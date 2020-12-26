Кто сказал, что вареники должны быть только с картофелем? Мы предлагаем вам приготовить домашние варенички с куриным мясом.

SmachnoNews подготовил для вас вкусный рецепт вареников с мясной начинкой, а именно из курочки. Мы уверены, что такие вареники понравятся всей вашей семье. Читайте также Вкусные рецепты вареников на Рождество: с сыром, картофелем и грибами Как приготовить вареники с мясной начинкой Ингредиенты:

– 1 стакан воды;

– 1 яйцо;

– 3,5-4 стакана муки;

– 400 г куриного фарша;

– 1 луковица;

– 3 ст. л масла;

– щепотка соли. Тщательно просейте муку в миску, чтобы не было комочков, добавьте соли. Выбейте в муку яйцо, влейте масло и воду, замесите эластичное и однородное тесто. Накройте тесто пищевой пленкой и дайте отдохнуть 20-30 минут. Подсыпьте готовое тесто муку и положите на доску или столешницу. Разделите тесто на вареник на несколько частей, каждую из них по очереди раскатывайте скалкой и выжимайте стаканом круглые варенички. Нарежьте лук кубиками, обжарьте вместе с куриным фаршем на сковородке до готовности. Заправьте начинку специями и перемешайте. Выложите чайную ложку начинки в центр вареника и защепите края, формируя вареник. Готовые вареники отварите в кипящей подсоленной воде до готовности 3-4 минут. Смажьте сливочным маслом или жареным луком и подавайте к столу.