Татьяна Литвинова рассказывает как приготовить соусы для пасты. Нежный томатный соус с томатами черри, белый соус с луком и вином и ароматный соус из свежего базилика.

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Выбирайте пасту только твердых сортов пшеницы. Не надо ее промывать водой.

Как приготовить томатный соус

Время: 20 минут

20 минут Порции: 6 – 8

Ингредиенты:

– 200 граммов паста Пенне;

– 120 граммов сыра Фета;

– 50 миллилитров оливкового масла;

– 15– 20 шт. томатов черри;

– 3 веточки базилика;

– веточки тимьяна.

Помойте помидоры, разрежьте пополам, выложите в форму для запекания. Сыр нарежьте кубиками, добавьте в томаты. Далее – добавьте тимьян, сбрызните все ингредиенты оливковым маслом. Отправьте в духовку запекаться в течение десяти минут. Поставьте на огонь кастрюлю с водой, доведите до кипения. Выложите пасту, добавьте оливковое масло, перемешайте, варите в течение 8 – 9 минут до готовности. Сцедите воду. Достаньте из духовки соус, выложите пасту, перемешайте. Выложите на тарелку.

Как приготовить белый соус

Время: 20 минут

20 минут Порции: 6 – 8

Ингредиенты:

– 200 граммов пасты Фузилли;

– 100 граммов лука (шалот);

– 30 миллилитров оливкового масла;

– 30 граммов сливочного масла 82%;

– 50 миллилитров белого вина;

– 2 зубчика чеснока;

– 2 веточки тимьяна;

– 3 граммов сыра Пармезан;

– соль

Лук, чеснок очистите, измельчите ножом. В кипятке отварите пасту, сцедите воду. На разогретую сковороду с оливковым маслом выложите лук, обжарьте несколько минут. Далее – добавьте тимьян, вино. Добавьте сливочное масло, натрите сыр, перемешайте. Готовую пасту выложите на сковороду в соус, перемешайте.

Как приготовить соус Песто

Время: 12 минут

12 минут Порции: 6 – 8

Ингредиенты:

– 200 граммов базилику (только листья);

– 1 зубчик чеснока;

– 45 миллилитров оливковое масло;

– 40 граммов кедровых орехов;

– 50 граммов сыра Пармезан;

– соль.

Базилик тщательно помойте, выложите в сушку. Чеснок почистите. Сыр натрите на терке. Выложите в блендер базилик, чеснок, добавьте оливковое масло, тертый сыр, соль, измельчите в течение 5 минут до однородной консистенции.

Ингредиенты:

– 200 граммов спагетти;

– 1 столовая ложка соуса Песто.

В кипятке отварите спагетти. Сцедите воду, добавьте соус, перемешайте. Выложите на тарелку. Приятного аппетита!

Три самых вкусных соуса для пасты – томатный, белый, соус Песто: рецепты от Тани Литвиновой в видео: