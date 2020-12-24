Як приготувати грибну підливу на різдвяні свята: рецепт з печериць, сушених грибів та на молоці
Грибний соус чудово підійде як до вареників, так і до овочевих пюре. Приготуйте підливу на свята та смакуйте надзвичайною стравою разом із родиною.
Напередодні свят SmachnoNews підготував для вас чудову підбірку рецептів грибних підлив. Вони надзвичайно смачні та легкі у приготуванні – гайда готувати разом!
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Рецепт грибної підливи на молоці
Рецепт з молоком
- Ретельно наріжте цибулю кубиками, гриби помийте та наріжте шматочками.
- Моркву натріть на грубій тертці та обсмажте разом з цибулею на розігрітій сковорідці з олією.
- Додайте гриби до овочів, посоліть та поперчіть, накрийте кришкою та тушкуйте.
- Змішайте молоко з борошно, вилийте суміш до грибів та перемішайте.
- Доведіть грибну підливу до смаку. Вкінці приготування додайте сметану та перемішайте. Грибна підлива готова – смачного!
Підлива зі свіжих печериць
Підлива з печерицями
- Помийте та почистіть гриби, наріжте шматочками.
- Цибулю наріжте кубиками, обсмажте на сковорідці разом із грибами та олією. Додайте до овочів пажитник, достатньо кілька зернят.
- Влийте вершки до печериць, заправте спеціями та перемішайте. Доведіть підливу до кипіння та зніміть з вогню. Смачного!
Пісна підлива з сушених грибів
Пісна грибна підлива
- Гриби залийте чистою водою та залишіть відмокати на 3-4 години. Відцідіть воду, налийте нову та доведіть їх до кипіння. Накрийте кришкою й варіть на малому вогні близько години.
- Цибулю дрібно наріжте кубиком та обсмажте на сковорідці з олією до золотистого кольору.
- Готові гриби наріжте шматочками, а бульйон процідіть через дрібне сито.
- Гриби додайте до цибулі та продовжуйте обсмажувати.
- В окремій сковорідці обсмажте борошно, далі до борошна слід потрохи додавати воду, поки не отримаємо густу однорідну масу без грудочок.
- Обсмажене борошно додати до грибів і ретельно перемішайте. Долийте грибний бульйон до грибів з борошном та перемішайте до однорідної консистенції.
- Додайте спецій, варіть ще 10 хвилин та подавайте юшку до столу. Смачного!
Джерело: SmachnoNews
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