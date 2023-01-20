До планування святкового меню завжди потрібно підходити з розумом, прораховувати смаки та вподобання гостей, аби нікого не образити. Ми дібрали три рецепти смачних салатів на будь-який смак: з м'ясом, рибою та крабовими паличками.
Читайте також Таких більше не знайдете: закуски до святкового столу на будь-який смак
Який з них обрати, чи готувати всі три – рішення за вами. Нумо готувати!
Баварський салат з куркою
- Час: 40 хвилин
- Порції: 4
Приготування:
- Куряче філе відварюємо до готовності, охолоджуємо та нарізаємо на середні шматки.
- Сир та помідори нарізаємо шматками такої ж величини.
Салат з куркою / Фото з особистого архіву Юлії Сімончук
- Всі інгредієнти змішуємо і заправляємо майонезом, або соусом зі сметани, гірчиці і соєвого соусу.
- Вичавлюємо часник, солимо, перчимо, додаємо зелень. Перемішуємо.
Смачного!
Салат з крабовими паличками
- Час: 20 хвилин
- Порції: 4
Приготування:
- Крабові полички, солодкий перець, помідор і варені яйця нарізаємо соломкою.
Салат з крабовими паличками / Фото з особистого архіву Юлії Сімончук
- Сир натираємо на грубу тертку, часник вичавлюємо через прес, подрібнюємо зелень.
- Всі інгредієнти змішуємо, заправляємо майонезом (сметаною чи йогуртом), додаємо спецій та перемішуємо.
Смачного!
Салат зі шпинатом та слабосоленим лососем
- Час: 15 хвилин
- Порції: 4
Приготування:
- Рибу нарізаємо шматочками. Відварені яйця очищаємо, нарізаємо половинками, а помідори шматочками.
- Промитий і просушений шпинат викладаємо на тарілку, додаємо помідори, лосось, яйця, спеції і заправляємо оливковою олією.
Салат з рибою / Фото з особистого архіву Юлії Сімончук
- Зверху посипаємо насінням чи горішками і видавлюємо сік апельсина.
Смачного!