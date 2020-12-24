Грибний соус чудово підійде як до вареників, так і до овочевих пюре. Приготуйте підливу на свята та смакуйте надзвичайною стравою разом із родиною.

Напередодні свят SmachnoNews підготував для вас чудову підбірку рецептів грибних підлив. Вони надзвичайно смачні та легкі у приготуванні – гайда готувати разом! Читайте також Домашні вареники з курячим м'ясом: смачний рецепт Рецепт грибної підливи на молоці Рецепт з молоком Інгредієнти:

– 300 г грибів;

– 400 мл молока;

– 2 цибулі;

– 1 морква;

– 20 мл олії;

– 2 ст. л борошна;

– 2 ст. л сметани;

– сіль, перець. Ретельно наріжте цибулю кубиками, гриби помийте та наріжте шматочками. Моркву натріть на грубій тертці та обсмажте разом з цибулею на розігрітій сковорідці з олією. Додайте гриби до овочів, посоліть та поперчіть, накрийте кришкою та тушкуйте. Змішайте молоко з борошно, вилийте суміш до грибів та перемішайте. Доведіть грибну підливу до смаку. Вкінці приготування додайте сметану та перемішайте. Грибна підлива готова – смачного! Підлива зі свіжих печериць Підлива з печерицями Інгредієнти:

– 400 г печериць;

– 200 мл вершків;

– 2 цибулини;

– пажитник;

– сіль, чорний мелений перець. Помийте та почистіть гриби, наріжте шматочками. Цибулю наріжте кубиками, обсмажте на сковорідці разом із грибами та олією. Додайте до овочів пажитник, достатньо кілька зернят. Влийте вершки до печериць, заправте спеціями та перемішайте. Доведіть підливу до кипіння та зніміть з вогню. Смачного! Пісна підлива з сушених грибів Пісна грибна підлива Інгредієнти:

– 50 г сушених білих грибів;

– 150 г цибулі;

– 1 ст. л борошна;

– олія для обсмажування;

– сіль, перець. Гриби залийте чистою водою та залишіть відмокати на 3-4 години. Відцідіть воду, налийте нову та доведіть їх до кипіння. Накрийте кришкою й варіть на малому вогні близько години. Цибулю дрібно наріжте кубиком та обсмажте на сковорідці з олією до золотистого кольору. Готові гриби наріжте шматочками, а бульйон процідіть через дрібне сито. Гриби додайте до цибулі та продовжуйте обсмажувати. В окремій сковорідці обсмажте борошно, далі до борошна слід потрохи додавати воду, поки не отримаємо густу однорідну масу без грудочок. Обсмажене борошно додати до грибів і ретельно перемішайте. Долийте грибний бульйон до грибів з борошном та перемішайте до однорідної консистенції. Додайте спецій, варіть ще 10 хвилин та подавайте юшку до столу. Смачного!