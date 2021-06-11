Татьяна Литвинова рассказывает как приготовить соусы для пасты. Нежный томатный соус с томатами черри, белый соус с луком и вином и ароматный соус из свежего базилика.
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Выбирайте пасту только твердых сортов пшеницы. Не надо ее промывать водой.
Как приготовить томатный соус
- Время: 20 минут
- Порции: 6 – 8
- Помойте помидоры, разрежьте пополам, выложите в форму для запекания.
- Сыр нарежьте кубиками, добавьте в томаты.
- Далее – добавьте тимьян, сбрызните все ингредиенты оливковым маслом. Отправьте в духовку запекаться в течение десяти минут.
- Поставьте на огонь кастрюлю с водой, доведите до кипения. Выложите пасту, добавьте оливковое масло, перемешайте, варите в течение 8 – 9 минут до готовности. Сцедите воду.
- Достаньте из духовки соус, выложите пасту, перемешайте. Выложите на тарелку.
Как приготовить белый соус
- Время: 20 минут
- Порции: 6 – 8
- Лук, чеснок очистите, измельчите ножом.
- В кипятке отварите пасту, сцедите воду.
- На разогретую сковороду с оливковым маслом выложите лук, обжарьте несколько минут.
- Далее – добавьте тимьян, вино. Добавьте сливочное масло, натрите сыр, перемешайте.
- Готовую пасту выложите на сковороду в соус, перемешайте.
Как приготовить соус Песто
- Время: 12 минут
- Порции: 6 – 8
- Базилик тщательно помойте, выложите в сушку.
- Чеснок почистите.
- Сыр натрите на терке.
- Выложите в блендер базилик, чеснок, добавьте оливковое масло, тертый сыр, соль, измельчите в течение 5 минут до однородной консистенции.
- В кипятке отварите спагетти.
- Сцедите воду, добавьте соус, перемешайте. Выложите на тарелку. Приятного аппетита!
Три самых вкусных соуса для пасты – томатный, белый, соус Песто: рецепты от Тани Литвиновой в видео: