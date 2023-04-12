Чтобы гости остались довольны и сытыми, мы предлагаем приготовить вкусные салаты на скорую руку. Рецепты салатов просты, но не требуют особых навыков в кулинарии.

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Салат с крабовыми палочками совсем не похож на традиционный с рисом и огурцом, чернослив в сочетании с курицей и орехами вызовет особые овации, а блюдо с сухариками очень понравится деткам.

Салат с крабовыми палочками

Ингредиенты:

– 200 граммов крабовых палочек;

– 1 сладкий перец;

– 2 томата;

– 2 отварных куриных яйца

– 50 граммов твердого сыра;

– 3 – 4 столовые ложки майонеза;

– 1 – 2 зубчика чеснока;

– зелень;

– соль;

– черный молотый перец.

Приготовление:

Крабовые полочки, сладкий перец, помидор и вареные яйца нарезаем соломкой.

Салат с крабовыми палочками / Фото из личного архива Юлии Симончук

Сыр натираем на грубую терку, чеснок выжимаем через пресс, измельчаем зелень.

Все ингредиенты смешиваем, заправляем майонезом (сметаной или йогуртом), добавляем специи и перемешиваем.

Приятного аппетита!

Рецепт салата с черносливом и курицей.

Ингредиенты:

– 100 граммов куриного филе;

– 1 – 2 яблока;

– 80 граммов твердого сыра;

– 50 граммов вяленого чернослива;

– 30 граммов грецких орехов;

– 3 зубчика чеснока;

– майонез;

– соль;

– черный молотый перец.

Приготовление:

Выкладываем в салатник ингредиенты слоями:

Отвариваем и нарезаем произвольными кусками курицу. Выжимаем чеснок и измельченные орехи.

Поверх делаем сеточку из майонеза.

Салат с черносливом / Фото Гастроном.

Выкладываем очищенное и нарезанное кубиками яблоко, сетка из майонеза.

Далее измельченный чернослив и немного измельченных орехов, снова сетка из майонеза.

Посыпаем натертым на мелкую терку жестким сыром, можно добавить слой майонеза между ингредиентами.

Украшаем зеленью, черносливом или орехами.

Можно сразу подавать на стол, или оставить настояться. Салат не нужно трамбовать, чтобы он получился нежным, а не ушибленным.

Приятного аппетита!

Салат с копченой курицей и сухариками

Ингредиенты:

– 200 граммов копченой курицы;

– 100 граммов твердого сыра;

– 1 – 2 помидора;

– 70 граммов сухариков со специями;

– зелень (укроп, петрушка или лук);

– соль;

– черный молотый перец;

️– 2 – 3 зубчика чеснока;

️ – майонез.

Приготовление:

Курицу нарезаем на средние куски.

Сыр и помидоры нарезаем кусками такой же величины. Все ингредиенты смешиваем и заправляем майонезом или соусом из сметаны, горчицы и соевого соуса.

Выжимаем чеснок, солим, перчим, добавляем зелень. Перемешиваем.

Приятного аппетита!