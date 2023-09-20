24 канал подготовил три лучших рецепта зимних салатов в банке, которые точно подойдут к любому столу. Салат из баклажанов, перцев и популярный Нежинский огурцы станут фаворитами среди домашней консервации.

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Салат из баклажанов "Тещин язык"

  • Время: 1 час
  • Порции: 4

Приготовление:

  • Промываем и просушиваем баклажаны. Нарезаем их длинными ломтиками "языками". Солим и перекладываем в кастрюлю.
  • Очищаем предварительно помытые овощи: сладкий перец, помидоры и острый перец.
  • Перцы и помидоры пропускаем через мясорубку, чеснок очищаем от шелухи и тоже пропускаем через пресс.


Салат из баклажанов "Тещин язык" / Фото 1000

  • Заливаем томатной заливкой баклажаны, добавляем соль и сахар.
  • Отправляем все на огонь и варим помешивая 30 минут. Вливаем уксус и снова перемешиваем.
  • Раскладываем готовый салат по чистым, стерилизованным банкам и закрываем крышками.
  • Переворачиваем верх дном, укрываем теплым одеялом и оставляем до полного охлаждения.

Готово!

Салат из перцев на зиму

  • Время: 1 час
  • Порции: 4

Приготовление:

  • Моем и просушиваем овощи. Удаляем хвостики, шелуху и семена.
  • Нарезаем перцы, лук, морковь и помидоры произвольными кусочками. Перекладываем на сковороду с растительным маслом и обжариваем 30 минут до готовности. Сдабриваем солью, сахаром.
  • Вливаем уксус и продолжаем тушить салат еще 10 минут.
  • Раскладываем готовый салат по чистым, стерилизованным банкам и закрываем крышками.
  • Переворачиваем верх дном, укрываем теплым одеялом и оставляем до полного охлаждения.

Готово!

Нежинский салат

  • Время: 4 часа
  • Порции: 2

Приготовление:

  • Огурцы промываем в проточной воде и режем ножом, чтобы получились очень тонкие кружочки.
  • Лук нарезаем тонкими полукольцами.
  • Укроп измельчаем ножом.
  • Смешиваем в большой посуде огурцы, лук и укроп, добавляем соль. Все тщательно перемешиваем и оставляем настаиваться на 1 – 1,5 часа.
  • Промываем банки в проточной воде с пищевой содой или жидким моющим средством, вытираем досуха. На дно каждой банки выкладываем лавровый лист и черный перец горошком.


Нежинский салат / Фото Апостроф

  • Далее накладываем нежинский салат в банки, заливаем выделившимся соком. Сверху в каждую банку высыпаем по 1 чайной ложке сахара, соли, 1 столовой ложке растительного масла, 2 столовые ложки уксуса.
  • Ставим на плиту большую кастрюлю, на дно которой кладем полотенце. Выкладываем в нее банки с огурцами, накрываем чистыми крышками, заливаем теплой водой по горло. Стерилизуем банки 0,5 литра с момента закипания воды 20 минут (если банки 1 литра: 35 – 40 минут).
  • Закрываем все крышками и переворачиваем вверх дном.
  • Когда закрутка охладится, переворачиваем и отправляем на хранение в темное и прохладное место.

Приятного аппетита!