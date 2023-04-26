Майонез, конечно, любимый соус многих, но он настолько жирен, что ваша талия вам не скажет после такой еды "спасибо". Выбирайте один из трех вариантов салатов с разнообразными заправками или готовьте все и наслаждайтесь вкусными блюдами.

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Салат из свеклы и сыра



Салат со свеклой / Фото Food network

Ингредиенты:

– 100 граммов запеченной свеклы;

– 100 граммов козьего сыра;

– 50 граммов апельсина;

– 30 граммов грецких орехов;

– свежие листья салата.

Для соуса:

– лимонный сок;

– сахар;

– оливковое масло.

Приготовление:

Грубо нарезаем печеную свеклу.

Очищаем от белых плёнок мякоть апельсина, разбираем на дольки.

Для соуса смешиваем все ингредиенты и немного прогреваем, чтобы сахар растопился.

В порционные тарелки выкладываем листья салата, поливаем соусом.

На салат выкладываем козий творог, далее свеклу. По желанию можно дополнительно полить салат соусом.

Посыпаем все орешками и сразу подаем на стол.

Салат с кальмарами и авокадо

Ингредиенты:

– 300 граммов кальмаров (2 тубуса);

– 1 авокадо;

– 10 перепелиных яиц;

– 2 свежих огурца;

– обжаренный кунжут;

– кинза.

Для соуса:

– 10 граммов соуса "Сладкий чили";

– 20 миллилитров соевого соуса;

– 20 миллилитров оливкового масла;

– щепотка соли.

Приготовление:

Разрезаем тубусы кальмара, очищаем от кожуры и нарезаем прямоугольники. Острым ножом делаем надрезы 1 – 2 миллиметра.

Отправляем кальмары в подсоленную кипящую воду и достаем их, как только вода снова закипит. Важно не переварить их.

Для соуса смешиваем растительное масло, соевый соус, сладкий чили соус и соль. Перемешиваем.

Перепелиные яйца отвариваем до готовности и очищаем от скорлупы.

Нарезаем огурцы, авокадо и яйца произвольными кусочками.

К соусу добавляем кальмары. Затем соединяем все ингредиенты для салата с соусом.

Нарезаем кинзу и перемешиваем с салатом. Посыпаем все кунжутом.

Салат с курицей и сыром.

Салат из холуми / Фото The good bite

Ингредиенты:

– 180 граммов сырого халума;

– 1 помидор;

– 2 пучка салата;

– 1 авокадо;

– соль.

Для маринада:

– 500 граммов куриной грудки;

– 2 зубчика чеснока;

– 2 чайные ложки овощного бульона;

– 4 столовые ложки сладкого соуса чили;

– 2 столовые ложки свежевыжатого сока лайма;

– соль.

Для заправки:

– 2 столовые ложки оливкового масла;

– 2 столовые ложки сока лайма;

– 1/2 столовой ложки сахара;

– соль;

– ломтики лайма (для подачи).

Приготовление:

Соединяем в миске все ингредиенты маринада. Добавляем нарезанную произвольными кусочками курицу.

В большой сковороде обжариваем маринованную курицу до румяной корочки.

Нарезаем халуми длинными брусочками и обжариваем в другой сковороде до золотистого цвета (по 2 минуты с каждой стороны).

Пока творог обжаривается, смешиваем в небольшой миске ингредиенты для заправки.

Выкладываем в глубокую салатницу листья салата, курицу и халум, на них – ломтики помидора и авокадо. Полим салат заправкой.

Приятного аппетита!