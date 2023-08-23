24 канал підготував літню підбірку святкових страв, які ви точно з легкістю можете повторити вдома. Яскрава закуска, смачна основна страва та куди ж без десерту.

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Рецепт салату з кавуном та сиром фета

Час: 15 хвилин

Інгредієнти:

– кавун;

– огірки;

– сир фета;

– 10 листочків м'яти;

– 10 листочків базиліку.

Для соусу:

– 2 столові ложки соку лайма;

– 2 столові ложки оливкової олії;

– 2 столові ложки меду;

– сіль;

– чорний мелений перець.

Приготування:

Почистіть огірки від шкірки, наріжте їх кружальцями.

З кавуна необхідно дістати всі зернята, а м'якоть нарізати кубиками.



Салат з кавуном / Фото food and wine

Дрібно наріжте листочки м'яти та базиліку, додайте до салату та перемішайте.

Для приготування заправки до салату слід змішати сік лайма, або лимона, оливкову олію та рідкий мед. Присмачте все сіллю та чорним меленим перцем і полийте заправкою салат.

Перед подачею посипте салат подрібненим сиром фета.

Рецепт курячих нагестів

Час: 15 хвилин

15 хвилин Порції: 4

Інгредієнти:

– 2 курячих філе;

– 1 зубчик часнику (або сухий);

– сіль;

– чорний мелений перець;

– мелена паприка;

– ніжний карі;

– пшеничне борошно.

Кляр:

– 4 сирих курячих яйця;

– 2 столові ложки сметани;

– 2 столові ложки молока;

– 4 столові ложки борошна;

– сіль.

Приготування:

Куряче філе нарізаємо на невеликі шматочки. Важливо, щоб вони були не грубі, щоб швиденько просмажувались.

Додаємо до шматочків солі, меленого перцю, паприки, карі і натертий або вичавлений часник. Перемішуємо, щоб спеції рівномірно розійшлися по м'ясу.

Для кляру просто змішайте всі інгредієнти. Шматочки курки змішуємо з борошном, занурюємо в кляр і смажимо на помірному вогні в глибокій сковороді.

Подавайте з французькою картоплею або улюбленим пюре.

Рецепт холодного сирника з персиками

Час: 2 години

2 години Порції: 6

Інгредієнти на форму 21 сантиметр:

– 300 грамів печива до кави;

– 150 грамів вершкового масла;

– 500 грамів крем-сиру;

– 250 грамів жирних 33 – 36% вершків;

– 20 грамів желатину + 100 мілілітрів води;

– 120 грамів цукрової пудри;

– 10 грамів ванільного цукру;

– 3 – 4 персики чи нектарини;

– 1 пачка персикового желе.

Приготування:

️Форму вкрийте пергаментом для випікання. Стінки змастіть краплею олії.

️Пісочне печиво подрібніть у крихту за допомогою блендера, Вершкове масло розтопіть у мікрохвильовій печі. Далі слід змішати крихту та масло і ретельно перемішати.

Викладіть масу у форму та розрівняйте корж, притискуючи міцно печиво до стінок і дна форми з невеликими бортиками.



Сирник з персиками / Фото olgas flavor factory

️Желатин залийте водою і відставте на 10 хвилин, щоб він набух. Після – розтопіть желатин на водяній бані, чи в мікрохвильовці (20 секунд), вийміть, перемішайте. Якщо він не розтопився, підігрійте ще трішки.

️З'єднайте сир, цукрову пудру, ванільний цукор і збийте масу міксером 1 хвилину. Влийте вершки та збивайте ще хвилину. Додайте розтоплений желатин, збивайте до однорідності маси.

️Викладіть сирну масу на корж, розрівняйте та відправте в холодильник.

️Персикове желе готуємо згідно з інструкцією на упаковці, охолоджуємо до кімнатної температури.

️Персики наріжте, викладіть зверху сирної маси і залийте 5 – 6 столовими ложками желе. Кладемо в холодильник на 15 хвилин. Виймаємо і заливаємо решту желе. Щоб не протікало – радимо поставити форму з тортом на рівну тарілку і брати його за тарілку, а не за форму. Кладемо в холодильник до застигання желе.

Щоб зняти форму, подуйте феном на стінки, або притуліть до форми гарячий рушник. Є й легший варіант – перед початком приготування, вкрийте борти форми ацетатною стрічкою.

Смачного!

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