Салати з куркою для новорічного столу: смачні та бюджетні рецепти
Якщо ви піклуєтесь про свою фігуру або не вживаєте майонезу – салати з курочкою саме для вас. Смачні рецепти салатів на будь-який смак чудово підійдуть до святкового столу.
SmachnoNews підготував для вас три рецепти смачних салатів з куркою, томатами, картоплею, з чорносливом, які ви з легкістю можете приготувати вдома.
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Салат з куркою і томатами
Салат з куркою
- Для приготування салату ретельно помийте куряче філе, відваріть у каструлі на малому вогні, наріжте тонкими скибочками.
- Ретельно помийте томати, наріжте скибочками.
- Відваріть яйця, почистіть від шкаралупи, наріжте скибочками. Окремо на грубій тертці натріть сир.
- У тарілку викладіть листя салату, додайте скибочки курячого філе, томати, сир, оливкової олії, сіль, перець за смаком. Викладіть салат на тарілку.
Салат з куркою і картоплею
Салат з куркою
- Для приготування салату ретельно помийте картоплю, відваріть у каструлі на малому вогні. Почистіть від шкірки, натріть на грубій тертці.
- Ретельно помийте куряче філе, відваріть у каструлі на малому вогні. Окремо відваріть яйця, почистіть від шкаралупи, натріть на грубій тертці.
- У мисці викладайте салат шарами – картоплю, куряче філе, варені яйця, додайте сіль, перець. Кожен шар змастіть сметаною, залиште на 20 хвилин. Перед подачею задекоруйте листям петрушки.
Салат з куркою з чорносливом
Салат з куркою
- Для приготування салату ретельно помийте куряче філе, відваріть у каструлі на малому вогні.
- Ретельно помийте чорнослив, наріжте ножем. Окремо ретельно помийте огірки, почистіть від шкірки, наріжте скибочками.
- Відваріть яйця, почистіть від шкаралупи, наріжте скибочками. У тарілку викладіть філе, яйця, додайте сіль, чорнослив, огірки, ретельно перемішайте. Перед подачею задекоруйте листям салату. Смачного!
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