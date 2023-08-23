24 канал подготовил летнюю подборку праздничных блюд, которые вы с легкостью можете повторить дома. Яркая закуска, вкусное основное блюдо и куда без десерта.

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Рецепт салата с арбузом и сыром

  • Время: 15 минут

Приготовление:

  • Очистите огурцы от кожуры, нарежьте их кружочками.
  • Из арбуза нужно достать все зернышки, а мякоть порезать кубиками.


Салат с арбузом / Фото food and wine

  • Мелко нарежьте листья мяты и базилика, добавьте в салат и перемешайте.
  • Для приготовления заправки к салату следует смешать сок лайма или лимона, оливковое масло и жидкий мед. Сдобрите все солью и черным молотым перцем и полейте заправкой салат.
  • Перед подачей посыпьте салат измельченным творогом фета.

Рецепт куриных нагестов

  • Время: 15 минут
  • Порции: 4

Приготовление:

  • Куриное филе нарезаем на небольшие кусочки. Важно, чтобы они были не грубы, чтобы быстро прожаривались.
  • Добавляем к кусочкам соли, молотого перца, паприки, карри и натертый или выжатый чеснок. Перемешиваем, чтобы специи равномерно разошлись по мясу.
  • Для кляра просто смешайте все ингредиенты. Кусочки курицы смешиваем с мукой, погружаем в кляр и жарим на умеренном огне в глубокой сковороде.
  • Подавайте с французским картофелем или любимым пюре.

Рецепт холодного сырника с персиками

  • Время: 2 часа
  • Порции: 6

Приготовление:

  • ️Форму укройте пергаментом для выпечки. Стенки смажьте каплей растительного масла.
  • Песочное печенье измельчите в крошку с помощью блендера, Сливочное масло растопите в микроволновке. Затем следует смешать крошку и масло и тщательно перемешать.
  • Выложите массу в форму и разровняйте лепешку, прижимая крепко печенье к стенкам и днищу формы с небольшими бортиками.


Сырник с персиками / Фото olgas flavor factory

  • Желатин залейте водой и отставьте на 10 минут, чтобы он набух. После – растопите желатин на водяной бане или в микроволновке (20 секунд), извлеките, перемешайте. Если он не растопился, подогрейте еще немного.
  • ️Соедините сыр, сахарную пудру, ванильный сахар и взбейте массу миксером 1 минуту. Влейте сливки и взбивайте минуту. Добавьте растопленный желатин, сбивайте до однородности массы.
  • Выложите сырную массу на лепешку, разровняйте и отправьте в холодильник.
  • ️Персиковое желе готовим согласно инструкции на упаковке, охлаждаем до комнатной температуры.
  • ️Персики нарежьте, выложите сверху творожной массы и залейте 5 – 6 столовыми ложками желе. Кладем в холодильник на 15 минут. Вынимаем и заливаем остальное желе. Чтобы не протекало – рекомендуем поставить форму с тортом на ровную тарелку и брать его за тарелку, а не за форму. Кладем в холодильник до застывания желе.
  • Чтобы снять форму, подуйте феном на стенки, или прислоните к форме горячее полотенце. Есть и более легкий вариант – перед началом приготовления, укройте борта формы ацетатной лентой.

Приятного аппетита!