Популярные салаты без майонеза – рецепты на любой вкус

26 апреля 2023, 12:08
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После Пасхальных праздников уже не хочется тяжелой и майонезной еды. Мы предлагаем приготовить салат, но без майонеза – с легким соусом.

Майонез, конечно, любимый соус многих, но он настолько жирен, что ваша талия вам не скажет после такой еды "спасибо". Выбирайте один из трех вариантов салатов с разнообразными заправками или готовьте все и наслаждайтесь вкусными блюдами.

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Салат из свеклы и сыра


Салат со свеклой / Фото Food network

Приготовление:

  • Грубо нарезаем печеную свеклу.
  • Очищаем от белых плёнок мякоть апельсина, разбираем на дольки.
  • Для соуса смешиваем все ингредиенты и немного прогреваем, чтобы сахар растопился.
  • В порционные тарелки выкладываем листья салата, поливаем соусом.
  • На салат выкладываем козий творог, далее свеклу. По желанию можно дополнительно полить салат соусом.
  • Посыпаем все орешками и сразу подаем на стол.

Салат с кальмарами и авокадо

Приготовление:

  • Разрезаем тубусы кальмара, очищаем от кожуры и нарезаем прямоугольники. Острым ножом делаем надрезы 1 – 2 миллиметра.
  • Отправляем кальмары в подсоленную кипящую воду и достаем их, как только вода снова закипит. Важно не переварить их.
  • Для соуса смешиваем растительное масло, соевый соус, сладкий чили соус и соль. Перемешиваем.
  • Перепелиные яйца отвариваем до готовности и очищаем от скорлупы.
  • Нарезаем огурцы, авокадо и яйца произвольными кусочками.
  • К соусу добавляем кальмары. Затем соединяем все ингредиенты для салата с соусом.
  • Нарезаем кинзу и перемешиваем с салатом. Посыпаем все кунжутом.

Салат с курицей и сыром.

Салат из холуми / Фото The good bite

Приготовление:

  • Соединяем в миске все ингредиенты маринада. Добавляем нарезанную произвольными кусочками курицу.
  • В большой сковороде обжариваем маринованную курицу до румяной корочки.
  • Нарезаем халуми длинными брусочками и обжариваем в другой сковороде до золотистого цвета (по 2 минуты с каждой стороны).
  • Пока творог обжаривается, смешиваем в небольшой миске ингредиенты для заправки.
  • Выкладываем в глубокую салатницу листья салата, курицу и халум, на них – ломтики помидора и авокадо. Полим салат заправкой.

Приятного аппетита!

Автор: Богданна Рибак