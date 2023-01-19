Бутерброды – всегда быстрое, вкусное и верное решение к праздничному столу. Их легко готовить, а еще они всегда ярко смотрятся на столе и первыми исчезают.
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Мы выбрали три варианта вкусных бутербродов на любой вкус: с крабовыми палочками, с сыром и корейской морковью и с киви. Выбирайте наиболее понравившийся вариант или готовьте все три.
Тарталетки с крабовыми палочками
- Время: 10 минут
- Порции: 7 – 8 штук
Приготовление:
- Натираем на грубую терку крабовые палочки, плавленый сыр и вареное яйцо.
Закуска с крабовыми палочками / Фото из личного архива Юлии Симончук
- Добавляем выжатый чеснок, соль, перец, зелень и перемазываем майонезом в однородность.
- Выкладываем все в тарталетки перед подачей, чтобы они не размокли раньше времени.
Приятного тебе аппетита!
Бутерброды с корейской морковью
- Время: 15 минут
- Порции: 4 – 6
Приготовление:
- Натираем на мелкую терку сыр, добавляем измельченный чеснок и корейскую морковь.
Закуска с корейской морковью / Фото из личного архива Юлии Симончук
- Сдабриваем солью и перцем, добавляем измельченную зелень, майонез, перемешиваем до однородности.
- Выкладываем массу на поджаренный или подсушенный батон и подаем на стол.
Приятного тебе аппетита!
Бутерброды из киви
- Время: 10 минут
- Порции: 8
Приготовление:
- Багет нарезаем на кусочки толщиной 1 сантиметр и обжариваем на сковороде.
Закуска из киви / Фото из личного архива Юлии Симончук
- Сыр натираем на терке, выжимаем чеснок, добавляем майонез, соль, перец и перемешиваем.
- Намазываем творожную массу на багет, сверху выкладываем кружочки киви и подаем к столу.
Приятного тебе аппетита!