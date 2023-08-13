Что приготовить на Маковея – рецепты на Медовый Спас
13 августа 2023, 13:09Читати новину українською
Издавна украинцы уважали и готовились к религиозным праздникам: Рождество Христово, Иордан, Пасха, Троица, Спаса и другие. В этом году Медовый Спас 14 августа, мы предлагаем несколько идей к праздничному столу.
24 канал подготовил три рецепта к праздничному столу на Медовый Спас, которые вы с легкостью можете приготовить дома.
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Салат с грушей и голубым сыром
- Время: 20 минут
- Порции: 4
– листья шпината;
– 2 груши;
– 100 граммов голубого сыра;
– 2 столовые ложки меда;
– 1 чайная ложка горчицы;
– 1 столовая ложка соевого соуса;
– орешки;
– клюква.
Приготовление:
- Смешиваем для заправки жидкий мед, горчицу, соевый соус. Добавляем в шпинат и быстро перемешиваем.
Салат с грушей и медом / Фото Taste
- Выкладываем порционно на тарелки. Сверху добавляем нарезанные ломтиками груши, кусочки голубого сыра.
- Обильно посыпаем вяленой клюквой, орешками и сразу подаем на стол.
Приятного аппетита!
Окорочка с грейпфрутом и медом
- Время: 4 часа
- Порции: 4
– 4 куриных окорочка (примерно по 200 граммов);
– соль;
– черный молотый перец;
– 3 розовых грейпфрута;
– 125 грамм сухого белого вина;
– 1 луковица;
– 1 морковь;
– 2 стебля лука порей;
– 1 столовая ложка сливочного масла;
– 125 граммов куриного бульона;
– 2 столовые ложки меда;
– 2 чайные ложки апельсинового сока.
Приготовление:
- Окорочка смазываем приправами.
- Из грейпфрутов отжимаем сок. Перемешиваем 2 столовые ложки сока с 2 столовыми ложками вина и закладываем туда окорочка на 2 часа, чтобы они замариновались.
- Выкладываем окорочка на противень, смазанное маслом и запекаем 30 минут при 200 градусах.
- Лук и морковь нарезаем кубиками, порей – кольцами. Тушим все в сливочном масле и приправляем специями.
- Вливаем грейпфрутовый сок, вино, бульон и тушим 5 минут. Намазываем окорочка медом и жарим еще 5 минут.
- Грейпфрут чистим и нарезаем ломтиками, добавляем к овощам с конфитюром.
Приятного аппетита!
Рецепт макового рулета
- Время: 6 часов
- Порции: 6 – 8
– 150 граммов молока;
– 4 грамма сухих дрожжей;
– 80 граммов муки;
– 10 граммов сахара.
Приготовление:
- Просейте муку через мелкое сито, чтобы не было комочков.
- Добавьте в муку сухие дрожжи и сахар – перемешайте сухие ингредиенты.
- Через 15 минут налейте в них теплое молоко и перемешайте.
- Накройте опару слоем пищевой пленки и оставьте в теплом месте на 25-30 минут.
– опара;
– 50 граммов яйца;
– 30 граммов сахара;
– 50 граммов сливочного масла;
– 3 грамма соли;
– 250 граммов муки;
– ванильный сахар.
Приготовление:
- Для теста подсоедините опару с яйцом, сахаром и ванильным сахаром.
- Добавьте муку и соль. Соедините массу с мягким сливочным маслом.
Маковый рулет / Фото The spruce eat
- Замесите тесто, переложите его в миску и накройте слоем пищевой пленки. Отправьте тесто в теплое место без сквозняков на 2 часа.
– 10 граммов желтка;
– 10 граммов воды.
Приготовление:
- Для глазирования соедините желток с водой.
- Смажьте руки и рабочую поверхность растительным маслом, выложите тесто и раскатайте прямоугольник размером 30х40 сантиметров.
- Смешайте мак с сахаром и выложите на тесто, отступая от краев на несколько сантиметров.
- Заверните тугой рулет, защипывая края.
- Защелкните основной шов, переложите рулет на противень с пергаментом швом вниз.
- Смажьте рулет тонким слоем глазировки.
- Оставьте рулет в теплом месте без сквозняков на 1 час.
- Отправьте рулет выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку с конвекцией на 35-40 минут.
- Достаньте готовый рулет и дайте ему полностью остыть.
- Присыпьте рулет сверху сахарной пудрой и подавайте на стол.
Приятного аппетита!Понравились рецепты? Попытайтесь также приготовить хачапури за 15 минут.