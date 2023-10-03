Что приготовить из тыквы – три осенних рецепта от супа до десерта

3 октября 2023, 13:43
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Осень – не только пора опавших листьев, но и ярких и ароматных тыкв. Чтобы и вы могли полакомиться блюдами из тыквы, у нас есть несколько рецептов.

24 канал подготовил подборку вкусных и полезных блюд из тыквы на любой вкус. Вы можете выбрать тот самый понравившийся рецепт или приготовить все три.

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Крем-суп из тыквы

Ингредиенты:
– 600 граммов печеной тыквы;
– 50 граммов лука репчатого;
– 30 граммов оливкового масла;
– 600 граммов томатов очищенных от кожи;
– 20 граммов желтой пасты карри;
– тыквенные семена и тыквенное масло.

Приготовление:

  • Тщательно почистите тыкву от кожуры, нарежьте на куски. Окропите тыкву оливковым маслом и запеките до готовности в духовке. Можно также посыпать его солью. Запекаем под фольгой в духовке 25 – 30 минут
  • Бланшируйте томаты в кипятке 25 секунд, сразу переложите в холодную воду и снимите кожуру.
  • Нарежьте лук, обжарьте его до золотистого цвета на среднем огне, добавьте уже нарезанные томаты и тушите еще минут 10 – 15.


Тыквенный крем-суп / Фото Готовим сегодня

  • Смешайте в кастрюле готовую тыкву, томаты с луком и перебейте в однородную массу блендером. По желанию можно добавить овощной бульон или воду.
  • Приведите суп по вкусу специями, добавьте Карри по желанию.
  • Подавайте суп к столу горячим, полейте тыквенным маслом и посыпьте немного подсушенными семенами тыквы.

Тыквенная каша

Ингредиенты:
– 500 граммов тыквы;
– 200 граммов пшена;
– 1 литр молока;
– 50 – 60 граммов сахара;
– молотая корица (по желанию);
– 100 граммов сливочного масла;
– соль.

Приготовление:

  • Моем, очищаем и нарезаем тыкву средним кубиком.
  • Пшено отдельно промойте проточной водой.


Тыквенная каша / Фото Шуба лайф

  • Отправляем все в кастрюлю: тыкву, молоко, пшено, сахар, соль, корицу и 50 граммов сливочного масла.
  • Отправьте все на плиту и варите на медленном огне 30 минут.
  • Разогрейте духовку до 180 градусов и запеките ее еще 20 минут.
  • Подавайте блюдо к столу с оставшимися маслами.

Тыквенный кекс

Ингредиенты⁣⁣⁣:
– 125 граммов сливочного масла;
– 3 яйца;
– 175 граммов тыквы;
– 300 граммов муки;
– 1 столовая ложка какао;
– разрыхлитель;
– 1/2 чайная ложка соды;
– 1 чайная ложка корицы;
– 100 миллилитров масленки (или сливок 33%);
– 150 граммов молочного шоколада;
– 175 граммов сахарной пудры;
– 1 чайная ложка ванильного экстракта;
– 175 граммов коричневого сахара;
– мускатный орех.
Ингредиенты для глазури⁣⁣⁣:
– имбирь;
– 1 мандарин;
– 200 граммов сахарной пудры.

Приготовление:

  • Для приготовления тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков.
  • Помойте, почистите от кожуры тыкву, нарежьте кубиками, отварите в кастрюле до готовности.
  • В миске соедините муку, соду, какао, сахарную пудру, добавьте разрыхлитель, корицу, мускатный орех, перемешайте.
  • Растопите шоколад. Тыкву измельчите блендером, добавьте половину масленки, шоколад, ванильный экстракт перемешайте.


Тыквенный кекс / Фото Особая

  • В миске взбейте миксером сливочное масло с сахаром, добавьте яйца, муку и масленку, соедините все ингредиенты, перемешайте тесто до однородной консистенции.
  • Разогрейте духовку до температуры 170 градусов, вылейте в форму тесто, отправьте запекаться в течение одного часа. Извлеките из духовки для охлаждения.
  • Для приготовления глазури промойте, почистите от кожуры мандарин, натрите цедру, выжмите сок.
  • Имбирь, почистите, натрите на грубой терке.
  • В миске смешайте сахарную пудру с имбирем, добавьте мандариновый сок, перемешайте.
  • Готовый кекс полейте глазурью, сверху выложите мандариновую цедру.

Приятного аппетита!

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Автор: Богданна Рибак