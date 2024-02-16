Свиная шейка с грибами, запеченная в духовке, – идеальный выбор ужина для всей семьи. Вам понравится этот рецепт, ведь он не предусматривает сложных кулинарных манипуляций для получения совершенного дела.

К теме Какое мясо выбрать для сочного стейка: приготовьте идеальный ужин: приготовьте идеальный ужин

Рецепт свинины с грибами

  • Время: 1 час
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Нарежьте мясо ломтиками. Приправьте солью и перцем.
  2. Грибы нарежьте ломтиками, а лук – пластинками.
  3. Выложите мясо в рукав. Добавьте масло, грибы и лук.
  4. В миске смешайте сливки, мускатный орех, тимьян и перец. Вылейте соус в рукав.
  5. Плотно закройте рукав и тщательно перемешайте ингредиенты.
  6. Запекать мясо нужно около 60 минут при 180 градусах.

Какая часть свинины идеальна для запекания

Выбор зависит от ваших предпочтений, но важно также учесть способ приготовления и рецепт, чтобы достичь наилучшего результата.

  • Подчеревина – эта часть имеет много мяса и слой кожи, что позволяет предотвратить высыхание мяса во время запекания и обеспечивает поджаренную хрустящую корочку на поверхности.
  • Вырезка – самая нежная и самая сочная часть свинины. Хотя она может быть немного дороже, но приготовленная получается очень нежной и вкусной.
  • Ребра – этот вариант известен своим сочным и ароматным мясом, особенно когда оно долго запекается.