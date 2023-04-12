Чтобы гости остались довольны и сытыми, мы предлагаем приготовить вкусные салаты на скорую руку. Рецепты салатов просты, но не требуют особых навыков в кулинарии.

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Салат с крабовыми палочками совсем не похож на традиционный с рисом и огурцом, чернослив в сочетании с курицей и орехами вызовет особые овации, а блюдо с сухариками очень понравится деткам.

Салат с крабовыми палочками

Приготовление:

  • Крабовые полочки, сладкий перец, помидор и вареные яйца нарезаем соломкой.
  • Салат с крабовыми палочками / Фото из личного архива Юлии Симончук
  • Сыр натираем на грубую терку, чеснок выжимаем через пресс, измельчаем зелень.
  • Все ингредиенты смешиваем, заправляем майонезом (сметаной или йогуртом), добавляем специи и перемешиваем.

Приятного аппетита!

Рецепт салата с черносливом и курицей.

Приготовление:

  • Выкладываем в салатник ингредиенты слоями:
  • Отвариваем и нарезаем произвольными кусками курицу. Выжимаем чеснок и измельченные орехи.
  • Поверх делаем сеточку из майонеза.

Салат с черносливом / Фото Гастроном.

  • Выкладываем очищенное и нарезанное кубиками яблоко, сетка из майонеза.
  • Далее измельченный чернослив и немного измельченных орехов, снова сетка из майонеза.
  • Посыпаем натертым на мелкую терку жестким сыром, можно добавить слой майонеза между ингредиентами.
  • Украшаем зеленью, черносливом или орехами.
  • Можно сразу подавать на стол, или оставить настояться. Салат не нужно трамбовать, чтобы он получился нежным, а не ушибленным.

Приятного аппетита!

Салат с копченой курицей и сухариками

Приготовление:

  • Курицу нарезаем на средние куски.
  • Сыр и помидоры нарезаем кусками такой же величины. Все ингредиенты смешиваем и заправляем майонезом или соусом из сметаны, горчицы и соевого соуса.
  • Выжимаем чеснок, солим, перчим, добавляем зелень. Перемешиваем.

Приятного аппетита!