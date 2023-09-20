Самая вкусная консервация осени: рецепты салатов, которые будут смаковать всегда

Каждый год мы заранее производим заготовку из овощей и фруктов на зиму, чтобы смаковать консервацией в любое время. Мы предлагаем помимо привычных нам рецептов квашенины и маринования попробовать несколько салатов.

24 канал подготовил три лучших рецепта зимних салатов в банке, которые точно подойдут к любому столу. Салат из баклажанов, перцев и популярный Нежинский огурцы станут фаворитами среди домашней консервации.

Читайте также Удивите семью осенними вкусностями: рецепт выпечки из слоеного теста и куриного фарша

Салат из баклажанов "Тещин язык"

Время: 1 час

1 час Порции: 4

– 2 – 2,5 килограмма баклажанов;– 1 килограмм сладкого перца;– 1 килограмм помидоров;– 2 острых перца;– 1 головка чеснока;– 30 граммов 9% уксуса;– 3 столовые ложки масла;– 1 столовая ложка сахара;– 1 столовая ложка соли.

Приготовление:

Промываем и просушиваем баклажаны. Нарезаем их длинными ломтиками "языками". Солим и перекладываем в кастрюлю.

Очищаем предварительно помытые овощи: сладкий перец, помидоры и острый перец.

Перцы и помидоры пропускаем через мясорубку, чеснок очищаем от шелухи и тоже пропускаем через пресс.



Салат из баклажанов "Тещин язык" / Фото 1000

Заливаем томатной заливкой баклажаны, добавляем соль и сахар.

Отправляем все на огонь и варим помешивая 30 минут. Вливаем уксус и снова перемешиваем.

Раскладываем готовый салат по чистым, стерилизованным банкам и закрываем крышками.

Переворачиваем верх дном, укрываем теплым одеялом и оставляем до полного охлаждения.

Готово!

Салат из перцев на зиму

Время: 1 час

1 час Порции: 4

– 1 килограмм сладких перцев;– 1 килограмм моркови;– 1 килограмм помидоров;– 1 килограмм репчатого лука;– 120 граммов масла;– 130 граммов сахара;– 60 граммов уксуса 9%;– 1,5 столовой ложки соли.

Приготовление:

Моем и просушиваем овощи. Удаляем хвостики, шелуху и семена.

Нарезаем перцы, лук, морковь и помидоры произвольными кусочками. Перекладываем на сковороду с растительным маслом и обжариваем 30 минут до готовности. Сдабриваем солью, сахаром.

Вливаем уксус и продолжаем тушить салат еще 10 минут.

Раскладываем готовый салат по чистым, стерилизованным банкам и закрываем крышками.

Переворачиваем верх дном, укрываем теплым одеялом и оставляем до полного охлаждения.

Готово!

Нежинский салат

Время: 4 часа

4 часа Порции: 2

– 2 килограмма огурцов;– 700 граммов лука;– 1 ложка соли;– 50 – 100 граммов укропа.– 1 чайная ложка соли;– 2 ложки 9% уксуса;– 1 ложка масла;– 4 – 5 штук черного перца горошком.

Приготовление:

Огурцы промываем в проточной воде и режем ножом, чтобы получились очень тонкие кружочки.

Лук нарезаем тонкими полукольцами.

Укроп измельчаем ножом.

Смешиваем в большой посуде огурцы, лук и укроп, добавляем соль. Все тщательно перемешиваем и оставляем настаиваться на 1 – 1,5 часа.

Промываем банки в проточной воде с пищевой содой или жидким моющим средством, вытираем досуха. На дно каждой банки выкладываем лавровый лист и черный перец горошком.



Нежинский салат / Фото Апостроф

Далее накладываем нежинский салат в банки, заливаем выделившимся соком. Сверху в каждую банку высыпаем по 1 чайной ложке сахара, соли, 1 столовой ложке растительного масла, 2 столовые ложки уксуса.

Ставим на плиту большую кастрюлю, на дно которой кладем полотенце. Выкладываем в нее банки с огурцами, накрываем чистыми крышками, заливаем теплой водой по горло. Стерилизуем банки 0,5 литра с момента закипания воды 20 минут (если банки 1 литра: 35 – 40 минут).

Закрываем все крышками и переворачиваем вверх дном.

Когда закрутка охладится, переворачиваем и отправляем на хранение в темное и прохладное место.

Приятного аппетита!

Понравились рецепты? Попытайтесь также приготовитьбез сахара и консервантов.