Грибная подлива на рождественские праздники: рецепт из шампиньонов, сушеных грибов и на молоке
Грибной соус прекрасно подойдет как к вареникам, так и к овощному пюре. Приготовьте соус на праздники и наслаждайтесь чрезвычайным блюдом вместе с семьей.
Накануне праздников SmachnoNews подготовил для вас замечательную подборку рецептов грибных подлив. Они очень вкусные и легкие в приготовлении – айда готовить вместе!
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Рецепт грибной подливы на молоке
Рецепт с молоком
- Тщательно нарежьте лук кубиками, грибы помойте и нарежьте кусочками.
- Морковь натрите на крупной терке и обжарьте вместе с луком на разогретой сковородке с маслом.
- Добавьте грибы к овощам, посолите и поперчите, накройте крышкой и тушите.
- Смешайте молоко с мукой, вылейте смесь к грибам и перемешайте.
- Доведите грибную подливу по вкусу. В конце приготовления добавьте сметану и перемешайте. Грибная подлива готова – приятного аппетита!
Подлива из свежих шампиньонов
Подлива из шампиньонов
- Помойте и очистите грибы, нарежьте кусочками.
- Лук нарежьте кубиками, обжарьте на сковороде вместе с грибами и маслом. Добавьте к овощам пажитник, достаточно несколько зерен.
- Влейте сливки к шампиньонам, заправьте специями и перемешайте. Доведите соус до кипения и снимите с огня. Приятного тебе аппетита!
Постный соус из сушеных грибов
Постная грибная подлива
- Грибы залейте чистой водой и оставьте отмокать на 3-4 часа. Отцедите воду, налейте новую и доведите их до кипения. Накройте крышкой и варите на медленном огне около часа.
- Лук мелко нарежьте кубиком и обжарьте на сковороде с маслом до золотистого цвета.
- Готовые грибы нарежьте кусочками, а бульон процедите через мелкое сито.
- Грибы добавьте к луку и продолжайте обжаривать.
- В отдельной сковороде обжарьте муку, далее в муку следует понемногу добавлять воду, пока не получим густую однородную массу без комочков.
- Обжаренную муку добавьте к грибам и тщательно перемешайте. Долейте грибной бульон к грибам с мукой и перемешайте до однородной консистенции.
- Добавьте специй, варите еще 10 минут и подавайте суп на стол. Приятного тебе аппетита!
Источник: SmachnoNews
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