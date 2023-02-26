Вже з 27 лютого у християн розпочнеться Великий Великодній піст. Під час нього потрібно обмежити, або й зовсім виключити зі свого раціону м'ясо, частково (у певні дні) молочні продукти.
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Щоб полегшити завдання з вибором страв, ми підготували рецепт білої риби з овочами, яку ви приготуєте без перебільшення за 10 хвилин.
Така страва відмінно підійде до вечері, чи обіду й розрахована на чотири порції. Вистачить всім!
Рецепт риби з овочами на сковорідці
- Час: 10 хвилин
- Порції: 4
Приготування:
- Розігріваємо сковорідку з оливковою олією та обсмажуємо довільно нарізаний часник, чилі. Через секунд 30 додаємо нарізані оливки та каперси, та за хвилину додаємо томати або консервовані помідори.
- Додаємо спеції (чорний перець, коріандр), дрібка цукру і вливаємо бульйон. Доводимо до кипіння й викладаємо рибу, занурюючи. Досить великими шматками.
- Накриваємо кришкою й тушкуємо на невеликому вогні 5 хвилин. Потім посипаємо петрушкою та ще тушимо 3 хвилини. Все під кришкою.
- Викладаємо на тарілки та насолоджуємося.
Смачного!