– 2 шт. яиц;

– 30 г твердого сыра;

– 50 г томатов;

– 2 ст. л оливкового масла;

– листья салата;

– соль, перец. Для приготовления салата тщательно помойте куриное филе, отварите в кастрюле на медленном огне, нарежьте тонкими ломтиками. Тщательно помойте помидоры, нарежьте ломтиками. Отварите яйца, почистите от скорлупы, нарежьте ломтиками. Отдельно на крупной терке натрите сыр. В тарелку выложите листья салата, добавьте ломтики куриного филе, томаты, сыр, оливкового масла, соль, перец по вкусу. Выложите салат на тарелку. Салат с курицей и картофелем Салат с курицей Ингредиенты:

– 50 г картофеля;

– 150 г куриного филе;

– 2 ст. л сметаны 10%;

– соль, перец

– петрушка. Для приготовления салата тщательно помойте картофель, отварите в кастрюле на медленном огне. Очистите от кожуры, натрите на крупной терке. Тщательно помойте куриное филе, отварите в кастрюле на медленном огне. Отдельно отварите яйца, очистите от скорлупы, натрите на крупной терке. В миске выкладывайте салат слоями – картофель, куриное филе, вареные яйца, добавьте соль, перец. Каждый слой смажьте сметаной, оставьте на 20 минут. Перед подачей задекорируйте листьями петрушки. Салат с курицей с черносливом Салат с курицей Ингредиенты:

– 100 г куриного филе;

– 2 шт. яиц;

– 30 г чернослива;

– 50 г огурцов;

– 2 ст. л сметаны

– листья салата. Для приготовления салата тщательно помойте куриное филе, отварите в кастрюле на медленном огне. Тщательно помойте чернослив, нарежьте ножом. Отдельно тщательно помойте огурцы очистите от кожуры, нарежьте ломтиками. Отварите яйца, почистите от скорлупы, нарежьте ломтиками. В тарелку выложите филе, яйца, добавьте соль, чернослив, огурцы, тщательно перемешайте. Перед подачей задекорируйте листьями салата. Приятного аппетита!