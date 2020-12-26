Домашние вареники с куриным мясом: вкусный рецепт
Кто сказал, что вареники должны быть только с картофелем? Мы предлагаем вам приготовить домашние варенички с куриным мясом.
SmachnoNews подготовил для вас вкусный рецепт вареников с мясной начинкой, а именно из курочки. Мы уверены, что такие вареники понравятся всей вашей семье.
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Как приготовить вареники с мясной начинкой
- Тщательно просейте муку в миску, чтобы не было комочков, добавьте соли.
- Выбейте в муку яйцо, влейте масло и воду, замесите эластичное и однородное тесто. Накройте тесто пищевой пленкой и дайте отдохнуть 20-30 минут.
- Подсыпьте готовое тесто муку и положите на доску или столешницу.
- Разделите тесто на вареник на несколько частей, каждую из них по очереди раскатывайте скалкой и выжимайте стаканом круглые варенички.
- Нарежьте лук кубиками, обжарьте вместе с куриным фаршем на сковородке до готовности. Заправьте начинку специями и перемешайте.
- Выложите чайную ложку начинки в центр вареника и защепите края, формируя вареник.
- Готовые вареники отварите в кипящей подсоленной воде до готовности 3-4 минут. Смажьте сливочным маслом или жареным луком и подавайте к столу.
Источник: SmachnoNews
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