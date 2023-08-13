24 канал підготував три рецепти до святкового столу на Медовий Спас, які ви з легкістю можете приготувати вдома.

Читайте також Для літніх вечорів: салат з курячими стріпсами, грушею і сиром

Салат з грушею та сиром блакитним

  • Час: 20 хвилин
  • Порції: 4

Приготування:

  • Змішуємо для заправки рідкий мед, гірчицю, соєвий соус. Додаємо до шпинату та швидко перемішуємо.


Салат з грушею та медом / Фото Taste

  • Викладаємо порційно на тарілки. Зверху додаємо нарізані скибками груші, шматочки блакитного сиру.
  • Рясно посипаємо в'яленою журавлиною, горішками та одразу подаємо до столу.

Смачного!

Стегенця з грейпфрутом і медом

  • Час: 4 години
  • Порції: 4

Приготування:

  • Стегенця змащуємо приправами.
  • З грейпфрутів віджимаємо сік. Перемішуємо 2 столових ложки соку з 2 столовими ложками вина і закладаємо туди стегенця на 2 години, щоб вони замаринувалися.
  • Викладаємо стегенця на деко, змащене олією і запікаємо 30 хвилин при 200 градусах.
  • Цибулю і моркву нарізаємо кубиками, порей – кільцями. Тушкуємо все у вершковому маслі і приправляємо спеціями.
  • Вливаємо грейпфрутовий сік, вино, бульйон і тушкуємо 5 хвилин. Намазуємо стегенця медом і смажимо ще 5 хвилин.
  • Грейпфрут чистимо і нарізаємо скибочками, додаємо до овочів з конфітюром.

Смачного!

Рецепт макового рулету

  • Час: 6 годин
  • Порції: 6 – 8

Приготування:

  • Просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок.
  • Додайте до борошна сухі дріжджі та цукор – перемішайте сухі інгредієнти.
  • Через 15 хвилин налийте до них тепле молоко та перемішайте.
  • Накрийте опару шаром харчової плівки та залишіть в теплому місці на 25 – 30 хвилин.

Приготування:

  • Для тіста з'єднайте опару з яйцем, цукром та ванільним цукром.
  • Додайте борошно та сіль. З'єднайте масу з м'яким вершковим маслом.


Маковий рулет / Фото The spruce eat

  • Замісіть тісто, перекладіть його в миску та накрийте шаром харчової плівки. Відправте тісто в тепле місце без протягів на 2 години.

Приготування:

  • Для глазурування з'єднайте жовток з водою.
  • Змастіть руки і робочу поверхню рослинною олією, викладіть тісто і розкачайте прямокутник розміром 30х40 сантиметрів.
  • Змішайте мак з цукром і викладіть на тісто, відступаючи від країв на кілька сантиметрів.
  • Загорніть тугий рулет, защипуючи краї.
  • Защипніть основний шов, перекладіть рулет на деко з пергаментом швом вниз.
  • Змастіть рулет тонким шаром глазурування.
  • Залиште рулет в теплому місці без протягів на 1 годину.
  • Відправте рулет випікатися в розігріту до 180 градусів духовку з конвекцією на 35-40 хвилин.
  • Дістаньте готовий рулет і дайте йому повністю охолонути.
  • Присипте рулет зверху цукровою пудрою та подавайте до столу.

Смачного!