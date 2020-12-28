Якщо ви піклуєтесь про свою фігуру або не вживаєте майонезу – салати з курочкою саме для вас. Смачні рецепти салатів на будь-який смак чудово підійдуть до святкового столу.

SmachnoNews підготував для вас три рецепти смачних салатів з куркою, томатами, картоплею, з чорносливом, які ви з легкістю можете приготувати вдома. Читайте також Дієтичні салати з куркою – святкові рецепти Салат з куркою і томатами Салат з куркою Інгредієнти:

– 150 г курячого філе;

– 2 шт. яєць;

– 30 г твердого сиру;

– 50 г томатів;

– 2 ст. л оливкової олії;

– листя салату;

– сіль, перець. Для приготування салату ретельно помийте куряче філе, відваріть у каструлі на малому вогні, наріжте тонкими скибочками. Ретельно помийте томати, наріжте скибочками. Відваріть яйця, почистіть від шкаралупи, наріжте скибочками. Окремо на грубій тертці натріть сир. У тарілку викладіть листя салату, додайте скибочки курячого філе, томати, сир, оливкової олії, сіль, перець за смаком. Викладіть салат на тарілку. Салат з куркою і картоплею Салат з куркою Інгредієнти:

– 50 г картоплі;

– 150 г курячого філе;

– 2 ст. л сметани 10%;

– сіль, перець

– петрушка. Для приготування салату ретельно помийте картоплю, відваріть у каструлі на малому вогні. Почистіть від шкірки, натріть на грубій тертці. Ретельно помийте куряче філе, відваріть у каструлі на малому вогні. Окремо відваріть яйця, почистіть від шкаралупи, натріть на грубій тертці. У мисці викладайте салат шарами – картоплю, куряче філе, варені яйця, додайте сіль, перець. Кожен шар змастіть сметаною, залиште на 20 хвилин. Перед подачею задекоруйте листям петрушки. Салат з куркою з чорносливом Салат з куркою Інгредієнти:

– 100 г курячого філе;

– 2 шт. яєць;

– 30 г чорносливу;

– 50 г огірків;

– 2 ст. л сметани;

– листя салату. Для приготування салату ретельно помийте куряче філе, відваріть у каструлі на малому вогні. Ретельно помийте чорнослив, наріжте ножем. Окремо ретельно помийте огірки, почистіть від шкірки, наріжте скибочками. Відваріть яйця, почистіть від шкаралупи, наріжте скибочками. У тарілку викладіть філе, яйця, додайте сіль, чорнослив, огірки, ретельно перемішайте. Перед подачею задекоруйте листям салату. Смачного!