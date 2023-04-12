Аби гості залишилися задоволеними та ситими, ми пропонуємо приготувати смачні салати нашвидкуруч. Рецепти салатів прості, та не потребують особливих навичок в кулінарії.
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Салат з крабовими паличками зовсім не схожий на той, традиційний з рисом та огірком, чорнослив у поєднанні з куркою та горіхами викличе особливі овації, а страва з сухариками дуже сподобається діткам.
Салат з крабовими паличками
Приготування:
- Крабові полички, солодкий перець, помідор і варені яйця нарізаємо соломкою.
- Салат з крабовими паличками / Фото з особистого архіву Юлії Сімончук
- Сир натираємо на грубу тертку, часник вичавлюємо через прес, подрібнюємо зелень.
- Всі інгредієнти змішуємо, заправляємо майонезом (сметаною чи йогуртом), додаємо спецій та перемішуємо.
Смачного!
Рецепт салату з чорносливом та куркою
Приготування:
- Викладаємо в салатник інгредієнти шарами:
- Відварюємо і нарізаємо довільними шматками курку. Вичавлюємо часник та подрібнені горіхи.
- Поверх робимо сіточку з майонезу.
Салат з чорносливом / Фото Гастроном
- Викладаємо очищене і нарізане кубиками яблуко, сітка з майонезу.
- Далі подрібнений чорнослив і трохи подрібнених горіхів, знову сітка з майонезу.
- Посипаємо натертим на дрібну тертку твердим сиром, можна додати шар майонезу між інгредієнтами.
- Прикрашаємо зеленню, чорносливом чи горіхами.
- Можна одразу подавати до столу, або залишити настоятися. Салат не потрібно трамбувати, щоб він вийшов ніжним, а не забитим.
Смачного!
Салат з копченою куркою і сухариками
Приготування:
- Курятину нарізаємо на середні шматки.
- Сир та помідори нарізаємо шматками такої ж величини.Всі інгредієнти змішуємо і заправляємо майонезом, або соусом зі сметани, гірчиці і соєвого соусу.
- Вичавлюємо часник, солимо, перчимо, додаємо зелень. Перемішуємо.
Смачного!