Идеальное сочетание: свинина, запеченная с шампиньонами
16 февраля 2024, 09:13Читати новину українською
Источник:Fajne gotowanie
Мало можно найти ингредиентов, которые были бы таким совершенным комбо, как свинина и грибы. Эта гармония совершенна еще и тем, что долго стоять над блюдом не придется.
Свиная шейка с грибами, запеченная в духовке, – идеальный выбор ужина для всей семьи. Вам понравится этот рецепт, ведь он не предусматривает сложных кулинарных манипуляций для получения совершенного дела.
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Рецепт свинины с грибами
- Время: 1 час
- Порций: 4
– 600 грамм свиной шеи;
– 200 грамм шампиньонов;
– 100 грамм лука;
– 400 грамм сливок;
– 30 миллиграмм оливкового масла;
– специи: соль, перец, тимьян, мускатный орех.
Приготовление:
- Нарежьте мясо ломтиками. Приправьте солью и перцем.
- Грибы нарежьте ломтиками, а лук – пластинками.
- Выложите мясо в рукав. Добавьте масло, грибы и лук.
- В миске смешайте сливки, мускатный орех, тимьян и перец. Вылейте соус в рукав.
- Плотно закройте рукав и тщательно перемешайте ингредиенты.
- Запекать мясо нужно около 60 минут при 180 градусах.
Какая часть свинины идеальна для запекания
Выбор зависит от ваших предпочтений, но важно также учесть способ приготовления и рецепт, чтобы достичь наилучшего результата.
- Подчеревина – эта часть имеет много мяса и слой кожи, что позволяет предотвратить высыхание мяса во время запекания и обеспечивает поджаренную хрустящую корочку на поверхности.
- Вырезка – самая нежная и самая сочная часть свинины. Хотя она может быть немного дороже, но приготовленная получается очень нежной и вкусной.
- Ребра – этот вариант известен своим сочным и ароматным мясом, особенно когда оно долго запекается.