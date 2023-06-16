24 канал підготував три рецепти холодних літніх супів, які точно прийдуть до смаку навіть найвибагливішим гурманам. Томатний гаспачо, овочевий вішисуаз та всім знайома окрошка на кефірі – обирайте свій суп, або готуйте всі три.

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Рецепт холодного супу гаспачо

  • Час: 4 години
  • Порції: 6

Приготування:

  • Розігріваємо духовку до 200 градусів. Запікаємо в духовці болгарський перець протягом 15 – 20 хвилин. Знімаємо з нього шкірку та нарізаємо невеликими шматочками.
  • Бланшуємо помідори, знімаємо з них кірку та чистимо від насіння. М'якоть нарізаємо дрібними шматочками.
  • Огірки нарізаємо шматочками.


Гаспачо / Фото All recipes

  • Чистимо цибулю та часник від лушпиння, з перцю чилі видаляємо насіння.
  • Змішуємо всі підготовані овочі, додаємо хліб та перебиваємо ці всі інгредієнти в блендері до однорідної маси.
  • Додаємо до супу спецій, поливаємо оливковою олією та даємо трохи лимонного соку.
  • Відправте гаспачо в холодильник на кілька годин.

Смачного!

Американський суп Вішисуаз

  • Час: 40 хвилин
  • Порції: 6

Приготування:

  • Розтоплюємо вершкове масло у глибокій каструлі. Дрібно нарізаємо цибулю й обсмажуємо її до рум'яності.
  • Нарізаємо цибулю-порей й обсмажуємо на вершковому маслі до золотавого кольору.
  • Вливаємо бульйон до цибулі й додаємо нарізану кубиками картоплю.


Вішисуаз / Фото Taste table

  • Заправляємо суп спеціями й варимо 30 хвилин.
  • З'єднуємо суп із вершками й перебиваємо його блендером в пюре. Для особливо ніжної консистенції супу перетираємо обсмажені овочі крізь дрібне сито.
  • Перед подачею до столу посипаємо його дрібно нарізаною зеленою цибулею та охолоджуємо.

Смачного!

Рецепт окрошки на кефірі

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 6

Приготування:

  • Ретельно миємо курячу грудку, відварюємо її до готовності в підсоленій воді зі спеціями (лавровий лист, перець).
  • Яйця відварюємо у підсоленій воді 7 – 8 хвилин до готовності. Також, відварюємо картоплю, охолоджуємо та нарізаємо шматочками.


Окрошка / Фото Cook me

  • Дрібно нарізаємо редиску, огірок, зелень та викладаємо у глибоку салатницю.
  • Охолоджуємо курячу грудку, нарізаємо дрібними шматочками та додаємо в салатницю.
  • Очищуємо відварені яйця від шкарлупи, нарізаємо дрібними шматочками та додаємо до решти інгредієнтів.
  • Присмачуємо страву спеціями, поливаємо кефіром. За бажанням можна додати газованої води та оцту. Перед подачею окрошки на стіл посипте її кропом.

Смачного!