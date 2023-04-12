Пасхальное меню – рецепты популярных салатов на любой вкус
12 апреля 2023, 10:48Читати новину українською
На Пасху за столом всегда собираются самые родные люди, а чтобы удивить их незабываемыми вкусами, хозяйка готовит вкусные и сытные блюда.
Чтобы гости остались довольны и сытыми, мы предлагаем приготовить вкусные салаты на скорую руку. Рецепты салатов просты, но не требуют особых навыков в кулинарии.
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Салат с крабовыми палочками совсем не похож на традиционный с рисом и огурцом, чернослив в сочетании с курицей и орехами вызовет особые овации, а блюдо с сухариками очень понравится деткам.
Салат с крабовыми палочками
Приготовление:
- Крабовые полочки, сладкий перец, помидор и вареные яйца нарезаем соломкой.
- Салат с крабовыми палочками / Фото из личного архива Юлии Симончук
- Сыр натираем на грубую терку, чеснок выжимаем через пресс, измельчаем зелень.
- Все ингредиенты смешиваем, заправляем майонезом (сметаной или йогуртом), добавляем специи и перемешиваем.
Приятного аппетита!
Рецепт салата с черносливом и курицей.
Приготовление:
- Выкладываем в салатник ингредиенты слоями:
- Отвариваем и нарезаем произвольными кусками курицу. Выжимаем чеснок и измельченные орехи.
- Поверх делаем сеточку из майонеза.
Салат с черносливом / Фото Гастроном.
- Выкладываем очищенное и нарезанное кубиками яблоко, сетка из майонеза.
- Далее измельченный чернослив и немного измельченных орехов, снова сетка из майонеза.
- Посыпаем натертым на мелкую терку жестким сыром, можно добавить слой майонеза между ингредиентами.
- Украшаем зеленью, черносливом или орехами.
- Можно сразу подавать на стол, или оставить настояться. Салат не нужно трамбовать, чтобы он получился нежным, а не ушибленным.
Приятного аппетита!
Салат с копченой курицей и сухариками
Приготовление:
- Курицу нарезаем на средние куски.
- Сыр и помидоры нарезаем кусками такой же величины. Все ингредиенты смешиваем и заправляем майонезом или соусом из сметаны, горчицы и соевого соуса.
- Выжимаем чеснок, солим, перчим, добавляем зелень. Перемешиваем.
Приятного аппетита!