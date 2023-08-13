24 канал подготовил три рецепта к праздничному столу на Медовый Спас, которые вы с легкостью можете приготовить дома.

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Салат с грушей и голубым сыром

  • Время: 20 минут
  • Порции: 4

Приготовление:

  • Смешиваем для заправки жидкий мед, горчицу, соевый соус. Добавляем в шпинат и быстро перемешиваем.


Салат с грушей и медом / Фото Taste

  • Выкладываем порционно на тарелки. Сверху добавляем нарезанные ломтиками груши, кусочки голубого сыра.
  • Обильно посыпаем вяленой клюквой, орешками и сразу подаем на стол.

Приятного аппетита!

Окорочка с грейпфрутом и медом

  • Время: 4 часа
  • Порции: 4

Приготовление:

  • Окорочка смазываем приправами.
  • Из грейпфрутов отжимаем сок. Перемешиваем 2 столовые ложки сока с 2 столовыми ложками вина и закладываем туда окорочка на 2 часа, чтобы они замариновались.
  • Выкладываем окорочка на противень, смазанное маслом и запекаем 30 минут при 200 градусах.
  • Лук и морковь нарезаем кубиками, порей – кольцами. Тушим все в сливочном масле и приправляем специями.
  • Вливаем грейпфрутовый сок, вино, бульон и тушим 5 минут. Намазываем окорочка медом и жарим еще 5 минут.
  • Грейпфрут чистим и нарезаем ломтиками, добавляем к овощам с конфитюром.

Приятного аппетита!

Рецепт макового рулета

  • Время: 6 часов
  • Порции: 6 – 8

Приготовление:

  • Просейте муку через мелкое сито, чтобы не было комочков.
  • Добавьте в муку сухие дрожжи и сахар – перемешайте сухие ингредиенты.
  • Через 15 минут налейте в них теплое молоко и перемешайте.
  • Накройте опару слоем пищевой пленки и оставьте в теплом месте на 25-30 минут.

Приготовление:

  • Для теста подсоедините опару с яйцом, сахаром и ванильным сахаром.
  • Добавьте муку и соль. Соедините массу с мягким сливочным маслом.


Маковый рулет / Фото The spruce eat

  • Замесите тесто, переложите его в миску и накройте слоем пищевой пленки. Отправьте тесто в теплое место без сквозняков на 2 часа.

Приготовление:

  • Для глазирования соедините желток с водой.
  • Смажьте руки и рабочую поверхность растительным маслом, выложите тесто и раскатайте прямоугольник размером 30х40 сантиметров.
  • Смешайте мак с сахаром и выложите на тесто, отступая от краев на несколько сантиметров.
  • Заверните тугой рулет, защипывая края.
  • Защелкните основной шов, переложите рулет на противень с пергаментом швом вниз.
  • Смажьте рулет тонким слоем глазировки.
  • Оставьте рулет в теплом месте без сквозняков на 1 час.
  • Отправьте рулет выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку с конвекцией на 35-40 минут.
  • Достаньте готовый рулет и дайте ему полностью остыть.
  • Присыпьте рулет сверху сахарной пудрой и подавайте на стол.

Приятного аппетита!