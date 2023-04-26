Майонез, звісно, улюблений соус багатьох, але він настільки жирний, що ваша талія вам не скаже після такої їжі "дякую". Обирайте один з трьох варіантів салатів з різноманітними заправками, або готуйте усі, й насолоджуйтеся смачними стравами.

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Салат з буряка та сиру



Салат з буряком / Фото Food network

Інгредієнти:

– 100 грамів запеченого буряка;

– 100 грамів козячого сиру;

– 50 грамів апельсина;

– 30 грамів волоських горіхів;

– свіже листя салату.

Для соусу:

– лимонний сік;

– цукор;

– оливкова олія.

Приготування:

Грубо нарізаємо печений буряк.

Очищаємо від білих плівок м'якоть апельсина, розбираємо на дольки.

Для соусу змішуємо всі інгредієнти й трішки прогріваємо, щоб цукор розтопився.

У порційні тарілки викладаємо листя салату, поливаємо соусом.

На салат викладаємо козячий сир, далі буряк. За бажанням можна додатково полити салат соусом.

Посипаємо все горішками й одразу подаємо до столу.

Салат з кальмарами та авокадо

Інгредієнти:

– 300 грамів кальмарів (2 тубуси);

– 1 авокадо;

– 10 перепелиних яєць;

– 2 свіжих огірки;

– обсмажений кунжут;

– кінза.

Для соусу:

– 10 грамів соусу "Солодкий чилі";

– 20 мілілітрів соєвого соусу;

– 20 мілілітрів оливкової олії;

– дрібка солі.

Приготування:

Розрізаємо тубуси кальмара, очищаємо від шкірки й нарізаємо на прямокутники. Гострим ножем робимо надрізи 1 – 2 міліметри.

Відправляємо кальмари в підсолену киплячу воду та дістаємо їх, як тільки вода знову закипить. Важливо не переварити їх.

Для соусу змішуємо олію, соєвий соус, солодкий чилі соус та сіль. Перемішуємо.

Перепелині яйця відварюємо до готовності та очищаємо від шкарлупи.

Нарізаємо огірки, авокадо та яйця довільними шматочками.

До соусу додаємо кальмари. Далі з'єднуємо всі інгредієнти для салату з соусом.

Нарізаємо кінзу та перемішуємо з салатом. Посипаємо все кунжутом.

Салат з куркою та сиром халумі

Салат з халумі / Фото The good bite

Інгредієнти:

– 180 грамів сиру халумі;

– 1 помідор;

– 2 пучки салату;

– 1 авокадо;

– сіль.

Для маринаду:

– 500 грамів курячої грудки;

– 2 зубчики часнику;

– 2 чайні ложки овочевого бульйону;

– 4 столові ложки солодкого соусу чилі;

– 2 столові ложки свіжовичавленого соку лайма;

– сіль.

Для заправки:

– 2 столові ложки оливкової олії;

– 2 столові ложки соку лайма;

– 1/2 столової ложки цукру;

– сіль;

– скибочки лайма (для подачі).

Приготування:

З'єднуємо в мисці всі інгредієнти для маринаду. Додаємо нарізану довільними шматочками курку.

У великій сковороді обсмажуємо мариновану курку до рум’яної скоринки.

Нарізаємо халумі довгими брусочками й обсмажуємо в іншій сковороді до золотавого кольору (по 2 хвилини з кожного боку).

Поки сир обсмажується, змішуємо в невеликій мисці інгредієнти для заправки.

Викладаємо до глибокої салатниці листя салату, курку та халумі, на них – скибочки помідора та авокадо. Поливаємо салат заправкою.

Смачного!