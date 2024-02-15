Стейк – идеальный вариант ужина для всех, кто любит сочное мясо. Подавать можно с салатом или картофельным пюре.
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Лучшим мясом для стейка принято считать говядину. Если есть возможность приобрести лопатку – вы точно не прогадаете.
Рецепт стейка
- Время: 20 минут
- Порций: 2
Приготовление:
- Перед жаркой выньте мясо, чтобы оно было комнатной температуры.
- На сковороде растопите масло, добавьте розмарин и измельченный чеснок.
- Выложите мясо.
- Жарьте по 4 – 5 минут с каждой стороны.
- Во время запекания поливайте мясо сливочным маслом.
- Готовый стейк приправьте солью и свежемолотым перцем.
- Дайте отдохнуть 10 минут.
- Только по истечении этого времени нарежьте.