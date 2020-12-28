Салаты с курицей для новогоднего стола: вкусные и бюджетные рецепты
Если вы заботитесь о своей фигуре или не употребляете майонез – салаты с курочкой для вас. Вкусные рецепты салатов на любой вкус прекрасно подойдут к праздничному столу.
SmachnoNews подготовил для вас три рецепты вкусных салатов с курицей, томатами, картофелем, с черносливом, которые вы с легкостью можете приготовить дома.
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Салат с курицей и томатами
Салат с курицей
- Для приготовления салата тщательно помойте куриное филе, отварите в кастрюле на медленном огне, нарежьте тонкими ломтиками.
- Тщательно помойте помидоры, нарежьте ломтиками.
- Отварите яйца, почистите от скорлупы, нарежьте ломтиками. Отдельно на крупной терке натрите сыр.
- В тарелку выложите листья салата, добавьте ломтики куриного филе, томаты, сыр, оливкового масла, соль, перец по вкусу. Выложите салат на тарелку.
Салат с курицей и картофелем
Салат с курицей
- Для приготовления салата тщательно помойте картофель, отварите в кастрюле на медленном огне. Очистите от кожуры, натрите на крупной терке.
- Тщательно помойте куриное филе, отварите в кастрюле на медленном огне. Отдельно отварите яйца, очистите от скорлупы, натрите на крупной терке.
- В миске выкладывайте салат слоями – картофель, куриное филе, вареные яйца, добавьте соль, перец. Каждый слой смажьте сметаной, оставьте на 20 минут. Перед подачей задекорируйте листьями петрушки.
Салат с курицей с черносливом
Салат с курицей
- Для приготовления салата тщательно помойте куриное филе, отварите в кастрюле на медленном огне.
- Тщательно помойте чернослив, нарежьте ножом. Отдельно тщательно помойте огурцы очистите от кожуры, нарежьте ломтиками.
- Отварите яйца, почистите от скорлупы, нарежьте ломтиками. В тарелку выложите филе, яйца, добавьте соль, чернослив, огурцы, тщательно перемешайте.
- Перед подачей задекорируйте листьями салата. Приятного аппетита!
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