Уже с 27 февраля у христиан начнется Великий Пасхальный пост. Во время него нужно ограничить, или совсем исключить из своего рациона мясо, частично (в определенные дни) молочные продукты.

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Чтобы облегчить задачу по выбору блюд, мы подготовили рецепт белой рыбы с овощами, которую вы приготовите без преувеличения за 10 минут.

Такое блюдо отлично подойдет к ужину или обеда и рассчитано на четыре порции. Хватит всем!

Рецепт рыбы с овощами на сковороде

Время: 10 минут

10 минут Порции: 4

Ингредиенты:

– 700 – 800 граммов рыбы (палтус, хек или щепа);

– 3 зубчика чеснока;

– 50 граммов оливок;

– 50 граммов каперсов;

– чили перец;

– 1 банка томатов в собственном соку;

– любимые травы или зелень;

– 200 граммов оды или вина;

– оливковое масло;

– соль.

Приготовление:

Разогреваем сковороду с оливковым маслом и обжариваем произвольно нарезанный чеснок или чили. Через секунд 30 добавляем нарезанные оливки и каперсы и через минуту добавляем томаты или консервированные помидоры.

Добавляем специи (черный перец, кориандр), щепотку сахара и вливаем бульон. Доводим до кипения и выкладываем рыбу, погружая. Достаточно большими кусками.

Накрываем крышкой и тушим на небольшом огне 5 минут. Затем посыпаем петрушкой и еще тушим 3 минуты. Все под крышкой.

Выкладываем на тарелки и наслаждаемся.

Приятного аппетита!