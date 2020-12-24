Грибной соус прекрасно подойдет как к вареникам, так и к овощному пюре. Приготовьте соус на праздники и наслаждайтесь чрезвычайным блюдом вместе с семьей.

Накануне праздников SmachnoNews подготовил для вас замечательную подборку рецептов грибных подлив. Они очень вкусные и легкие в приготовлении – айда готовить вместе! Читайте также Домашние вареники с куриным мясом: вкусный рецепт Рецепт грибной подливы на молоке Рецепт с молоком Ингредиенты:

– 300 г грибов;

– 400 мл молока

– 2 луковицы;

– 1 морковь;

– 20 мл масла;

– 2 ст. л муки;

– 2 ст. л сметаны

– соль, перец. Тщательно нарежьте лук кубиками, грибы помойте и нарежьте кусочками. Морковь натрите на крупной терке и обжарьте вместе с луком на разогретой сковородке с маслом. Добавьте грибы к овощам, посолите и поперчите, накройте крышкой и тушите. Смешайте молоко с мукой, вылейте смесь к грибам и перемешайте. Доведите грибную подливу по вкусу. В конце приготовления добавьте сметану и перемешайте. Грибная подлива готова – приятного аппетита! Подлива из свежих шампиньонов Подлива из шампиньонов Ингредиенты:

– 400 г шампиньонов;

– 200 мл сливок;

– 2 луковицы;

– пажитник;

– соль, черный молотый перец. Помойте и очистите грибы, нарежьте кусочками. Лук нарежьте кубиками, обжарьте на сковороде вместе с грибами и маслом. Добавьте к овощам пажитник, достаточно несколько зерен. Влейте сливки к шампиньонам, заправьте специями и перемешайте. Доведите соус до кипения и снимите с огня. Приятного тебе аппетита! Постный соус из сушеных грибов Постная грибная подлива Ингредиенты:

– 50 г сушеных белых грибов;

– 150 г лука;

– 1 ст. л муки;

– масло для обжаривания;

– соль, перец. Грибы залейте чистой водой и оставьте отмокать на 3-4 часа. Отцедите воду, налейте новую и доведите их до кипения. Накройте крышкой и варите на медленном огне около часа. Лук мелко нарежьте кубиком и обжарьте на сковороде с маслом до золотистого цвета. Готовые грибы нарежьте кусочками, а бульон процедите через мелкое сито. Грибы добавьте к луку и продолжайте обжаривать. В отдельной сковороде обжарьте муку, далее в муку следует понемногу добавлять воду, пока не получим густую однородную массу без комочков. Обжаренную муку добавьте к грибам и тщательно перемешайте. Долейте грибной бульон к грибам с мукой и перемешайте до однородной консистенции. Добавьте специй, варите еще 10 минут и подавайте суп на стол. Приятного тебе аппетита!