Здавна українці поважали та завчасно готувалися до релігійних свят: Різдво Христове, Йордан, Великдень, Трійця, Спаса та інші. Цьогоріч Медовий Спас припадає 14 серпня, ми пропонуємо кілька ідей до святкового столу.