Майонез, звісно, улюблений соус багатьох, але він настільки жирний, що ваша талія вам не скаже після такої їжі "дякую". Обирайте один з трьох варіантів салатів з різноманітними заправками, або готуйте усі, й насолоджуйтеся смачними стравами.

Читайте також Як організувати ідеальний пікнік: рецепти з курятини на будь-який смак

Салат з буряка та сиру


Салат з буряком / Фото Food network

Приготування:

  • Грубо нарізаємо печений буряк.
  • Очищаємо від білих плівок м'якоть апельсина, розбираємо на дольки.
  • Для соусу змішуємо всі інгредієнти й трішки прогріваємо, щоб цукор розтопився.
  • У порційні тарілки викладаємо листя салату, поливаємо соусом.
  • На салат викладаємо козячий сир, далі буряк. За бажанням можна додатково полити салат соусом.
  • Посипаємо все горішками й одразу подаємо до столу.

Салат з кальмарами та авокадо

Приготування:

  • Розрізаємо тубуси кальмара, очищаємо від шкірки й нарізаємо на прямокутники. Гострим ножем робимо надрізи 1 – 2 міліметри.
  • Відправляємо кальмари в підсолену киплячу воду та дістаємо їх, як тільки вода знову закипить. Важливо не переварити їх.
  • Для соусу змішуємо олію, соєвий соус, солодкий чилі соус та сіль. Перемішуємо.
  • Перепелині яйця відварюємо до готовності та очищаємо від шкарлупи.
  • Нарізаємо огірки, авокадо та яйця довільними шматочками.
  • До соусу додаємо кальмари. Далі з'єднуємо всі інгредієнти для салату з соусом.
  • Нарізаємо кінзу та перемішуємо з салатом. Посипаємо все кунжутом.

Салат з куркою та сиром халумі

Салат з халумі / Фото The good bite

Приготування:

  • З'єднуємо в мисці всі інгредієнти для маринаду. Додаємо нарізану довільними шматочками курку.
  • У великій сковороді обсмажуємо мариновану курку до рум’яної скоринки.
  • Нарізаємо халумі довгими брусочками й обсмажуємо в іншій сковороді до золотавого кольору (по 2 хвилини з кожного боку).
  • Поки сир обсмажується, змішуємо в невеликій мисці інгредієнти для заправки.
  • Викладаємо до глибокої салатниці листя салату, курку та халумі, на них – скибочки помідора та авокадо. Поливаємо салат заправкою.

Смачного!