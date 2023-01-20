Все будут просить еще: три рецепта салатов к праздничному столу

Чтобы праздничный стол был богатым и аппетитным, воспользуйтесь рецептами салатов, которые мы подготовили.

К планированию праздничного меню всегда нужно подходить с умом, просчитывать вкусы и предпочтения гостей, чтобы никого не обидеть. Мы выбрали три рецепта вкусных салатов на любой вкус: с мясом, рыбой и крабовыми палочками.

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Какой из них выбрать, готовить ли все три – решение за вами. Ну-ка готовить!

Баварский салат с курицей

Время: 40 минут

40 минут Порции: 4

– 200 граммов куриного филе;– 100 граммов твердого сыра;– 1 – 2 помидора;– 70 граммов сухариков;– зелень (укроп, петрушка или лук);– соль;– черный молотый перец;️– 2 – 3 зубчика чеснока;️ – майонез.

Приготовление:

Куриное филе отвариваем до готовности, охлаждаем и нарезаем на средние куски.

Творог и помидоры нарезаем кусками такой же величины.



Салат с курицей / Фото из личного архива Юлии Симончук

Все ингредиенты смешиваем и заправляем майонезом или соусом из сметаны, горчицы и соевого соуса.

Выжимаем чеснок, солим, перчим, добавляем зелень. Перемешиваем.

Приятного тебе аппетита!

Салат с крабовыми палочками

Время: 20 минут

20 минут Порции: 4

– 200 граммов крабовых палочек;– 1 сладкий перец;– 2 томата;– 2 отварных куриных яйца– 50 граммов твердого сыра;– 3 – 4 столовые ложки майонеза;– 1 – 2 зубчика чеснока;– зелень;– соль;– черный молотый перец.

Приготовление:

Крабовые полочки, сладкий перец, помидор и вареные яйца нарезаем соломкой.



Салат с крабовыми палочками / Фото из личного архива Юлии Симончук

Сыр натираем на грубую терку, чеснок выжимаем через пресс, измельчаем зелень.

Все ингредиенты смешиваем, заправляем майонезом (сметаной или йогуртом), добавляем специи и перемешиваем.

Приятного тебе аппетита!

Салат со шпинатом и слабосоленым лососем

Время: 15 минут

15 минут Порции: 4

– свежий шпинат;– 4 томата черри;– 100 граммов слабосоленого лосося;– 4 перепелиных яйца;– 1 – 2 столовые ложки масла;– сок апельсина;– семена подсолнечника, тыквы или лен;– соль;– черный молотый перец.

Приготовление:

Рыбу нарезаем кусочками. Отварные яйца очищаем, нарезаем половинками, а помидоры кусочками.

Промытый и просушенный шпинат выкладываем на тарелку, добавляем помидоры, лосось, яйца, специи и заправляем оливковым маслом.



Салат с рыбой / Фото из личного архива Юлии Симончук

Сверху посыпаем семечками или орешками и выдавливаем сок апельсина.

Приятного тебе аппетита!