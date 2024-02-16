Свиняча шийка з грибами, запечена в духовці, – ідеальний вибір вечері для всієї родини. Вам сподобається цей рецепт, адже він не передбачає складних кулінарних маніпуляцій для отримання довершеної справи.
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Рецепт свинини з грибами
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Приготування:
- Наріжте м'ясо скибочками. Приправте сіллю і перцем.
- Гриби наріжте скибочками, а цибулю – пластинками.
- Викладіть м'ясо в рукав. Додайте олію, гриби та цибулю.
- У мисці змішайте вершки, мускатний горіх, чебрець і перець. Вилийте соус в рукав.
- Щільно закрийте рукав і ретельно перемішайте інгредієнти.
- Запікати м'ясо потрібно близько 60 хвилин при 180 градусах.
Яка частина свинини ідеальна для запікання
Вибір залежить від ваших уподобань, але важливо також врахувати спосіб приготування та рецепт, щоб досягти найкращого результату.
- Підчеревина – ця частина має багато м'яса та шар шкіри, що дозволяє запобігти висиханню м'яса під час запікання і забезпечує підсмажену хрустку на поверхні.
- Вирізка – найніжніша та найсоковитіша частина свинини. Хоча вона може бути трохи дорожчою, але приготовлена виходить дуже ніжним та смачним.
- Ребра – цей варіант відомий своїм соковитим та ароматним м'ясом, особливо коли воно довго запікається.