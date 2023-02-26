Уже с 27 февраля у христиан начнется Великий Пасхальный пост. Во время него нужно ограничить, или совсем исключить из своего рациона мясо, частично (в определенные дни) молочные продукты.
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Чтобы облегчить задачу по выбору блюд, мы подготовили рецепт белой рыбы с овощами, которую вы приготовите без преувеличения за 10 минут.
Такое блюдо отлично подойдет к ужину или обеда и рассчитано на четыре порции. Хватит всем!
Рецепт рыбы с овощами на сковороде
- Время: 10 минут
- Порции: 4
Приготовление:
- Разогреваем сковороду с оливковым маслом и обжариваем произвольно нарезанный чеснок или чили. Через секунд 30 добавляем нарезанные оливки и каперсы и через минуту добавляем томаты или консервированные помидоры.
- Добавляем специи (черный перец, кориандр), щепотку сахара и вливаем бульон. Доводим до кипения и выкладываем рыбу, погружая. Достаточно большими кусками.
- Накрываем крышкой и тушим на небольшом огне 5 минут. Затем посыпаем петрушкой и еще тушим 3 минуты. Все под крышкой.
- Выкладываем на тарелки и наслаждаемся.
Приятного аппетита!