Три холодных супа на лето – пальчики оближете
16 июня 2023, 15:31Читати новину українською
В жаркое летнее время не хочется горячих блюд из духовки или приготовленных на сковородке. Хочется чего-то холодного, но сытного. У нас есть несколько вариантов холодных супов по выбору.
24 канал подготовил три рецепта холодных летних супов, которые точно придутся по вкусу даже самым требовательным гурманам. Томатный гаспачо, овощной вишисуаз и всем знакомая окрошка на кефире – выбирайте свой суп или готовьте все три.
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Рецепт холодного супа гаспачо
- Время: 4 часа
- Порции: 6
– 5 – 6 томатов;
– 1 болгарский перец;
– ¼ красного лука;
– 3 огурца;
– 40 – 50 граммов тостового хлеба;
– 3 столовые ложки оливкового масла;
– 1 – 2 зубчика чеснока;
– соль;
– перец чили;
– сахар;
– лимонный сок.
Приготовление:
- Разогреваем духовку до 200 градусов. Запекаем в духовке болгарский перец в течение 15 – 20 минут. Снимаем с него шкурку и нарезаем небольшими кусочками.
- Бланшируем помидоры, снимаем с них корку и чистим от семян. Мякоть нарезаем мелкими кусочками.
- Огурцы нарезаем кусочками.
- Чистим лук и чеснок от шелухи, из перца чили удаляем семена.
- Смешиваем все подготовленные овощи, добавляем хлеб и перебиваем все эти ингредиенты в блендере до однородной массы.
- Добавляем в суп специй, поливаем оливковым маслом и даем немного лимонного сока.
- Отправьте гаспачо в холодильник на несколько часов.
Приятного аппетита!
Американский суп Вишисуаз
- Время: 40 минут
- Порции: 6
– 500 граммов лука-порея;
– 500 граммов картофеля;
– 1 репчатая луковица;
– 50 граммов зеленого лука;
– 1 литр куриного бульона;
– 100 граммов сливочного масла;
– соль;
– 200 граммов сливок;
– молотый черный перец.
Приготовление:
- Растапливаем сливочное масло в глубокой кастрюле. Мелко нарезаем лук и обжариваем его до румяности.
- Нарезаем лук-порей и обжариваем на сливочном масле до золотистого цвета.
- Вливаем бульон в лук и добавляем нарезанный кубиками картофель.
- Заправляем суп специями и варим 30 минут.
- Соединяем суп со сливками и перебиваем его блендером в пюре. Для особо нежной консистенции супа перетираем обжаренные овощи через мелкое сито.
- Перед подачей на стол посыпаем его мелко нарезанным зеленым луком и охлаждаем.
Приятного аппетита!
Рецепт окрошки на кефире
- Время: 30 минут
- Порции: 6
– кефир;
– пучок зеленого лука;
– 2 картофеля;
– 400 граммов куриной грудки;
– 2 огурца;
– бальзамический уксус;
– 5 – 6 штук редиса;
– 2 куриных яйца;
– пучок укропа;
– соль;
– черный молотый перец.
Приготовление:
- Тщательно моем куриную грудку, отвариваем ее до готовности в подсоленной воде со специями (лавровый лист, перец).
- Яйца отвариваем в подсоленной воде 7-8 минут до готовности. Также отвариваем картофель, охлаждаем и нарезаем кусочками.
- Мелко нарезаем редиску, огурец, зелень и выкладываем в глубокую салатницу.
- Охлаждаем куриную грудку, нарезаем мелкими кусочками и добавляем в салатницу.
- Очищаем отварные яйца от скорлупы, нарезаем мелкими кусочками и добавляем к другим ингредиентам.
- Сдабриваем блюдо специями, поливаем кефиром. По желанию можно добавить газировку и уксус. Перед подачей окрошки на стол посыпьте укропом.
Приятного аппетита!Понравились ли рецепты холодных супов? Попробуйте также приготовить летнее клубничное мороженое из клубники по нашему. рецептом.