Морс – прохладительный напиток, который готовят из ягод, фруктов с добавлением фруктового сока, разбавленный с водой с сахаром.

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В летнюю жару можно утолить жажду не только водой, но приготовить прохладительные напитки – холодный чай, морсы, безалкогольные коктейли. Мы подготовили для вас простые рецепты, которые понравятся всем.

Вы можете использовать любые любимые ягоды, фрукты, цитрусовые, добавлять ванильный сахар, корицу, мед для аромата. По желанию добавить лед.

Яблочный морс/ Фото Unsplash

Яблочный морс

Ингредиенты:

– 200 граммов яблок;

– 1 литр воды;

– 50 граммов сахара или меда.

Яблоки тщательно помойте, очистите от кожуры, косточек, нарежьте ломтиками. В кастрюлю выложите яблоки, добавьте воду, доведите до кипения на среднем огне в течение 10 – 12 минут. Снимите с огня, оставьте для охлаждения, процедите, добавьте сахар или мед, перемешайте. Разлейте в стаканы, задекорируйте ломтиками яблок. По желанию добавьте лед.

Апельсиновый морс / Фото Pexels

Апельсиновый морс

Ингредиенты:

– 2 – 3 апельсина;

– 1 лимон;

– щепотка корицы;

– 1 литр воды;

– 100 граммов сахара.

Апельсины, лимон тщательно помойте, снимите цедру, выжмите сок. В кастрюлю выложите цедру, залейте водой, добавьте корицу, сахар, доведите до кипения на маленьком огне в течение 15 минут. Снимите с огня для охлаждения, процедите через сито, добавьте сок, перемешайте.

Ягодный ​морс/ Фото Unsplash

Ягодный морс

Ингредиенты:

– 200 граммов смородины;

– 1 литр воды;

– 100 граммов сахара.