Такая закуска – идеальное дополнение к мясным блюдам и гарнирам. Она хорошо разбавит насыщенные вкусы своим ароматом и кислинкой.
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Маринованный болгарский перец
- Время: 50 минут
- Порций: 6
Приготовление:
- Помойте и высушите болгарский перец. Разрежьте его и выньте семена и сердцевину. Нарежьте соломкой, толщиной около 5 – 7 милиметров.
- Помойте, почистиье и натрите морковку на терке для корейской моркови. Красный лук тоже почистьте и нарежьте тоненькими полукольцами.
- Смешайте в миске соевый соус, кориандр, сахар, уксус, масло, молотый черный перец, измельченный чеснок, а также соль по вкусу.
- Сложите в миску все нарезанные овощи и полейте заправкой. Добавьте кунжут. Накройте салат тарелкой и поставьте на нее гнет. Отправьте в холодильник на 4 – 5 часов, а лучше – на ночь.
- Перед подачей достаньте салат и хорошо перемешайте, чтобы сок равномерно распределился.