Идеальное осеннее меню: первые блюда, которые вы точно захотите повторить

Пожалуй, нет более удачного времени года для приготовления первых блюд, чем осень. Именно с наступлением холода организм требует теплые блюда, которые не просто согреют, но и могут улучшить настроение.

При этом важно, чтобы осеннее меню было вкусным и сытным. А основу первых блюд составляли сезонные продукты, информирует 24 Канал.

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Чтобы ускорить приготовление супов, сделать их наваристыми и ароматными, советуем обратить внимание на ТМ "Бащинский". Колбаски, грудинка и куриное филе от производителя удачно сочетаются с овощами и специями. Так что каждый сможет без лишних усилий приготовить идеальный осенний суп, который согреет в холодное время года.

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А чтобы приготовление первых блюд стало еще легче, делимся тремя пошаговыми рецептами на любой вкус.

Суп с колбасками и картофелем

Время: 40 минут

40 минут Порции: 6



Суп с колбасками / Фото Shutterstock

– полукопченые колбаски "Егерские" от ТМ "Бащинский";– 2 картофелины;– 1 морковь;– 3 помидора;– 1 репчатый лук;– 1 стакан стручковой фасоли;– соль;– черный молотый перец.

Приготовление:

Наливаем в кастрюлю воду и ставим на огонь. Очищаем картофель и морковь, нарезаем небольшими кусочками и добавляем в кастрюлю. Разогреваем сковороду с растительным маслом и обжариваем мелко нарезанный лук до прозрачности. Добавляем нарезанные кусочками колбаски и продолжаем жарить еще 3 – 4 минуты. Добавляем зажарку в кастрюлю. Сдабриваем специями, высыпаем стручковую фасоль и нарезанные кусочками томаты. Варим суп еще 10 минут до готовности. Перед подачей можно посыпать блюдо зеленью (по желанию).

Борщ с грудинкой и черносливом

Время: 60 минут

60 минут Порции: 6

Борщ с черносливом / Фото Shutterstock

– грудинка "Украинская" от ТМ "Бащинский";– 2 запеченные свеклы;– 1 морковь;– 2 картофелины;– ¼ белокочанной капусты;– 1 репчатый лук;– 8 штук чернослива;– 400 граммов томатов в собственном соке;– петрушка;– 3 – 4 зубчика чеснока;– соль;– черный молотый перец.

Приготовление:

Нарезаем кубиками грудку, обжариваем в кастрюле до корочки. Добавляем мелко нарезанный лук и жарим до прозрачности еще 4 минуты. Вливаем воду. Нарезаем очищенный картофель, морковь кубиками и добавляем в кастрюлю. Варим до полуготовности. Добавляем капусту, далее томаты в собственном соке и специи. Когда овощи полностью готовы – добавляем нарезанную тонкой соломкой свеклу (ее можно натереть на мелкой терке) и доводим до кипения. Выключаем огонь и выжимаем зубчики чеснока. Разрезаем чернослив половинками и отправляем в борщ. Посыпаем все мелко нарезанной зеленью петрушки и закрываем крышкой. Даем борщу настояться 20 минут. Подаем к столу со сметаной.

Суп с куриным филе и сливками

Время: 40 минут

40 минут Порции: 6



Суп с куриным филе / Фото Shutterstock

– филе куриное "Аппетитное" от ТМ "Бащинский";– 200 граммов плавленого сыра (сливочный или янтарь);– 3 картофелины;– 1 морковь;– 1 репчатый лук;– петрушка;– лавровый лист;– соль;– черный молотый перец.

Приготовление:

В кастрюле с небольшим количеством масла обжариваем мелко нарезанный кубиками лук, затем наливаем воду на суп. Вбрасываем лавровый лист. Постепенно добавляем в суп нарезанный кубиками картофель, морковь. Куриное филе нарезаем произвольными кусочками, отправляем в суп. Сдабриваем все специями и перемешиваем. В конце добавляем сыр и готовим суп, пока он не расплавится. Посыпаем готовое блюдо измельченной зеленью петрушки и подаем на стол.

Приятного аппетита!