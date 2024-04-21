Такая закуска – идеальное дополнение к мясным блюдам и гарнирам. Она хорошо разбавит насыщенные вкусы своим ароматом и кислинкой.

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Маринованный болгарский перец

  • Время: 50 минут
  • Порций: 6

Приготовление:

  1. Помойте и высушите болгарский перец. Разрежьте его и выньте семена и сердцевину. Нарежьте соломкой, толщиной около 5 – 7 милиметров.
  2. Помойте, почистиье и натрите морковку на терке для корейской моркови. Красный лук тоже почистьте и нарежьте тоненькими полукольцами.
  3. Смешайте в миске соевый соус, кориандр, сахар, уксус, масло, молотый черный перец, измельченный чеснок, а также соль по вкусу.
  4. Сложите в миску все нарезанные овощи и полейте заправкой. Добавьте кунжут. Накройте салат тарелкой и поставьте на нее гнет. Отправьте в холодильник на 4 – 5 часов, а лучше – на ночь.
  5. Перед подачей достаньте салат и хорошо перемешайте, чтобы сок равномерно распределился.