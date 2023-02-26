Готовимся к посту – рецепт рыбы с овощами
26 февраля 2023, 14:29Читати новину українською
Источник:Яна Станишевская
До Пасхального поста остались считанные дни, и мы предлагаем вам попробовать приготовить нежную белую рыбу с овощами, чтобы не нарушать ее.
Уже с 27 февраля у христиан начнется Великий Пасхальный пост. Во время него нужно ограничить, или совсем исключить из своего рациона мясо, частично (в определенные дни) молочные продукты.
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Чтобы облегчить задачу по выбору блюд, мы подготовили рецепт белой рыбы с овощами, которую вы приготовите без преувеличения за 10 минут.
Такое блюдо отлично подойдет к ужину или обеда и рассчитано на четыре порции. Хватит всем!
Рецепт рыбы с овощами на сковороде
- Время: 10 минут
- Порции: 4
– 700 – 800 граммов рыбы (палтус, хек или щепа);
– 3 зубчика чеснока;
– 50 граммов оливок;
– 50 граммов каперсов;
– чили перец;
– 1 банка томатов в собственном соку;
– любимые травы или зелень;
– 200 граммов оды или вина;
– оливковое масло;
– соль.
Приготовление:
- Разогреваем сковороду с оливковым маслом и обжариваем произвольно нарезанный чеснок или чили. Через секунд 30 добавляем нарезанные оливки и каперсы и через минуту добавляем томаты или консервированные помидоры.
- Добавляем специи (черный перец, кориандр), щепотку сахара и вливаем бульон. Доводим до кипения и выкладываем рыбу, погружая. Достаточно большими кусками.
- Накрываем крышкой и тушим на небольшом огне 5 минут. Затем посыпаем петрушкой и еще тушим 3 минуты. Все под крышкой.
- Выкладываем на тарелки и наслаждаемся.
Приятного аппетита!