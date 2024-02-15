Стейк – идеальный вариант ужина для всех, кто любит сочное мясо. Подавать можно с салатом или картофельным пюре.

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Лучшим мясом для стейка принято считать говядину. Если есть возможность приобрести лопатку – вы точно не прогадаете.

Рецепт стейка

Время: 20 минут

20 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 400 грамм говядины (лопатки);

– 100 грамм масла;

– 2 зубчика чеснока;

– специи: соль, перец, чеснок, розмарин.

Приготовление:

Перед жаркой выньте мясо, чтобы оно было комнатной температуры. На сковороде растопите масло, добавьте розмарин и измельченный чеснок. Выложите мясо. Жарьте по 4 – 5 минут с каждой стороны. Во время запекания поливайте мясо сливочным маслом. Готовый стейк приправьте солью и свежемолотым перцем. Дайте отдохнуть 10 минут. Только по истечении этого времени нарежьте.

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