Что приготовить на День Независимости: три летних блюда на стол
23 августа 2023, 14:30Читати новину українською
Уже в этот четверг, 24 августа, мы будем отмечать 32-ю годовщину Дня Независимости Украины. Хотя большинство из нас проведет этот день в рабочем режиме, но вечером предлагаем посидеть с самыми родными в семейном кругу.
24 канал подготовил летнюю подборку праздничных блюд, которые вы с легкостью можете повторить дома. Яркая закуска, вкусное основное блюдо и куда без десерта.
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Рецепт салата с арбузом и сыром
- Время: 15 минут
– арбуз;
– огурцы;
– сыр фета;
– 10 листочков мяты;
– 10 листиков базилика.
Для соуса:
– 2 столовые ложки сока лайма;
– 2 столовые ложки оливкового масла;
– 2 столовые ложки меда;
– соль;
– черный молотый перец.
Приготовление:
- Очистите огурцы от кожуры, нарежьте их кружочками.
- Из арбуза нужно достать все зернышки, а мякоть порезать кубиками.
Салат с арбузом / Фото food and wine
- Мелко нарежьте листья мяты и базилика, добавьте в салат и перемешайте.
- Для приготовления заправки к салату следует смешать сок лайма или лимона, оливковое масло и жидкий мед. Сдобрите все солью и черным молотым перцем и полейте заправкой салат.
- Перед подачей посыпьте салат измельченным творогом фета.
Рецепт куриных нагестов
- Время: 15 минут
- Порции: 4
– 2 куриных филе;
– 1 зубчик чеснока (или сухой);
– соль;
– черный молотый перец;
– молотая паприка;
– нежный карри;
– пшеничная мука.
Кляр:
– 4 сырых куриных яйца;
– 2 столовые ложки сметаны;
– 2 столовые ложки молока;
– 4 столовые ложки муки;
– соль.
Приготовление:
- Куриное филе нарезаем на небольшие кусочки. Важно, чтобы они были не грубы, чтобы быстро прожаривались.
- Добавляем к кусочкам соли, молотого перца, паприки, карри и натертый или выжатый чеснок. Перемешиваем, чтобы специи равномерно разошлись по мясу.
- Для кляра просто смешайте все ингредиенты. Кусочки курицы смешиваем с мукой, погружаем в кляр и жарим на умеренном огне в глубокой сковороде.
- Подавайте с французским картофелем или любимым пюре.
Рецепт холодного сырника с персиками
- Время: 2 часа
- Порции: 6
– 300 граммов печенья к кофе;
– 150 граммов сливочного масла;
– 500 граммов крем-сыра;
– 250 граммов жирных 33 – 36% сливок;
– 20 граммов желатина + 100 миллилитров воды;
– 120 граммов сахарной пудры;
– 10 граммов ванильного сахара;
– 3 – 4 персика или нектарина;
– 1 пачка персикового желе.
Приготовление:
- ️Форму укройте пергаментом для выпечки. Стенки смажьте каплей растительного масла.
- Песочное печенье измельчите в крошку с помощью блендера, Сливочное масло растопите в микроволновке. Затем следует смешать крошку и масло и тщательно перемешать.
- Выложите массу в форму и разровняйте лепешку, прижимая крепко печенье к стенкам и днищу формы с небольшими бортиками.
Сырник с персиками / Фото olgas flavor factory
- Желатин залейте водой и отставьте на 10 минут, чтобы он набух. После – растопите желатин на водяной бане или в микроволновке (20 секунд), извлеките, перемешайте. Если он не растопился, подогрейте еще немного.
- ️Соедините сыр, сахарную пудру, ванильный сахар и взбейте массу миксером 1 минуту. Влейте сливки и взбивайте минуту. Добавьте растопленный желатин, сбивайте до однородности массы.
- Выложите сырную массу на лепешку, разровняйте и отправьте в холодильник.
- ️Персиковое желе готовим согласно инструкции на упаковке, охлаждаем до комнатной температуры.
- ️Персики нарежьте, выложите сверху творожной массы и залейте 5 – 6 столовыми ложками желе. Кладем в холодильник на 15 минут. Вынимаем и заливаем остальное желе. Чтобы не протекало – рекомендуем поставить форму с тортом на ровную тарелку и брать его за тарелку, а не за форму. Кладем в холодильник до застывания желе.
- Чтобы снять форму, подуйте феном на стенки, или прислоните к форме горячее полотенце. Есть и более легкий вариант – перед началом приготовления, укройте борта формы ацетатной лентой.
Приятного аппетита!Понравились праздничные рецепты? Попытайтесь также приготовить желейный торт с фруктами без выпечки.