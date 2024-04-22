Если Оливье и Шуба надоели: подборка лучших салатов на Пасху
22 апреля 2024, 12:45Читати новину українською
Без салатов не обходится ни один праздничный стол. Эта подборка пригодится вам, если традиционные Шуба и Оливье надоели.
Дальше вы найдете салаты на любой вкус, информирует Вкусно 24. В частности, с рыбой, курицей и брынзой.
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Греческий салат с брынзой
- Время: 20 минут
- Порций: 4
Греческий салат – неизменная классика / Фото Depositphotos
– 200 граммов брынзы;
– 3 помидора;
– 1 большой огурец;
– 1 красный и желтый сладкие перцы;
– половина красного лука;
– черные оливки без косточек;
– оливковое масло;
– смесь сухих специй (базилик, орегано);
– 1 зубчик чеснока;
– цедра лимона;
– соль;
– черный молотый перец.
Приготовление:
- Нарежьте все овощи средними кубиками, выложите в глубокую салатницу.
- Для заправки смешайте выжатый зубчик чеснока, сухие специи, масло, цедру лимона, соль, перец.
- Заправьте овощи и перемешайте.
- Посыпьте кусочками сыра, оливками и подавайте к столу.
Салат с виноградом и курицей
- Время: 30 минут
- Порций: 4
Такой салат понравится многим / Фото Depositphotos
– 1 отварное куриное филе;
– 100 граммов феты или брынзы;
– 3 отварных куриных яйца;
– 1 сладкий перец;
– 150 – 200 граммов винограда;
– майонез, соль, черный молотый перец, зелень по вкусу.
Приготовление:
- Отваренное куриное мясо нарежьте небольшими кусками. То же самое сделайте с яйцами, сладким перцем и сыром.
- Виноград разрежьте пополам, если он большой.
- Все смешайте, добавьте майонез со специями и снова перемешайте.
Салат со шпинатом и слабосоленым лососем
- Время: 15 минут
- Порций: 4
Приготовьте этот простой и вкусный салат / Фото Depositphotos
– свежий шпинат;
– 4 томата черри;
– 100 граммов слабосоленого лосося;
– 4 перепелиных яйца;
– 1 – 2 столовые ложки масла;
– сок апельсина;
– семена подсолнечника, тыквы или льна;
– соль;
– черный молотый перец.
Приготовление:
- Рыбу нарежьте кусочками. Отваренные яйца очистите и нарежьте половинками, а помидоры – кусочками.
- Промытый и просушенный шпинат выложите на тарелку, добавьте помидоры, лосось, яйца, специи и заправьте оливковым маслом.
- Сверху посыпьте семечками или орешками и выдавите сок апельсина.
Салат с крабовыми палочками
- Время: 30 минут
- Порций: 4
Салат из крабовых палочек – звезда праздничного стола / Фото Depositphotos
– 200 граммов крабовых палочек;
– 250 граммов консервированной кукурузы;
– 3 отварных куриных яйца;
– 2 огурца;
– 100 граммов отварного риса;
– 1 лук;
– соль, черный молотый перец, майонез по вкусу.
Приготовление:
- Крабовые палочки, огурцы, яйца и лук нарежьте произвольными кусочками и переложите в миску.
- Добавьте кукурузу, заранее вареный рис, майонез, соль, перец и перемешайте.
Приятного аппетита!Понравилась подборка? Узнайте, как приготовить еще одну вкусную закуску – маринованный болгарский перец по-корейски.