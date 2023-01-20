До планування святкового меню завжди потрібно підходити з розумом, прораховувати смаки та вподобання гостей, аби нікого не образити. Ми дібрали три рецепти смачних салатів на будь-який смак: з м'ясом, рибою та крабовими паличками.

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Який з них обрати, чи готувати всі три – рішення за вами. Нумо готувати!

Баварський салат з куркою

  • Час: 40 хвилин
  • Порції: 4

Приготування:

  • Куряче філе відварюємо до готовності, охолоджуємо та нарізаємо на середні шматки.
  • Сир та помідори нарізаємо шматками такої ж величини.


Салат з куркою / Фото з особистого архіву Юлії Сімончук

  • Всі інгредієнти змішуємо і заправляємо майонезом, або соусом зі сметани, гірчиці і соєвого соусу.
  • Вичавлюємо часник, солимо, перчимо, додаємо зелень. Перемішуємо.

Смачного!

Салат з крабовими паличками

  • Час: 20 хвилин
  • Порції: 4

Приготування:

  • Крабові полички, солодкий перець, помідор і варені яйця нарізаємо соломкою.


Салат з крабовими паличками / Фото з особистого архіву Юлії Сімончук

  • Сир натираємо на грубу тертку, часник вичавлюємо через прес, подрібнюємо зелень.
  • Всі інгредієнти змішуємо, заправляємо майонезом (сметаною чи йогуртом), додаємо спецій та перемішуємо.

Смачного!

Салат зі шпинатом та слабосоленим лососем

  • Час: 15 хвилин
  • Порції: 4

Приготування:

  • Рибу нарізаємо шматочками. Відварені яйця очищаємо, нарізаємо половинками, а помідори шматочками.
  • Промитий і просушений шпинат викладаємо на тарілку, додаємо помідори, лосось, яйця, спеції і заправляємо оливковою олією.


Салат з рибою / Фото з особистого архіву Юлії Сімончук

  • Зверху посипаємо насінням чи горішками і видавлюємо сік апельсина.

Смачного!