24 канал підготував три рецепти до святкового столу на Медовий Спас, які ви з легкістю можете приготувати вдома.
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Салат з грушею та сиром блакитним
- Час: 20 хвилин
- Порції: 4
Приготування:
- Змішуємо для заправки рідкий мед, гірчицю, соєвий соус. Додаємо до шпинату та швидко перемішуємо.
Салат з грушею та медом / Фото Taste
- Викладаємо порційно на тарілки. Зверху додаємо нарізані скибками груші, шматочки блакитного сиру.
- Рясно посипаємо в'яленою журавлиною, горішками та одразу подаємо до столу.
Смачного!
Стегенця з грейпфрутом і медом
- Час: 4 години
- Порції: 4
Приготування:
- Стегенця змащуємо приправами.
- З грейпфрутів віджимаємо сік. Перемішуємо 2 столових ложки соку з 2 столовими ложками вина і закладаємо туди стегенця на 2 години, щоб вони замаринувалися.
- Викладаємо стегенця на деко, змащене олією і запікаємо 30 хвилин при 200 градусах.
- Цибулю і моркву нарізаємо кубиками, порей – кільцями. Тушкуємо все у вершковому маслі і приправляємо спеціями.
- Вливаємо грейпфрутовий сік, вино, бульйон і тушкуємо 5 хвилин. Намазуємо стегенця медом і смажимо ще 5 хвилин.
- Грейпфрут чистимо і нарізаємо скибочками, додаємо до овочів з конфітюром.
Смачного!
Рецепт макового рулету
- Час: 6 годин
- Порції: 6 – 8
Приготування:
- Просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок.
- Додайте до борошна сухі дріжджі та цукор – перемішайте сухі інгредієнти.
- Через 15 хвилин налийте до них тепле молоко та перемішайте.
- Накрийте опару шаром харчової плівки та залишіть в теплому місці на 25 – 30 хвилин.
Приготування:
- Для тіста з'єднайте опару з яйцем, цукром та ванільним цукром.
- Додайте борошно та сіль. З'єднайте масу з м'яким вершковим маслом.
Маковий рулет / Фото The spruce eat
- Замісіть тісто, перекладіть його в миску та накрийте шаром харчової плівки. Відправте тісто в тепле місце без протягів на 2 години.
Приготування:
- Для глазурування з'єднайте жовток з водою.
- Змастіть руки і робочу поверхню рослинною олією, викладіть тісто і розкачайте прямокутник розміром 30х40 сантиметрів.
- Змішайте мак з цукром і викладіть на тісто, відступаючи від країв на кілька сантиметрів.
- Загорніть тугий рулет, защипуючи краї.
- Защипніть основний шов, перекладіть рулет на деко з пергаментом швом вниз.
- Змастіть рулет тонким шаром глазурування.
- Залиште рулет в теплому місці без протягів на 1 годину.
- Відправте рулет випікатися в розігріту до 180 градусів духовку з конвекцією на 35-40 хвилин.
- Дістаньте готовий рулет і дайте йому повністю охолонути.
- Присипте рулет зверху цукровою пудрою та подавайте до столу.
Смачного!