Чтобы приготовить традиционный хачапури, нужно замесить эластичное тесто на кефире и начинить его настоящим, качественным сулугуни. Именно от начинки зависит большой процент успеха.

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Попытайтесь приготовить настоящий грузинский хачапури и удивить родных колоритным блюдом.

Рецепт хачапури

  • Время: 15 минут
  • Порции: 2

Приготовление:

  • Кефир, яйцо, соль, сахар и масло смешиваем венчиком в миске.
  • К массе добавляем просеянную муку, разрыхлитель и замешиваем эластичное тесто.
  • Сыр натираем на терке и перемешиваем с сырым яйцом.
  • Разделяем тесто на две части, раскатываем и добавляем половину сыра. Собираем все и формируем хачапури. Аналогично производим вторую порцию блюда.
  • Раскатываем и жарим на сухой сковороде по 5 минут с каждой стороны.

Приятного аппетита!