Дальше вы найдете салаты на любой вкус, информирует Вкусно 24. В частности, с рыбой, курицей и брынзой.
Стоит попробовать Основа весеннего меню: 3 быстрых блюда из морепродуктов
Греческий салат с брынзой
- Время: 20 минут
- Порций: 4
Греческий салат – неизменная классика / Фото Depositphotos
Приготовление:
- Нарежьте все овощи средними кубиками, выложите в глубокую салатницу.
- Для заправки смешайте выжатый зубчик чеснока, сухие специи, масло, цедру лимона, соль, перец.
- Заправьте овощи и перемешайте.
- Посыпьте кусочками сыра, оливками и подавайте к столу.
Салат с виноградом и курицей
- Время: 30 минут
- Порций: 4
Такой салат понравится многим / Фото Depositphotos
Приготовление:
- Отваренное куриное мясо нарежьте небольшими кусками. То же самое сделайте с яйцами, сладким перцем и сыром.
- Виноград разрежьте пополам, если он большой.
- Все смешайте, добавьте майонез со специями и снова перемешайте.
Салат со шпинатом и слабосоленым лососем
- Время: 15 минут
- Порций: 4
Приготовьте этот простой и вкусный салат / Фото Depositphotos
Приготовление:
- Рыбу нарежьте кусочками. Отваренные яйца очистите и нарежьте половинками, а помидоры – кусочками.
- Промытый и просушенный шпинат выложите на тарелку, добавьте помидоры, лосось, яйца, специи и заправьте оливковым маслом.
- Сверху посыпьте семечками или орешками и выдавите сок апельсина.
Салат с крабовыми палочками
- Время: 30 минут
- Порций: 4
Салат из крабовых палочек – звезда праздничного стола / Фото Depositphotos
Приготовление:
- Крабовые палочки, огурцы, яйца и лук нарежьте произвольными кусочками и переложите в миску.
- Добавьте кукурузу, заранее вареный рис, майонез, соль, перец и перемешайте.
Приятного аппетита!