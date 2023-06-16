24 канал підготував три рецепти холодних літніх супів, які точно прийдуть до смаку навіть найвибагливішим гурманам. Томатний гаспачо, овочевий вішисуаз та всім знайома окрошка на кефірі – обирайте свій суп, або готуйте всі три.
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Рецепт холодного супу гаспачо
- Час: 4 години
- Порції: 6
Приготування:
- Розігріваємо духовку до 200 градусів. Запікаємо в духовці болгарський перець протягом 15 – 20 хвилин. Знімаємо з нього шкірку та нарізаємо невеликими шматочками.
- Бланшуємо помідори, знімаємо з них кірку та чистимо від насіння. М'якоть нарізаємо дрібними шматочками.
- Огірки нарізаємо шматочками.
Гаспачо / Фото All recipes
- Чистимо цибулю та часник від лушпиння, з перцю чилі видаляємо насіння.
- Змішуємо всі підготовані овочі, додаємо хліб та перебиваємо ці всі інгредієнти в блендері до однорідної маси.
- Додаємо до супу спецій, поливаємо оливковою олією та даємо трохи лимонного соку.
- Відправте гаспачо в холодильник на кілька годин.
Смачного!
Американський суп Вішисуаз
- Час: 40 хвилин
- Порції: 6
Приготування:
- Розтоплюємо вершкове масло у глибокій каструлі. Дрібно нарізаємо цибулю й обсмажуємо її до рум'яності.
- Нарізаємо цибулю-порей й обсмажуємо на вершковому маслі до золотавого кольору.
- Вливаємо бульйон до цибулі й додаємо нарізану кубиками картоплю.
Вішисуаз / Фото Taste table
- Заправляємо суп спеціями й варимо 30 хвилин.
- З'єднуємо суп із вершками й перебиваємо його блендером в пюре. Для особливо ніжної консистенції супу перетираємо обсмажені овочі крізь дрібне сито.
- Перед подачею до столу посипаємо його дрібно нарізаною зеленою цибулею та охолоджуємо.
Смачного!
Рецепт окрошки на кефірі
- Час: 30 хвилин
- Порції: 6
Приготування:
- Ретельно миємо курячу грудку, відварюємо її до готовності в підсоленій воді зі спеціями (лавровий лист, перець).
- Яйця відварюємо у підсоленій воді 7 – 8 хвилин до готовності. Також, відварюємо картоплю, охолоджуємо та нарізаємо шматочками.
Окрошка / Фото Cook me
- Дрібно нарізаємо редиску, огірок, зелень та викладаємо у глибоку салатницю.
- Охолоджуємо курячу грудку, нарізаємо дрібними шматочками та додаємо в салатницю.
- Очищуємо відварені яйця від шкарлупи, нарізаємо дрібними шматочками та додаємо до решти інгредієнтів.
- Присмачуємо страву спеціями, поливаємо кефіром. За бажанням можна додати газованої води та оцту. Перед подачею окрошки на стіл посипте її кропом.
Смачного!