Майонез, конечно, любимый соус многих, но он настолько жирен, что ваша талия вам не скажет после такой еды "спасибо". Выбирайте один из трех вариантов салатов с разнообразными заправками или готовьте все и наслаждайтесь вкусными блюдами.
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Салат из свеклы и сыра
Салат со свеклой / Фото Food network
Приготовление:
- Грубо нарезаем печеную свеклу.
- Очищаем от белых плёнок мякоть апельсина, разбираем на дольки.
- Для соуса смешиваем все ингредиенты и немного прогреваем, чтобы сахар растопился.
- В порционные тарелки выкладываем листья салата, поливаем соусом.
- На салат выкладываем козий творог, далее свеклу. По желанию можно дополнительно полить салат соусом.
- Посыпаем все орешками и сразу подаем на стол.
Салат с кальмарами и авокадо
Приготовление:
- Разрезаем тубусы кальмара, очищаем от кожуры и нарезаем прямоугольники. Острым ножом делаем надрезы 1 – 2 миллиметра.
- Отправляем кальмары в подсоленную кипящую воду и достаем их, как только вода снова закипит. Важно не переварить их.
- Для соуса смешиваем растительное масло, соевый соус, сладкий чили соус и соль. Перемешиваем.
- Перепелиные яйца отвариваем до готовности и очищаем от скорлупы.
- Нарезаем огурцы, авокадо и яйца произвольными кусочками.
- К соусу добавляем кальмары. Затем соединяем все ингредиенты для салата с соусом.
- Нарезаем кинзу и перемешиваем с салатом. Посыпаем все кунжутом.
Салат с курицей и сыром.
Салат из холуми / Фото The good bite
Приготовление:
- Соединяем в миске все ингредиенты маринада. Добавляем нарезанную произвольными кусочками курицу.
- В большой сковороде обжариваем маринованную курицу до румяной корочки.
- Нарезаем халуми длинными брусочками и обжариваем в другой сковороде до золотистого цвета (по 2 минуты с каждой стороны).
- Пока творог обжаривается, смешиваем в небольшой миске ингредиенты для заправки.
- Выкладываем в глубокую салатницу листья салата, курицу и халум, на них – ломтики помидора и авокадо. Полим салат заправкой.
Приятного аппетита!