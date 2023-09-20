Самая вкусная консервация осени: рецепты салатов, которые будут смаковать всегда
20 сентября 2023, 10:15Читати новину українською
Каждый год мы заранее производим заготовку из овощей и фруктов на зиму, чтобы смаковать консервацией в любое время. Мы предлагаем помимо привычных нам рецептов квашенины и маринования попробовать несколько салатов.
24 канал подготовил три лучших рецепта зимних салатов в банке, которые точно подойдут к любому столу. Салат из баклажанов, перцев и популярный Нежинский огурцы станут фаворитами среди домашней консервации.
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Салат из баклажанов "Тещин язык"
- Время: 1 час
- Порции: 4
– 2 – 2,5 килограмма баклажанов;
– 1 килограмм сладкого перца;
– 1 килограмм помидоров;
– 2 острых перца;
– 1 головка чеснока;
– 30 граммов 9% уксуса;
– 3 столовые ложки масла;
– 1 столовая ложка сахара;
– 1 столовая ложка соли.
Приготовление:
- Промываем и просушиваем баклажаны. Нарезаем их длинными ломтиками "языками". Солим и перекладываем в кастрюлю.
- Очищаем предварительно помытые овощи: сладкий перец, помидоры и острый перец.
- Перцы и помидоры пропускаем через мясорубку, чеснок очищаем от шелухи и тоже пропускаем через пресс.
Салат из баклажанов "Тещин язык" / Фото 1000
- Заливаем томатной заливкой баклажаны, добавляем соль и сахар.
- Отправляем все на огонь и варим помешивая 30 минут. Вливаем уксус и снова перемешиваем.
- Раскладываем готовый салат по чистым, стерилизованным банкам и закрываем крышками.
- Переворачиваем верх дном, укрываем теплым одеялом и оставляем до полного охлаждения.
Готово!
Салат из перцев на зиму
- Время: 1 час
- Порции: 4
– 1 килограмм сладких перцев;
– 1 килограмм моркови;
– 1 килограмм помидоров;
– 1 килограмм репчатого лука;
– 120 граммов масла;
– 130 граммов сахара;
– 60 граммов уксуса 9%;
– 1,5 столовой ложки соли.
Приготовление:
- Моем и просушиваем овощи. Удаляем хвостики, шелуху и семена.
- Нарезаем перцы, лук, морковь и помидоры произвольными кусочками. Перекладываем на сковороду с растительным маслом и обжариваем 30 минут до готовности. Сдабриваем солью, сахаром.
- Вливаем уксус и продолжаем тушить салат еще 10 минут.
- Раскладываем готовый салат по чистым, стерилизованным банкам и закрываем крышками.
- Переворачиваем верх дном, укрываем теплым одеялом и оставляем до полного охлаждения.
Готово!
Нежинский салат
- Время: 4 часа
- Порции: 2
– 2 килограмма огурцов;
– 700 граммов лука;
– 1 ложка соли;
– 50 – 100 граммов укропа.
Для маринада на пол-литровую банку:
– 1 чайная ложка соли;
– 2 ложки 9% уксуса;
– 1 ложка масла;
– 4 – 5 штук черного перца горошком.
Приготовление:
- Огурцы промываем в проточной воде и режем ножом, чтобы получились очень тонкие кружочки.
- Лук нарезаем тонкими полукольцами.
- Укроп измельчаем ножом.
- Смешиваем в большой посуде огурцы, лук и укроп, добавляем соль. Все тщательно перемешиваем и оставляем настаиваться на 1 – 1,5 часа.
- Промываем банки в проточной воде с пищевой содой или жидким моющим средством, вытираем досуха. На дно каждой банки выкладываем лавровый лист и черный перец горошком.
Нежинский салат / Фото Апостроф
- Далее накладываем нежинский салат в банки, заливаем выделившимся соком. Сверху в каждую банку высыпаем по 1 чайной ложке сахара, соли, 1 столовой ложке растительного масла, 2 столовые ложки уксуса.
- Ставим на плиту большую кастрюлю, на дно которой кладем полотенце. Выкладываем в нее банки с огурцами, накрываем чистыми крышками, заливаем теплой водой по горло. Стерилизуем банки 0,5 литра с момента закипания воды 20 минут (если банки 1 литра: 35 – 40 минут).
- Закрываем все крышками и переворачиваем вверх дном.
- Когда закрутка охладится, переворачиваем и отправляем на хранение в темное и прохладное место.
Приятного аппетита!Понравились рецепты? Попытайтесь также приготовить домашний яблочный сок без сахара и консервантов.