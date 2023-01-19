Бутерброды – всегда быстрое, вкусное и верное решение к праздничному столу. Их легко готовить, а еще они всегда ярко смотрятся на столе и первыми исчезают.

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Мы выбрали три варианта вкусных бутербродов на любой вкус: с крабовыми палочками, с сыром и корейской морковью и с киви. Выбирайте наиболее понравившийся вариант или готовьте все три.

Тарталетки с крабовыми палочками

  • Время: 10 минут
  • Порции: 7 – 8 штук

Приготовление:

  • Натираем на грубую терку крабовые палочки, плавленый сыр и вареное яйцо.


Закуска с крабовыми палочками / Фото из личного архива Юлии Симончук

  • Добавляем выжатый чеснок, соль, перец, зелень и перемазываем майонезом в однородность.
  • Выкладываем все в тарталетки перед подачей, чтобы они не размокли раньше времени.

Приятного тебе аппетита!

Бутерброды с корейской морковью

  • Время: 15 минут
  • Порции: 4 – 6

Приготовление:

  • Натираем на мелкую терку сыр, добавляем измельченный чеснок и корейскую морковь.


Закуска с корейской морковью / Фото из личного архива Юлии Симончук

  • Сдабриваем солью и перцем, добавляем измельченную зелень, майонез, перемешиваем до однородности.
  • Выкладываем массу на поджаренный или подсушенный батон и подаем на стол.

Приятного тебе аппетита!

Бутерброды из киви

  • Время: 10 минут
  • Порции: 8

Приготовление:

  • Багет нарезаем на кусочки толщиной 1 сантиметр и обжариваем на сковороде.


Закуска из киви / Фото из личного архива Юлии Симончук

  • Сыр натираем на терке, выжимаем чеснок, добавляем майонез, соль, перец и перемешиваем.
  • Намазываем творожную массу на багет, сверху выкладываем кружочки киви и подаем к столу.

Приятного тебе аппетита!