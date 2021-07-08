Морс — прохолодний напій, який готують з ягід, фруктів з додаванням фруктового соку, розбавлений з водою з цукром.

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У літню спеку можна втамувати спрагу не тільки водою, але приготувати прохолодні напої – холодний чай, морси, безалкогольні коктейлі. Ми підготували для вас прості рецепти, які сподобаються усім.

Ви можете використовувати будь-які улюблені ягоди, фрукти, цитрусові, додавати ванільний цукор, корицю, мед для аромату. За бажанням додати лід.



Яблучний морс/ Фото Unsplash

Яблучний морс

Інгредієнти:

– 200 грамів яблук;

– 1 літр води;

– 50 грамів цукру або меду.

Яблука ретельно помийте, почистіть від шкірки, кісточок, наріжте скибочками. У каструлю викладіть яблука, додайте воду, доведіть до кипіння на середньому вогні протягом 10 – 12 хвилин. Зніміть з вогню, залиште для охолодження, процідіть, додайте цукор або мед, перемішайте. Розлийте у склянки, задекоруйте скибочками яблук. За бажанням додайте лід.

Апельсиновий морс/ Фото Pexels

Апельсиновий морс

Інгредієнти:

– 2 – 3 апельсини;

– 1 лимон;

– кориця;

– 1 літр води;

– 100 грамів цукру.

Апельсини, лимон ретельно помийте, зніміть цедру, вичавіть сік. У каструлю викладіть цедру, залийте водою, додайте корицю, цукор, доведіть до кипіння на маленькому вогні протягом 15 хвилин. Зніміть з вогню для охолодження, процідіть через сито, додайте сік, перемішайте.

Ягідний морс/ Фото Unsplash

Ягідний морс

Інгредієнти:

– 200 грамів смородини;

– 1 літр води;

– 100 грамів цукру.