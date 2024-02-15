Стейк – идеальный вариант ужина для всех, кто любит сочное мясо. Подавать можно с салатом или картофельным пюре.

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Лучшим мясом для стейка принято считать говядину. Если есть возможность приобрести лопатку – вы точно не прогадаете.

Рецепт стейка

  • Время: 20 минут
  • Порций: 2

Приготовление:

  1. Перед жаркой выньте мясо, чтобы оно было комнатной температуры.
  2. На сковороде растопите масло, добавьте розмарин и измельченный чеснок.
  3. Выложите мясо.
  4. Жарьте по 4 – 5 минут с каждой стороны.
  5. Во время запекания поливайте мясо сливочным маслом.
  6. Готовый стейк приправьте солью и свежемолотым перцем.
  7. Дайте отдохнуть 10 минут.
  8. Только по истечении этого времени нарежьте.