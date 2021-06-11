Татьяна Литвинова рассказывает как приготовить соусы для пасты. Нежный томатный соус с томатами черри, белый соус с луком и вином и ароматный соус из свежего базилика.

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Выбирайте пасту только твердых сортов пшеницы. Не надо ее промывать водой.

Как приготовить томатный соус

  • Время: 20 минут
  • Порции: 6 – 8
  1. Помойте помидоры, разрежьте пополам, выложите в форму для запекания.
  2. Сыр нарежьте кубиками, добавьте в томаты.
  3. Далее – добавьте тимьян, сбрызните все ингредиенты оливковым маслом. Отправьте в духовку запекаться в течение десяти минут.
  4. Поставьте на огонь кастрюлю с водой, доведите до кипения. Выложите пасту, добавьте оливковое масло, перемешайте, варите в течение 8 – 9 минут до готовности. Сцедите воду.
  5. Достаньте из духовки соус, выложите пасту, перемешайте. Выложите на тарелку.

Как приготовить белый соус

  • Время: 20 минут
  • Порции: 6 – 8
  1. Лук, чеснок очистите, измельчите ножом.
  2. В кипятке отварите пасту, сцедите воду.
  3. На разогретую сковороду с оливковым маслом выложите лук, обжарьте несколько минут.
  4. Далее – добавьте тимьян, вино. Добавьте сливочное масло, натрите сыр, перемешайте.
  5. Готовую пасту выложите на сковороду в соус, перемешайте.

Как приготовить соус Песто

  • Время: 12 минут
  • Порции: 6 – 8
  1. Базилик тщательно помойте, выложите в сушку.
  2. Чеснок почистите.
  3. Сыр натрите на терке.
  4. Выложите в блендер базилик, чеснок, добавьте оливковое масло, тертый сыр, соль, измельчите в течение 5 минут до однородной консистенции.
  1. В кипятке отварите спагетти.
  2. Сцедите воду, добавьте соус, перемешайте. Выложите на тарелку. Приятного аппетита!

Три самых вкусных соуса для пасты – томатный, белый, соус Песто: рецепты от Тани Литвиновой в видео:

 