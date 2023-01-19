Бутерброды – всегда быстрое, вкусное и верное решение к праздничному столу. Их легко готовить, а еще они всегда ярко смотрятся на столе и первыми исчезают.

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Мы выбрали три варианта вкусных бутербродов на любой вкус: с крабовыми палочками, с сыром и корейской морковью и с киви. Выбирайте наиболее понравившийся вариант или готовьте все три.

Тарталетки с крабовыми палочками

Время: 10 минут

10 минут Порции: 7 – 8 штук

Ингредиенты:

– упаковка тарталеток;

– 1 плавленый сырок;

– 100 граммов крабовых палочек;

– вареное яйцо;

– 2 зубчика чеснока;

– майонез;

– соль;

– черный молотый перец;

– любимая зелень.

Приготовление:

Натираем на грубую терку крабовые палочки, плавленый сыр и вареное яйцо.



Закуска с крабовыми палочками / Фото из личного архива Юлии Симончук

Добавляем выжатый чеснок, соль, перец, зелень и перемазываем майонезом в однородность.

Выкладываем все в тарталетки перед подачей, чтобы они не размокли раньше времени.

Приятного тебе аппетита!

Бутерброды с корейской морковью

Время: 15 минут

15 минут Порции: 4 – 6

Ингредиенты:

– половина батона;

– 50 – 100 граммов твердого сыра;

– 70 граммов корейской моркови;

– 2 зубчика чеснока;

– 50 граммов майонеза;

– соль;

– черный молотый перец;

– любимая зелень.

Приготовление:

Натираем на мелкую терку сыр, добавляем измельченный чеснок и корейскую морковь.



Закуска с корейской морковью / Фото из личного архива Юлии Симончук

Сдабриваем солью и перцем, добавляем измельченную зелень, майонез, перемешиваем до однородности.

Выкладываем массу на поджаренный или подсушенный батон и подаем на стол.

Приятного тебе аппетита!

Бутерброды из киви

Время: 10 минут

10 минут Порции: 8

Ингредиенты:

– багет;

– 150 – 200 граммов плавленых сырков;

– 2 – 3 киви;

– 2 – 3 зубчика чеснока;

– 2 – 3 столовые ложки майонеза;

– соль;

– черный молотый перец.

Приготовление:

Багет нарезаем на кусочки толщиной 1 сантиметр и обжариваем на сковороде.



Закуска из киви / Фото из личного архива Юлии Симончук

Сыр натираем на терке, выжимаем чеснок, добавляем майонез, соль, перец и перемешиваем.

Намазываем творожную массу на багет, сверху выкладываем кружочки киви и подаем к столу.

Приятного тебе аппетита!