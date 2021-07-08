Морс — прохолодний напій, який готують з ягід, фруктів з додаванням фруктового соку, розбавлений з водою з цукром.
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У літню спеку можна втамувати спрагу не тільки водою, але приготувати прохолодні напої – холодний чай, морси, безалкогольні коктейлі. Ми підготували для вас прості рецепти, які сподобаються усім.
Ви можете використовувати будь-які улюблені ягоди, фрукти, цитрусові, додавати ванільний цукор, корицю, мед для аромату. За бажанням додати лід.
Яблучний морс/ Фото Unsplash
Яблучний морс
- Яблука ретельно помийте, почистіть від шкірки, кісточок, наріжте скибочками.
- У каструлю викладіть яблука, додайте воду, доведіть до кипіння на середньому вогні протягом 10 – 12 хвилин.
- Зніміть з вогню, залиште для охолодження, процідіть, додайте цукор або мед, перемішайте.
- Розлийте у склянки, задекоруйте скибочками яблук. За бажанням додайте лід.
Апельсиновий морс/ Фото Pexels
Апельсиновий морс
- Апельсини, лимон ретельно помийте, зніміть цедру, вичавіть сік.
- У каструлю викладіть цедру, залийте водою, додайте корицю, цукор, доведіть до кипіння на маленькому вогні протягом 15 хвилин.
- Зніміть з вогню для охолодження, процідіть через сито, додайте сік, перемішайте.
Ягідний морс/ Фото Unsplash
Ягідний морс
- Смородину ретельно помийте, перетріть через сито, викладіть у каструлю, готовий сік поставте у холодильник.
- Далі – додайте воду, цукор, доведіть до кипіння протягом 7 – 10 хвилин.
- Зніміть з вогню, залиште для охолодження. Процідіть напій через сито, додайте сік.
- Розлийте морс у склянки, задекоруйте свіжими ягодами, лаймом. За бажанням додайте лід. Смачного!