Далі ви знайдете салати на будь-який смак, інформує Смачно 24. Зокрема, з рибою, куркою та бринзою.

Варто спробувати Основа весняного меню: 3 швидкі страви з морепродуктів

Грецький салат з бринзою

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 4


Грецький салат – незмінна класика / Фото Depositphotos

Приготування:

  1. Наріжте всі овочі середніми кубиками, викладіть у глибоку салатницю.
  2. Для заправки змішайте вичавлений зубчик часнику, сухі спеції, олію, цедру лимона, сіль, перець.
  3. Заправте овочі та перемішайте.
  4. Посипте шматочками сиру, оливками та подавайте до столу.

Салат з виноградом та куркою

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 4


Такий салат сподобається багатьом / Фото Depositphotos

Приготування:

  1. Відварене куряче м'ясо наріжте невеликими шматками. Те ж саме зробіть з яйцями, солодким перцем та сиром.
  2. Виноград розріжте навпіл, якщо він великий.
  3. Все змішайте, додайте майонез зі спеціями та знову перемішайте.

Салат зі шпинатом та слабосолоним лососем

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 4


Приготуйте цей простий та смачний салат / Фото Depositphotos

Приготування:

  1. Рибу наріжте шматочками. Відварені яйця очистьте та наріжте половинками, а помідори – шматочками.
  2. Промитий і просушений шпинат викладіть на тарілку, додайте помідори, лосось, яйця, спеції та заправте оливковою олією.
  3. Зверху посипте насінням чи горішками та видавіть сік апельсина.

Салат з крабовими паличками

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 4


Салат з крабових паличок – зірка святкового столу / Фото Depositphotos

Приготування:

  1. Крабові палички, огірки, яйця і цибулю наріжте довільними шматочками та перекладіть в миску.
  2. Додайте кукурудзу, заздалегідь варений рис, майонез, сіль, перець і перемішайте.

Смачного!