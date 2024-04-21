Такая закуска – идеальное дополнение к мясным блюдам и гарнирам. Она хорошо разбавит насыщенные вкусы своим ароматом и кислинкой.

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Маринованный болгарский перец

Время : 50 минут

: 50 минут Порций: 6

Ингредиенты:

– 400 граммов красного болгарского перца;

– 1 морковь;

– 2 красных лука;

– 4 зубчика чеснока;

– 1 столовая ложка соевого соуса;

– 1,5 столовой ложки растительного масла;

– 1 столовая ложка яблочного уксуса;

– 1 чайная ложка молотого кориандра;

– 1 чайная ложка сахара;

– 0,5 чайной ложки соли;

– 1 столовая ложка белого кунжута;

– черный перец по вкусу.

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Приготовление:

Помойте и высушите болгарский перец. Разрежьте его и выньте семена и сердцевину. Нарежьте соломкой, толщиной около 5 – 7 милиметров. Помойте, почистиье и натрите морковку на терке для корейской моркови. Красный лук тоже почистьте и нарежьте тоненькими полукольцами. Смешайте в миске соевый соус, кориандр, сахар, уксус, масло, молотый черный перец, измельченный чеснок, а также соль по вкусу. Сложите в миску все нарезанные овощи и полейте заправкой. Добавьте кунжут. Накройте салат тарелкой и поставьте на нее гнет. Отправьте в холодильник на 4 – 5 часов, а лучше – на ночь. Перед подачей достаньте салат и хорошо перемешайте, чтобы сок равномерно распределился.

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