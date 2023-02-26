Вже з 27 лютого у християн розпочнеться Великий Великодній піст. Під час нього потрібно обмежити, або й зовсім виключити зі свого раціону м'ясо, частково (у певні дні) молочні продукти.

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Щоб полегшити завдання з вибором страв, ми підготували рецепт білої риби з овочами, яку ви приготуєте без перебільшення за 10 хвилин.

Така страва відмінно підійде до вечері, чи обіду й розрахована на чотири порції. Вистачить всім!

Рецепт риби з овочами на сковорідці

Час: 10 хвилин

10 хвилин Порції: 4

Інгредієнти:

– 700 – 800 грамів риби (палтус, хек чи тріска);

– 3 зубчики часнику;

– 50 грамів оливок;

– 50 грамів каперсів;

– чилі перець;

– 1 банка томатів у власному соку;

– улюблені трави чи зелень;

– 200 грамів оди чи вина;

– оливкова олія;

– сіль.

Приготування:

Розігріваємо сковорідку з оливковою олією та обсмажуємо довільно нарізаний часник, чилі. Через секунд 30 додаємо нарізані оливки та каперси, та за хвилину додаємо томати або консервовані помідори.

Додаємо спеції (чорний перець, коріандр), дрібка цукру і вливаємо бульйон. Доводимо до кипіння й викладаємо рибу, занурюючи. Досить великими шматками.

Накриваємо кришкою й тушкуємо на невеликому вогні 5 хвилин. Потім посипаємо петрушкою та ще тушимо 3 хвилини. Все під кришкою.

Викладаємо на тарілки та насолоджуємося.

Смачного!