Идеальное осеннее меню: первые блюда, которые вы точно захотите повторить

17 октября 2023, 10:40
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Пожалуй, нет более удачного времени года для приготовления первых блюд, чем осень. Именно с наступлением холода организм требует теплые блюда, которые не просто согреют, но и могут улучшить настроение.

При этом важно, чтобы осеннее меню было вкусным и сытным. А основу первых блюд составляли сезонные продукты, информирует 24 Канал.

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Чтобы ускорить приготовление супов, сделать их наваристыми и ароматными, советуем обратить внимание на ТМ "Бащинский". Колбаски, грудинка и куриное филе от производителя удачно сочетаются с овощами и специями. Так что каждый сможет без лишних усилий приготовить идеальный осенний суп, который согреет в холодное время года.

Со всем ассортиментом ТМ "Бащинский" можно ознакомиться на официальном сайте бренда или страницах в фейсбуке да инстаграмме. Экспериментируйте вместе с ТМ "Бащинский", уже более 25 лет производя вкусную и качественную продукцию для всей семьи.

А чтобы приготовление первых блюд стало еще легче, делимся тремя пошаговыми рецептами на любой вкус.

Суп с колбасками и картофелем

  • Время: 40 минут
  • Порции: 6


Суп с колбасками / Фото Shutterstock

Ингредиенты:
– полукопченые колбаски "Егерские" от ТМ "Бащинский";
– 2 картофелины;
– 1 морковь;
– 3 помидора;
– 1 репчатый лук;
– 1 стакан стручковой фасоли;
– соль;
– черный молотый перец.

Приготовление:

  1. Наливаем в кастрюлю воду и ставим на огонь. Очищаем картофель и морковь, нарезаем небольшими кусочками и добавляем в кастрюлю.
  2. Разогреваем сковороду с растительным маслом и обжариваем мелко нарезанный лук до прозрачности. Добавляем нарезанные кусочками колбаски и продолжаем жарить еще 3 – 4 минуты.
  3. Добавляем зажарку в кастрюлю. Сдабриваем специями, высыпаем стручковую фасоль и нарезанные кусочками томаты.
  4. Варим суп еще 10 минут до готовности. Перед подачей можно посыпать блюдо зеленью (по желанию).

Борщ с грудинкой и черносливом

  • Время: 60 минут
  • Порции: 6

Борщ с черносливом / Фото Shutterstock

Ингредиенты:
– грудинка "Украинская" от ТМ "Бащинский";
– 2 запеченные свеклы;
– 1 морковь;
– 2 картофелины;
– ¼ белокочанной капусты;
– 1 репчатый лук;
– 8 штук чернослива;
– 400 граммов томатов в собственном соке;
– петрушка;
– 3 – 4 зубчика чеснока;
– соль;
– черный молотый перец.

Приготовление:

  1. Нарезаем кубиками грудку, обжариваем в кастрюле до корочки. Добавляем мелко нарезанный лук и жарим до прозрачности еще 4 минуты.
  2. Вливаем воду. Нарезаем очищенный картофель, морковь кубиками и добавляем в кастрюлю. Варим до полуготовности.
  3. Добавляем капусту, далее томаты в собственном соке и специи. Когда овощи полностью готовы – добавляем нарезанную тонкой соломкой свеклу (ее можно натереть на мелкой терке) и доводим до кипения. Выключаем огонь и выжимаем зубчики чеснока.
  4. Разрезаем чернослив половинками и отправляем в борщ.
  5. Посыпаем все мелко нарезанной зеленью петрушки и закрываем крышкой.
  6. Даем борщу настояться 20 минут. Подаем к столу со сметаной.

Суп с куриным филе и сливками

  • Время: 40 минут
  • Порции: 6


Суп с куриным филе / Фото Shutterstock

Ингредиенты:
– филе куриное "Аппетитное" от ТМ "Бащинский";
– 200 граммов плавленого сыра (сливочный или янтарь);
– 3 картофелины;
– 1 морковь;
– 1 репчатый лук;
– петрушка;
– лавровый лист;
– соль;
– черный молотый перец.

Приготовление:

  1. В кастрюле с небольшим количеством масла обжариваем мелко нарезанный кубиками лук, затем наливаем воду на суп. Вбрасываем лавровый лист.
  2. Постепенно добавляем в суп нарезанный кубиками картофель, морковь.
  3. Куриное филе нарезаем произвольными кусочками, отправляем в суп. Сдабриваем все специями и перемешиваем.
  4. В конце добавляем сыр и готовим суп, пока он не расплавится.
  5. Посыпаем готовое блюдо измельченной зеленью петрушки и подаем на стол.

Приятного аппетита!

Автор: Богданна Рибак