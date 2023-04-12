Аби гості залишилися задоволеними та ситими, ми пропонуємо приготувати смачні салати нашвидкуруч. Рецепти салатів прості, та не потребують особливих навичок в кулінарії.

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Салат з крабовими паличками зовсім не схожий на той, традиційний з рисом та огірком, чорнослив у поєднанні з куркою та горіхами викличе особливі овації, а страва з сухариками дуже сподобається діткам.

Салат з крабовими паличками

Приготування:

  • Крабові полички, солодкий перець, помідор і варені яйця нарізаємо соломкою.
  • Салат з крабовими паличками / Фото з особистого архіву Юлії Сімончук
  • Сир натираємо на грубу тертку, часник вичавлюємо через прес, подрібнюємо зелень.
  • Всі інгредієнти змішуємо, заправляємо майонезом (сметаною чи йогуртом), додаємо спецій та перемішуємо.

Смачного!

Рецепт салату з чорносливом та куркою

Приготування:

  • Викладаємо в салатник інгредієнти шарами:
  • Відварюємо і нарізаємо довільними шматками курку. Вичавлюємо часник та подрібнені горіхи.
  • Поверх робимо сіточку з майонезу.

Салат з чорносливом / Фото Гастроном

  • Викладаємо очищене і нарізане кубиками яблуко, сітка з майонезу.
  • Далі подрібнений чорнослив і трохи подрібнених горіхів, знову сітка з майонезу.
  • Посипаємо натертим на дрібну тертку твердим сиром, можна додати шар майонезу між інгредієнтами.
  • Прикрашаємо зеленню, чорносливом чи горіхами.
  • Можна одразу подавати до столу, або залишити настоятися. Салат не потрібно трамбувати, щоб він вийшов ніжним, а не забитим.

Смачного!

Салат з копченою куркою і сухариками

Приготування:

  • Курятину нарізаємо на середні шматки.
  • Сир та помідори нарізаємо шматками такої ж величини.Всі інгредієнти змішуємо і заправляємо майонезом, або соусом зі сметани, гірчиці і соєвого соусу.
  • Вичавлюємо часник, солимо, перчимо, додаємо зелень. Перемішуємо.

Смачного!